Два участка автомобильной трассы "Дон" будут платными до 2109 года

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Участки автомобильной дороги М-4 "Дон" в Ростовской области и в Краснодарском крае будут использоваться на платной основе до первого мая 2109 года, соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник на сайте кабмина.
Участок автомобильной дороги М-4 "Дон" 1195 километр – 1319 километр автодороги в Краснодарском крае будет использоваться на платной основе до первого мая 2109 года. В приложениях к распоряжению приведены характеристики платного участка дороги и альтернативных дорог с бесплатным проездом.
Добавляется, что средства, полученные от сбора платы за проезд, возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автомобильной дороги.