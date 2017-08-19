Мотоциклы "Калашникова", прозрачные автомобили и американское затмение

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Владеть автомобилем в России становится все дороже, в Volvo придумали способ наблюдения за солнечным затмением без специальных очков прямо из автомобиля, а производитель автоматов Калашникова занялся созданием мотоциклов с электрическими двигателями. Эти и другие автомобильные события — в дайджесте РИА Новости.
Любо-дорого
Владение личным транспортом в нашей стране становится все менее выгодным — к таким результатам пришла в ходе исследования российского рынка новых автомобилей компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Наибольшие потери ощущают покупатели новых премиальных седанов и кроссоверов стоимостью более трех миллионов: за три года эти машины теряют в цене 49 и 43% соответственно. Модели класса B (Hyundai Solaris и Kia Rio), C (Volkswagen Jetta и Skoda Octavia) и D (VW Passat и BMW 3 Series) дешевеют на 29-35%.
По данным PwC, за последние два года с 19-23% до 14,4% снизились процентные ставки по автокредитам. Однако объем выданных кредитов уменьшился на 6,5%, а средняя сумма займов, наоборот, увеличилась. Эксперты компании связывают это с тем, что банки стали отдавать предпочтение богатым клиентам с хорошей кредитной историей и отсеивать тех, кто неспособен погасить кредит.
Затраты на дорожающее топливо у владельцев компактных машин составляют 22-24% от общей стоимости владения, тогда как у владельцев премиальных автомобилей — от 6 до 15%. Количество купленных полисов ОСАГО и каско снизилось, а расходы на страхование составили 21-27% от общей стоимости владения машиной. Незначительными выглядят траты на налоги — от 1,5 до 2,5% в зависимости от класса автомобиля.
Пополнение
Дилеры китайской марки Brilliance начали продажи турбированной версии обновленного кроссовера V5. Под ее капотом скрывается двигатель BM1.5T объемом 1,5 литра и мощностью 143 л.с. (220 Нм), сопряженный с пятиступенчатой автоматической трансмиссией.
Модель получила усиленный кузов с новым дизайном, систему стабилизации, шесть подушек безопасности, улучшенную шумоизоляцию, продвинутый бортовой компьютер, мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 6,5 дюйма в базовой комплектации, бесключевой доступ и запуск двигателя и систему стоп-старт. Стоимость базовой версии Sport составила 1 049 000 рублей, а комплектация Deluxe обойдется на 50 тысяч рублей дороже. Вот только цветов кузова всего четыре: белый, серый, черный и коричневый.
Марка Renault начала продажи компактного кроссовера Kaptur с двигателем объемом 1,6 литра и вариатором. Ранее с этим мотором могла сочетаться только механическая трансмиссия. В результате цена самой доступной "автоматической" версии модели снизилась до 929 900 рублей. В список стандартного оборудования вошли 16-дюймовые легкосплавные колеса, система стабилизации, кондиционер, стеклоподъемники всех дверей, зеркала с электроприводом и обогревом, кнопка запуска двигателя и аудиосистема с USB и Bluetooth.
Российские дилеры Bentley готовы предложить своим клиентам новую интерпретацию седана Flying Spur V8 S под названием Black Edition. От остальных "сородичей" она отличается затемненной оптикой, черными полированными элементами в дизайне кузова, уникальными 21-дюймовыми колесными дисками и особым окрасом. Седан оснащается 4,0-литровым турбированным мотором мощностью 521 л.с. и 680 Нм.
Французский бренд DS начал полномасштабное наступление в России: марка объявила о поиске новых дилеров в Москве и Санкт-Петербурге и собирается привезти к нам новые модели.
"Мы ищем партнеров по продвижению бренда DS Automobiles в Москве и Санкт-Петербурге и рассматриваем сотрудничество в формате дилерского центра полного цикла, который будет осуществлять продажу новых автомобилей и сервисное обслуживание. Предпочтение отдаем компаниям, которые имеют опыт работы в премиальном сегменте автобизнеса, устойчивое финансовое положение и квалифицированную команду менеджмента, нацеленную на продвижение бренда DS на региональном рынке", — рассказал Владимир Казначевский, директор по качеству и развитию бизнеса Peugeot, Citroen и DS в России.
Сейчас в нашей стране продается три модели бренда DS: DS 3, DS 4 и DS 4 Crossback, а вскоре должен появиться и новый кроссовер DS 7 Crossback.
Электробайки от создателя автоматов
Концерн "Калашников" разработал электрические мотоциклы, которые планируется использовать на службе в МВД России, в частности в ГИБДД. Пока создатели не раскрывают подробностей о модели, оговорившись лишь о мощности электромоторов, которая составила 15 кВт (20 л.с.), и максимальном запасе хода в 150 км.
Полицейские сядут на новые мотоциклы уже в конце августа, но только для проведения полноценных тестовых испытаний. Посмотреть вживую на изобретение "Калашникова" можно будет 22 августа на выставке "Армия-2017".
"Бес защитный"
Курьезный случай с владельцем роскошного купе Rolls-Royce Wraith произошел в Австралии. Владелец автомобиля стоимостью более 600 тысяч долларов США решил обезопасить свое драгоценное приобретение от грабителей и построил на стоянке защитную клетку. Однако машину это не уберегло — во время парковки задним ходом водитель снес ограду и врезался в один из столбов, удерживающих клетку. Самое интересное, что на этой же стоянке рядом с Rolls-Royce хранились суперкары Ferrari, Lamborghini и McLaren, но их владельцы никаких заборов для своих машин не строили. И правильно делали.
В деталях
На канале How a Car Works в сервисе Youtube опубликован ролик, на котором показана разборка двигателя Mazda MX-5. Менее чем за две минуты авторы видео в формате таймлапс во всех деталях показывают разборку бывшего в употреблении мотора. Смотреть приятно, а кому-то и пользу принесет.
Кто на новенького?
На автосалон в немецком Франкфурте-на-Майне компания Honda привезет обновленный хетчбэк Jazz. До официальной премьеры остается чуть меньше месяца, но изображения и характеристики модели японцы уже не скрывают.
Автомобиль поменялся внутри и снаружи, но самой главной обновкой для машины стал 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 130 л.с., которого раньше у Honda Jazz не было. Тяга от него передается к передним колесам через вариатор, который специально адаптировали для работы с новым двигателем. До 2013 года "Джазы" продавались и в России, но из-за низкого спроса японцы решили убрать модель с нашего рынка.
Успех Hyundai Solaris (в других странах эту модель называют Accent и Verna, и там она тоже успешна) заставляет Toyota создавать все новых конкурентов на различных рынках. В США японцы продают седан Yaris (внешне измененная Mazda2), в Китае — четырехдверку Yaris L, а в Таиланде — Vios. Но тайцам одного бюджетного седана оказалось мало, и теперь там будут предлагать еще один — Toyota Yaris Ativ. Последний является упрощенной и более дешевой версией Vios, благодаря чему японцы рассчитывают увеличить число своих клиентов.
В мае 2016 года британская марка Aston Martin представила эксклюзивное купе Vanquish Zagato, чем положила начало новому семейству моделей. Тогда же в компании объявили, что всего будет выпущено 325 автомобилей серии Vanquish Zagato и на долю купе придется 99 экземпляров. Затем появилась открытая версия Vanquish Zagato Volante, тираж которой также ограничили 99 экземплярами.
Две последних версии — трехдверный универсал Vanquish Zagato Shooting Brake и спорткар без крыши Speedster — показали на этой неделе. Все модели оснащены 6,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем V12 мощностью 600 л.с. и восьмиступенчатым "автоматом". С конвейера завода Aston Martin сойдет 99 модификаций Shooting Brake, а вот спидстерам не повезло — их выпустят всего 28 штук.
Новый родстер BMW Z4, который появится в 2018 году, станет первым ненастоящим BMW: машина разрабатывается совместно с концерном Toyota. В японском варианте модель получит иную внешность и название Supra, а на немецкий мы можем полюбоваться уже сейчас — прототип Z4 был представлен на выставке Pebble Beach Concours d'Elegance в Калифорнии. По словам главного дизайнера BMW Адриана ван Хойдонка, внешность концепт-кара очень близка к серийной версии Z4.
Кулибины
Volvo придумала уникальный аксессуар, который позволит наблюдать "Великое американское затмение". Самое масштабное солнечное затмение в истории США случится 21 августа и будет полностью видно только в пяти штатах: Южной Каролине, Орегоне, Небраске, Миссури и Айдахо.
Чтобы наблюдать это уникальное природное явление, шведы создали особый материал, который пронизан множеством крошечных отверстий. Он должен быть закреплен на панорамной крыше кроссовера XC60, после чего все сидящие в салоне смогут наблюдать затмение без темных очков.
Toyota придумала, как улучшить обзорность с места водителя: компания запатентовала систему, позволяющую смотреть сквозь передние стойки автомобиля. Именно они создают так называемые мертвые зоны, через которые водители часто не видят пешеходов. Японцы предложили разместить в салоне зеркала, которые смогут проецировать отраженное изображение на стойку, поверхность которой также зеркальна. В итоге автомобилист сможет увидеть объекты, которые обычно скрыты от его глаз. Подобную систему ранее представил концерн Jaguar Land Rover, однако предложенное британцами решение было основано на комплексе камер, что в итоге окажется значительно дороже японского ноу-хау.