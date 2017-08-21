В "Автодоре" уточнили, когда участки трассы М-4 "Дон" станут платными

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Государственная компания "Автодор" разъяснила порядок перехода участков трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае и Ростовской области на платный режим проезда.

Как отметили в компании, проезд по участку трассы в Ростовской области (1091 км — 1119 км) станет платным в четвертом квартале 2017 года. Что касается участка в Краснодарском крае (1195 км — 1319 км), то здесь в нынешнем году платный режим вводиться не будет.

"Участки М-4 в Краснодарском крае будут вводиться в режим платной эксплуатации поэтапно, после выполнения работ по их комплексному благоустройству", — говорится в заявлении компании.

О дате ввода платного режима на них говорить пока преждевременно, подчеркнули в "Автодоре".

Ранее на сайте правительства России было опубликовано распоряжение о введении платного проезда на участках трассы М-4 "Дон" до первого мая 2109 года. В приложениях к документу указаны характеристики платного участка и альтернативных дорог с бесплатным проездом.

В документе отмечается, что полученные средства "возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автодороги".