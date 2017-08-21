"Автодор" рассказал о сроках введения платы на двух участках трассы "Дон"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Проезд по двум участкам трассы "Дон" станет платным почти на сто лет — до 2109 года. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства. В Ростовской области плату начнут взимать уже в конце года, для участка в Краснодарском крае точные сроки пока не названы.

"Автомобильная дорога М-4 "Дон" на участках 1091,6 км – 1119,5 км в Ростовской области и 1195 км – 1319 км в Краснодарском крае будет использоваться на платной основе", — говорится в документе. В приложениях указаны характеристики платного участка и альтернативных дорог с бесплатным проездом.

Часть трассы в Ростовской области присоединят к участку с 1119,5 км по 1195 км, плата за проезд по которому взимается с 2014 года. Протяженность объединенного участка составит 103,38 километра от Ростова-на-Дону до развязки в месте примыкания трассы "Дон" к трассе "Кавказ". Далее автомобили будут направляться в Ставропольский край, Дагестан и Кабардино-Балкарию.

"Средства, полученные от сбора платы за проезд, возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автомобильной дороги", — отмечается в документе.

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При этом в "Автодоре" отметили, что участок в Ростовской области станет платным уже в четвертом квартале, тогда как в Краснодарском крае плату за проезд в нынешнем году вводить не будут.

"Участки М-4 в Краснодарском крае будут вводиться в режим платной эксплуатации поэтапно, после выполнения работ по их комплексному благоустройству", — заявила компания.

По данным интернет-издания "Газета.ру", плата за проезд в среднем составит полтора рубля за километр пути.

В марте правительство распорядилось сделать платной часть трассы М-3 "Украина" — на тот же срок до 1 мая 2109 года. Здесь оплате подлежит проезд по участку со 124-го по 194-й километр.

Трасса М-1

В начале августа в "Автодоре" рассказали о планах по введению платных участков на автодороге М-1 "Беларусь". Как сообщил РИА Новости глава компании Сергей Кельбах, первый такой участок должен появиться к 2020 году.

Плату за проезд будут взимать на промежутке с 33-го по 132-й километр. В 2018 году "Автодор" начнет реконструкцию первой его части с 33-го по 84-й километр. Ее и планируется запустить в эксплуатацию в 2020 году. Вторую часть с 84-го по 132-й километр компания начнет строить в 2019 году, а эксплуатироваться на платной основе дорога начнет после 2021 года.

Построенному участку присвоят категорию IБ. Дорога будет иметь по три полосы в обоих направлениях, а максимальная скорость на ней будет ограничена 110 километрами в час. Пункты взимания платы организуют на 46-м и 84-м километрах, оплата будет производиться за фактически пройденное расстояние, как это сделано на подмосковной платной трассе в обход города Одинцово.

При этом жители ближайшего Подмосковья и дачники, которые едут в поселки до 46-го километра трассы, смогут передвигаться бесплатно — они смогут съехать на Можайское шоссе до первого ПВП. Оплачивать проезд будут только транзитные автомобили.

Плата со смартфона

Оплатить проезд по платным дорогам можно будет наличными, банковскими картами, транспондерами, а также и при помощи мобильного телефона, рассказал Кельбах.

По его словам, соответствующее приложение уже разрабатывается собственным IT-отделом компании. Владельцы смартфонов смогут устанавливать его себе на телефон, регистрироваться в личном кабинете, а затем пополнять счет и оплачивать проезд на пунктах взимания платы. Приложение будет работать аналогично транспондеру: водитель сможет проехать пункт взимания платы без остановки по специально отведенным для этого полосам, которые сейчас используются владельцами автономных электронных устройств для автоматической оплаты проезда.

"В настоящее время счета транспондеров через приложение с личным кабинетом пополняют более 70 тысяч автолюбителей, — отметил Кельбах. — Мы попытаемся расширить его функционал, чтобы привязать приложение к тому счету, с которого производится оплата телефона".

Точных сроков введения нового вида оплаты глава "Автодора" не назвал.