Два участка автомобильной трассы "Дон" будут платными до 2109 года

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Участки автомобильной дороги М-4 "Дон" в Ростовской области и в Краснодарском крае будут использоваться на платной основе до первого мая 2109 года, соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник на сайте кабмина.

"Распоряжением Правительства от 14 ноября 2014 года №2268-р (далее – распоряжение №2268-р) было установлено, что участок 1119,5 км – 1195 км автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска будет использоваться на платной основе до 1 мая 2109 года. Государственной компанией "Автодор" реализуется проект реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке 1091,6 км – 1119,5 км в Ростовской области", — говорится в справке к распоряжениям.

Общая протяжённость объединённого участка составит 103,38 километра.

Участок автомобильной дороги М-4 "Дон" 1195 километр – 1319 километр автодороги в Краснодарском крае будет использоваться на платной основе до первого мая 2109 года. В приложениях к распоряжению приведены характеристики платного участка дороги и альтернативных дорог с бесплатным проездом.

Добавляется, что средства, полученные от сбора платы за проезд, возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автомобильной дороги.