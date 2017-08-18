Соколов рассказал о перспективах электротранспорта в России

ДВОРИКИ (Владимирская область), 18 авг — РИА Новости. Электротранспорт в ближайшие 20 лет может стать основным, но полностью не заменит собой дизель или бензиновое топливо, считает глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Я полагаю, что в ближайшие 20 лет мы увидим вот такой революционный переход по еще большим объемам использования электричества как основного движущего средства в транспортном сообщении. Но оно, наверное, все-таки, полностью не заменит собой дизель или бензиновое топливо", — заявил министр, выступая на форуме "Территория смыслов".

При этом это общемировой тренд, отметил Соколов. "Сегодняшняя статистика по переводу на электрический транспорт городов Европы и Азии, прежде всего, конечно, КНР, говорит о том, что именно этот транспорт будет будущим городских транспортных систем. Хотя, конечно, мы не списываем со счетов и трамвай, он тоже в последнее время возвращает свои позиции на рынок пассажирских перевозок", — сказал он.

Минпромторг России ожидает к 2020 году долю продаж электромобилей на российском рынке 1-1,5% от общего объёма с последующим ростом до 4-5%.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее подписал изменения в Правила дорожного движения, которыми вводятся термины "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие дорожные знаки и разметки.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в 2016 году продажи новых электромобилей в России составили 83 единицы. В частности, было продано 39 электрокаров Tesla, 20 Mitsubishi i-MiEV, 18 Nissan Leaf, 6 Renault Twizy.