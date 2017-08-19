Мотоциклы "Калашникова", прозрачные автомобили и американское затмение

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Владеть автомобилем в России становится все дороже, в Volvo придумали способ наблюдения за солнечным затмением без специальных очков прямо из автомобиля, а производитель автоматов Калашникова занялся созданием мотоциклов с электрическими двигателями. Эти и другие автомобильные события — в дайджесте РИА Новости.

Любо-дорого

Владение личным транспортом в нашей стране становится все менее выгодным — к таким результатам пришла в ходе исследования российского рынка новых автомобилей компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Наибольшие потери ощущают покупатели новых премиальных седанов и кроссоверов стоимостью более трех миллионов: за три года эти машины теряют в цене 49 и 43% соответственно. Модели класса B (Hyundai Solaris и Kia Rio), C (Volkswagen Jetta и Skoda Octavia) и D (VW Passat и BMW 3 Series) дешевеют на 29-35%.

По данным PwC, за последние два года с 19-23% до 14,4% снизились процентные ставки по автокредитам. Однако объем выданных кредитов уменьшился на 6,5%, а средняя сумма займов, наоборот, увеличилась. Эксперты компании связывают это с тем, что банки стали отдавать предпочтение богатым клиентам с хорошей кредитной историей и отсеивать тех, кто неспособен погасить кредит.

Затраты на дорожающее топливо у владельцев компактных машин составляют 22-24% от общей стоимости владения, тогда как у владельцев премиальных автомобилей — от 6 до 15%. Количество купленных полисов ОСАГО и каско снизилось, а расходы на страхование составили 21-27% от общей стоимости владения машиной. Незначительными выглядят траты на налоги — от 1,5 до 2,5% в зависимости от класса автомобиля.

Пополнение

Дилеры китайской марки Brilliance начали продажи турбированной версии обновленного кроссовера V5. Под ее капотом скрывается двигатель BM1.5T объемом 1,5 литра и мощностью 143 л.с. (220 Нм), сопряженный с пятиступенчатой автоматической трансмиссией.

© Фото : Brilliance Motor Brilliance V5 1.5Т © Фото : Brilliance Motor Brilliance V5 1.5Т

Модель получила усиленный кузов с новым дизайном, систему стабилизации, шесть подушек безопасности, улучшенную шумоизоляцию, продвинутый бортовой компьютер, мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 6,5 дюйма в базовой комплектации, бесключевой доступ и запуск двигателя и систему стоп-старт. Стоимость базовой версии Sport составила 1 049 000 рублей, а комплектация Deluxe обойдется на 50 тысяч рублей дороже. Вот только цветов кузова всего четыре: белый, серый, черный и коричневый.

© Фото : Renault Renault Kaptur © Фото : Renault Renault Kaptur

Марка Renault начала продажи компактного кроссовера Kaptur с двигателем объемом 1,6 литра и вариатором. Ранее с этим мотором могла сочетаться только механическая трансмиссия. В результате цена самой доступной "автоматической" версии модели снизилась до 929 900 рублей. В список стандартного оборудования вошли 16-дюймовые легкосплавные колеса, система стабилизации, кондиционер, стеклоподъемники всех дверей, зеркала с электроприводом и обогревом, кнопка запуска двигателя и аудиосистема с USB и Bluetooth.

© Фото : Bentley Bentley Flying Spur V8 S Black Edition © Фото : Bentley Bentley Flying Spur V8 S Black Edition

Российские дилеры Bentley готовы предложить своим клиентам новую интерпретацию седана Flying Spur V8 S под названием Black Edition. От остальных "сородичей" она отличается затемненной оптикой, черными полированными элементами в дизайне кузова, уникальными 21-дюймовыми колесными дисками и особым окрасом. Седан оснащается 4,0-литровым турбированным мотором мощностью 521 л.с. и 680 Нм.

© Фото : DS Автосалон марки DS © Фото : DS Автосалон марки DS

Французский бренд DS начал полномасштабное наступление в России: марка объявила о поиске новых дилеров в Москве и Санкт-Петербурге и собирается привезти к нам новые модели.

"Мы ищем партнеров по продвижению бренда DS Automobiles в Москве и Санкт-Петербурге и рассматриваем сотрудничество в формате дилерского центра полного цикла, который будет осуществлять продажу новых автомобилей и сервисное обслуживание. Предпочтение отдаем компаниям, которые имеют опыт работы в премиальном сегменте автобизнеса, устойчивое финансовое положение и квалифицированную команду менеджмента, нацеленную на продвижение бренда DS на региональном рынке", — рассказал Владимир Казначевский, директор по качеству и развитию бизнеса Peugeot, Citroen и DS в России.

Сейчас в нашей стране продается три модели бренда DS: DS 3, DS 4 и DS 4 Crossback, а вскоре должен появиться и новый кроссовер DS 7 Crossback.

Электробайки от создателя автоматов

Концерн "Калашников" разработал электрические мотоциклы, которые планируется использовать на службе в МВД России, в частности в ГИБДД. Пока создатели не раскрывают подробностей о модели, оговорившись лишь о мощности электромоторов, которая составила 15 кВт (20 л.с.), и максимальном запасе хода в 150 км.

Полицейские сядут на новые мотоциклы уже в конце августа, но только для проведения полноценных тестовых испытаний. Посмотреть вживую на изобретение "Калашникова" можно будет 22 августа на выставке "Армия-2017".

"Бес защитный"

Курьезный случай с владельцем роскошного купе Rolls-Royce Wraith произошел в Австралии. Владелец автомобиля стоимостью более 600 тысяч долларов США решил обезопасить свое драгоценное приобретение от грабителей и построил на стоянке защитную клетку. Однако машину это не уберегло — во время парковки задним ходом водитель снес ограду и врезался в один из столбов, удерживающих клетку. Самое интересное, что на этой же стоянке рядом с Rolls-Royce хранились суперкары Ferrari, Lamborghini и McLaren, но их владельцы никаких заборов для своих машин не строили. И правильно делали.

В деталях

На канале How a Car Works в сервисе Youtube опубликован ролик, на котором показана разборка двигателя Mazda MX-5. Менее чем за две минуты авторы видео в формате таймлапс во всех деталях показывают разборку бывшего в употреблении мотора. Смотреть приятно, а кому-то и пользу принесет.

Кто на новенького?

На автосалон в немецком Франкфурте-на-Майне компания Honda привезет обновленный хетчбэк Jazz. До официальной премьеры остается чуть меньше месяца, но изображения и характеристики модели японцы уже не скрывают.

© Фото : Honda Honda Jazz © Фото : Honda Honda Jazz

Автомобиль поменялся внутри и снаружи, но самой главной обновкой для машины стал 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 130 л.с., которого раньше у Honda Jazz не было. Тяга от него передается к передним колесам через вариатор, который специально адаптировали для работы с новым двигателем. До 2013 года "Джазы" продавались и в России, но из-за низкого спроса японцы решили убрать модель с нашего рынка.

© Фото : Toyota Toyota Yaris Ativ © Фото : Toyota Toyota Yaris Ativ

Успех Hyundai Solaris (в других странах эту модель называют Accent и Verna, и там она тоже успешна) заставляет Toyota создавать все новых конкурентов на различных рынках. В США японцы продают седан Yaris (внешне измененная Mazda2), в Китае — четырехдверку Yaris L, а в Таиланде — Vios. Но тайцам одного бюджетного седана оказалось мало, и теперь там будут предлагать еще один — Toyota Yaris Ativ. Последний является упрощенной и более дешевой версией Vios, благодаря чему японцы рассчитывают увеличить число своих клиентов.

© Фото : Aston Martin Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake © Фото : Aston Martin Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake

В мае 2016 года британская марка Aston Martin представила эксклюзивное купе Vanquish Zagato, чем положила начало новому семейству моделей. Тогда же в компании объявили, что всего будет выпущено 325 автомобилей серии Vanquish Zagato и на долю купе придется 99 экземпляров. Затем появилась открытая версия Vanquish Zagato Volante, тираж которой также ограничили 99 экземплярами.

© Фото : Aston Martin Aston Martin Vanquish Zagato Speedster © Фото : Aston Martin Aston Martin Vanquish Zagato Speedster

Две последних версии — трехдверный универсал Vanquish Zagato Shooting Brake и спорткар без крыши Speedster — показали на этой неделе. Все модели оснащены 6,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем V12 мощностью 600 л.с. и восьмиступенчатым "автоматом". С конвейера завода Aston Martin сойдет 99 модификаций Shooting Brake, а вот спидстерам не повезло — их выпустят всего 28 штук.

© Фото : BMW Концепт BMW Z4 © Фото : BMW Концепт BMW Z4

Новый родстер BMW Z4, который появится в 2018 году, станет первым ненастоящим BMW: машина разрабатывается совместно с концерном Toyota. В японском варианте модель получит иную внешность и название Supra, а на немецкий мы можем полюбоваться уже сейчас — прототип Z4 был представлен на выставке Pebble Beach Concours d'Elegance в Калифорнии. По словам главного дизайнера BMW Адриана ван Хойдонка, внешность концепт-кара очень близка к серийной версии Z4.

Кулибины

Volvo придумала уникальный аксессуар, который позволит наблюдать "Великое американское затмение". Самое масштабное солнечное затмение в истории США случится 21 августа и будет полностью видно только в пяти штатах: Южной Каролине, Орегоне, Небраске, Миссури и Айдахо.

© Фото : Volvo Панорамный люк Volvo © Фото : Volvo Панорамный люк Volvo

Чтобы наблюдать это уникальное природное явление, шведы создали особый материал, который пронизан множеством крошечных отверстий. Он должен быть закреплен на панорамной крыше кроссовера XC60, после чего все сидящие в салоне смогут наблюдать затмение без темных очков.

© Toyota Патентное изображение Toyota © Toyota Патентное изображение Toyota

Toyota придумала, как улучшить обзорность с места водителя: компания запатентовала систему, позволяющую смотреть сквозь передние стойки автомобиля. Именно они создают так называемые мертвые зоны, через которые водители часто не видят пешеходов. Японцы предложили разместить в салоне зеркала, которые смогут проецировать отраженное изображение на стойку, поверхность которой также зеркальна. В итоге автомобилист сможет увидеть объекты, которые обычно скрыты от его глаз. Подобную систему ранее представил концерн Jaguar Land Rover, однако предложенное британцами решение было основано на комплексе камер, что в итоге окажется значительно дороже японского ноу-хау.