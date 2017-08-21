Два участка трассы М-4 "Дон" стали платными до 2109 года

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Правительство России вводит платный проезд на участках трассы М-4 "Дон" в Ростовской области и Краснодарском крае до первого мая 2109 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, с осени 2017 года проезд на платной основе будет введен на участке дороги 1091,6 км – 1119,5 км в Ростовской области и 1195 км — 1319 км в Краснодарском крае.

В 2014 году правительство уже ввело платный проезд на другом участке трассы в Ростовской области. С учетом изменений протяженность объединенного участка составит 103,38 километра, сообщается в справке к распоряжению.

В приложениях к документу содержатся характеристики платного участка трассы и альтернативных дорог с бесплатным проездом.

В правительстве отмечают, что полученные средства "возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автомобильной дороги".