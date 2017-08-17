Левитин назвал цену будущего российского беспилотного авто

ДВОРИКИ (Владимирская область), 17 авг — РИА Новости. Стоимость беспилотного автомобиля в России через десять лет может составить три-пять тысяч долларов, сообщил помощник президента Игорь Левитин.

Левитин показал фотографию машины, которой еще не существует, но за нее уже внесена предоплата в размере шести миллиардов долларов. Заявки на автомобиль подали свыше 500 тысяч человек.

"Эта машина для нас будет стоить 35 тысяч долларов. Но первые беспилотные машины доходили до 100 тысяч. Сегодня 35 (тысяч долларов — ред.). Думаю, что через 10 лет будет порядка три-пять тысяч долларов беспилотник, который будет на наших дорогах", — сообщил Левитин, отвечая на опросы участников форума "Территория смыслов".

В начале августа в столичном технопарке "Калибр" открылся первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей. На трассе длиной 400 метров есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, соответствующая ГОСТу, а также круговое движение.