"Автодор" рассказал о сроках введения платы на двух участках трассы "Дон"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Проезд по двум участкам трассы "Дон" станет платным почти на сто лет — до 2109 года. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства. В Ростовской области плату начнут взимать уже в конце года, для участка в Краснодарском крае точные сроки пока не названы.
Часть трассы в Ростовской области присоединят к участку с 1119,5 км по 1195 км, плата за проезд по которому взимается с 2014 года. Протяженность объединенного участка составит 103,38 километра от Ростова-на-Дону до развязки в месте примыкания трассы "Дон" к трассе "Кавказ". Далее автомобили будут направляться в Ставропольский край, Дагестан и Кабардино-Балкарию.
"Средства, полученные от сбора платы за проезд, возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автомобильной дороги", — отмечается в документе.
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"Участки М-4 в Краснодарском крае будут вводиться в режим платной эксплуатации поэтапно, после выполнения работ по их комплексному благоустройству", — заявила компания.
По данным интернет-издания "Газета.ру", плата за проезд в среднем составит полтора рубля за километр пути.
В марте правительство распорядилось сделать платной часть трассы М-3 "Украина" — на тот же срок до 1 мая 2109 года. Здесь оплате подлежит проезд по участку со 124-го по 194-й километр.
Трасса М-1
В начале августа в "Автодоре" рассказали о планах по введению платных участков на автодороге М-1 "Беларусь". Как сообщил РИА Новости глава компании Сергей Кельбах, первый такой участок должен появиться к 2020 году.
Построенному участку присвоят категорию IБ. Дорога будет иметь по три полосы в обоих направлениях, а максимальная скорость на ней будет ограничена 110 километрами в час. Пункты взимания платы организуют на 46-м и 84-м километрах, оплата будет производиться за фактически пройденное расстояние, как это сделано на подмосковной платной трассе в обход города Одинцово.
При этом жители ближайшего Подмосковья и дачники, которые едут в поселки до 46-го километра трассы, смогут передвигаться бесплатно — они смогут съехать на Можайское шоссе до первого ПВП. Оплачивать проезд будут только транзитные автомобили.
Плата со смартфона
Оплатить проезд по платным дорогам можно будет наличными, банковскими картами, транспондерами, а также и при помощи мобильного телефона, рассказал Кельбах.
"В настоящее время счета транспондеров через приложение с личным кабинетом пополняют более 70 тысяч автолюбителей, — отметил Кельбах. — Мы попытаемся расширить его функционал, чтобы привязать приложение к тому счету, с которого производится оплата телефона".
Точных сроков введения нового вида оплаты глава "Автодора" не назвал.