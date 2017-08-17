"Группа ГАЗ" расширила производство фургона "ГАЗель NEXT" в Турции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг — РИА Новости. "Группа ГАЗ" (входит в "Базовый Элемент" Олега Дерипаски через "Русские машины") начала производство грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби "ГАЗель NEXT" в Сакарии (Турция), где компания уже с 2012 года осуществляет сборку "ГАЗель Бизнес", а с 2014 года — "ГАЗель NEXT", сообщила пресс-служба "Группы ГАЗ".

"Новые модели станут дополнением к бортовой и грузопассажирской версиям "ГАЗель NEXT" и позволят расширить линейку коммерческих автомобилей ГАЗ на турецком рынке. На основе 4-х базовых моделей будет изготавливаться более 200 модификаций автомобилей для различных видов бизнеса", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что основные комплектующие для производства поставляются из России, а также закупаются у турецких поставщиков. Первые грузовые цельнометаллические фургоны "ГАЗель NEXT", собранные в Турции, поступят в продажу на турецкий рынок осенью.

Грузовой фургон "ГАЗель NEXT", по данным пресс-службы, отличает большой объем кузова и "самая богатая в своем классе" базовая комплектация. Объем кузова составляет 13,5 кубометра. Автомобиль оборудован двигателем Cummins ISF 2,8 мощностью 150 лошадиных сил. Объем топливного бака — 80 литров.

Грузопассажирский фургон-комби "ГАЗель NEXT" позволяет перевозить 7 человек и 9,5 кубометра груза и объединяет в себе грузовой автомобиль и микроавтобус.

Как сообщает пресс-служба, начало выпуска цельнометаллического фургона "ГАЗель NEXT" — это третий этап развития производственной площадки в Сакарии после начала сборки "ГАЗели Бизнес" и "ГАЗели NEXT". Для запуска производства цельнометаллического фургона компания модернизировала и перенастроила сборочное оборудование.

"Группа ГАЗ" является одним из крупнейших производителей коммерческой техники в Европе и экспортером в более чем 40 стран. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, силовые агрегаты и автокомпоненты. Штаб-квартира "Группы ГАЗ" расположена в Нижнем Новгороде.