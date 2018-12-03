План "Пентхауз": раскрыта провокация ЦРУ против Путина и Трампа

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
"Охота на ведьм", на которую так активно жалуется президент США, принесла новый результат. На этот раз Трампу пришлось столкнуться с предательством в собственной организации: сразу четыре сотрудника Трампа, по заявлению американских СМИ, слили следователям ФБР сорвавшийся план по передаче российскому президенту "взятки" размером в 50 миллионов долларов. Несмотря на то что план высокопоставленных сотрудников Trump Organization провалился, вполне возможно, что для американского президента тема "взятки для Путина" станет источником не только головной боли и медийных сложностей, но и проблем юридического характера. В этом контексте нельзя исключать, что Трамп воздержался от официальной встречи с российским лидером на саммите G20 еще и ради того, чтобы не давать журналистам лишний повод актуализировать тему "пентхауса для Путина". Плюс сам Владимир Путин мог использовать этот инцидент в качестве темы для шуток, которые могли бы задеть чувствительное самолюбие американского лидера.
Вся история о предполагаемой "взятке" в 50 миллионов долларов, которая предназначалась для российского президента, всплыла в деле Трампа из-за того, что его личный адвокат Майкл Коэн пошел на сделку со следователями ФБР. Он заявил, что ранее врал, говоря, что все попытки установить деловые контакты в Москве были прерваны после официального выдвижения Трампа в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии. Суть схемы, описанной Коэном: Trump Organization собиралась построить в Москве мегапроект — Trump Tower — огромный и очень дорогой жилой и офисный комплекс. Для того, чтобы этот проект был реализован и был успешным с финансовой точки зрения, предполагалось заручиться политической поддержкой российских властей или даже привлечь Кремль к продвижению проекта. В качестве инструмента получения этой поддержки и одновременно рекламного трюка предполагалось, по словам Коэна, что Trump Organization передаст в собственность Владимира Путина пентхаус стоимостью в 50 миллионов долларов. По логике составителей плана, таким образом можно было "убить двух зайцев": с одной стороны, "подарок" сам по себе обеспечивал колоссальное внимание и рекламу проекту, а с другой — "олигархи бы выстроились в очередь для того, чтобы жить в одном здании с Путиным" (это прямая цитата из материалов американских СМИ!). Коллега Коэна по Trump Organization Феликс Сэйтер (который уже тогда сотрудничал с ЦРУ и американской военной разведкой) описывает план следующим образом: "В России олигархи вылезут из кожи вон для того, чтобы жить в одном доме с Путиным… Моя идея была в том, чтобы дать Путину пентхаус в 50 миллионов долларов и потом получить 250 миллионов за продажу лотов.", то есть в целом пересказ плана Trump Organization в исполнении американских медийщиков более-менее совпадает с тем, что заявляют его предполагаемые участники.
Очень жаль, что правду мы, скорее всего, никогда не узнаем, хотя точный ответ на вопрос, знал ли Трамп об этой схеме, был бы очень полезен. Дело в том, что если знал и одобрил, — то дело плохо. В том смысле, что вести переговоры с таким контрагентом — дело, наверное, гиблое. Просто в силу несовпадающих представлений об окружающей реальности, а также о границах допустимого и возможного. Если же Трамп о спецоперации Коэна и Сэйтера не подозревал, то какие-то надежды еще есть.
Отдельно стоит отметить, насколько смешной выглядит задумка агента ЦРУ Сэйтера. Визировал ли его план Трамп — неизвестно, но кураторы Сэйтера его визировали точно, и это многое говорит о том, как они себе представляют российскую реальность. Наверное, они до сих пор уверены в том, что по Москве ходят говорящие медведи и у каждого россиянина есть дома личный атомный реактор. Каким-то другим образом объяснить запредельный уровень абсурда во всей этой истории просто не получается.
"Им, действительно, позвонили и спросили, при чем здесь администрация президента, понимают ли они, куда обращаются. Они сказали, что хотят строить дом", — сказал Песков. "Им ответили, что администрация президента строительством не занимается, а если они заинтересованы в инвестициях, то мы их рады будем видеть на Петербургском экономическом форуме", — продолжил он.
Очень жаль, что такие трехгрошовые провокации влияют на американо-российские отношения и могут их серьезно осложнять. С другой стороны, если эта провокация действительно типична для уровня американских спецслужб, то у наших рыцарей плаща и кинжала будет определенное преимущество над их заокеанскими оппонентами.