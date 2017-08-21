Германия восстановит имидж дизельных автомобилей, заявила Меркель

БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство ФРГ работает над восстановлением имиджа дизельных автомобилей, добивается отказа от запрета таких машин, в том числе судебного, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, отвечая в прямом эфире на вопросы таблоида Bild.

"Мы со стороны правительства должны маневрировать, и в городах, где сейчас есть значительные превышения уровня загрязнений, создать ситуацию, в которой нет необходимости в запрете автомобилей, в том числе судебном, это будет сложная часть работы. Поэтому я пригласила заинтересованных представителей муниципалитетов на встречу 4 сентября, и так пошагово может быть восстановлено доверие к дизелю", — сказала Меркель.

По словам канцлера, она опечалена ситуацией вокруг дизельного скандала, в ходе которого немецкие концерны "утратили доверие".

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.