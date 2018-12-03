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План "Пентхауз": раскрыта провокация ЦРУ против Путина и Трампа

(обновлено: 08:18 03.12.2018)
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Иван Данилов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фотоШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

"Охота на ведьм", на которую так активно жалуется президент США, принесла новый результат. На этот раз Трампу пришлось столкнуться с предательством в собственной организации: сразу четыре сотрудника Трампа, по заявлению американских СМИ, слили следователям ФБР сорвавшийся план по передаче российскому президенту "взятки" размером в 50 миллионов долларов. Несмотря на то что план высокопоставленных сотрудников Trump Organization провалился, вполне возможно, что для американского президента тема "взятки для Путина" станет источником не только головной боли и медийных сложностей, но и проблем юридического характера. В этом контексте нельзя исключать, что Трамп воздержался от официальной встречи с российским лидером на саммите G20 еще и ради того, чтобы не давать журналистам лишний повод актуализировать тему "пентхауса для Путина". Плюс сам Владимир Путин мог использовать этот инцидент в качестве темы для шуток, которые могли бы задеть чувствительное самолюбие американского лидера.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Дональд Трамп и сдувшийся воздушный шарик спецпрокурора Мюллера
Американские журналисты утверждают, что они ознакомились с сутью схемы, якобы разработанной в недрах Trump Organization прямо в разгар американской избирательной кампании в 2016 году, и, что самое забавное, эта схема якобы носила по большей части коммерческий характер, но политических оппонентов Трампа это вряд ли в чем-то убедит, ибо для них сам факт продолжения прямых московских контактов ближнего круга Трампа уже после его победы на республиканских праймериз является сам по себе прямым доказательством сговора будущего американского президента с Кремлем.

Вся история о предполагаемой "взятке" в 50 миллионов долларов, которая предназначалась для российского президента, всплыла в деле Трампа из-за того, что его личный адвокат Майкл Коэн пошел на сделку со следователями ФБР. Он заявил, что ранее врал, говоря, что все попытки установить деловые контакты в Москве были прерваны после официального выдвижения Трампа в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии. Суть схемы, описанной Коэном: Trump Organization собиралась построить в Москве мегапроект — Trump Tower — огромный и очень дорогой жилой и офисный комплекс. Для того, чтобы этот проект был реализован и был успешным с финансовой точки зрения, предполагалось заручиться политической поддержкой российских властей или даже привлечь Кремль к продвижению проекта. В качестве инструмента получения этой поддержки и одновременно рекламного трюка предполагалось, по словам Коэна, что Trump Organization передаст в собственность Владимира Путина пентхаус стоимостью в 50 миллионов долларов. По логике составителей плана, таким образом можно было "убить двух зайцев": с одной стороны, "подарок" сам по себе обеспечивал колоссальное внимание и рекламу проекту, а с другой — "олигархи бы выстроились в очередь для того, чтобы жить в одном здании с Путиным" (это прямая цитата из материалов американских СМИ!). Коллега Коэна по Trump Organization Феликс Сэйтер (который уже тогда сотрудничал с ЦРУ и американской военной разведкой) описывает план следующим образом: "В России олигархи вылезут из кожи вон для того, чтобы жить в одном доме с Путиным… Моя идея была в том, чтобы дать Путину пентхаус в 50 миллионов долларов и потом получить 250 миллионов за продажу лотов.", то есть в целом пересказ плана Trump Organization в исполнении американских медийщиков более-менее совпадает с тем, что заявляют его предполагаемые участники.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Трамп прячется от Путина, а Меркель издевается над Порошенко
Если отбросить эмоциональную шелуху американских журналистов и пересказать историю на уровне фактов, то получается следующее: агент сразу нескольких американских спецслужб Сэйтер, внедренный в бизнес-структуры Трампа, сразу же после того, как Трамп становится кандидатом в президенты, приходит к его адвокату с "гениальной идеей": подарить Путину предполагаемый пентхаус с целью превратить российского президента в элемент своей рекламы. То есть нельзя исключать, что авторы идеи действительно считали возможным сценарий, в котором российский лидер не только станет собственником пентхауса, но и будет в этом самом пентхаусе жить. Более того, опять же, если верить адвокату Коэну, эта идея показалась ему настолько хорошей, что он поддержал ее реализацию и выход на контакт с российскими официальными лицами. Нетрудно заметить, что в этой фабуле отсутствует главное действующее лицо, ради дискредитации которого все это затевалась: американские журналисты и следователи до сих пор не могут доказать, что Трамп знал об этой "специальной операции" своих подчиненных.

Очень жаль, что правду мы, скорее всего, никогда не узнаем, хотя точный ответ на вопрос, знал ли Трамп об этой схеме, был бы очень полезен. Дело в том, что если знал и одобрил, — то дело плохо. В том смысле, что вести переговоры с таким контрагентом — дело, наверное, гиблое. Просто в силу несовпадающих представлений об окружающей реальности, а также о границах допустимого и возможного. Если же Трамп о спецоперации Коэна и Сэйтера не подозревал, то какие-то надежды еще есть.

Очень спящий агент
© Виталий Подвицкий
Очень спящий агент

Отдельно стоит отметить, насколько смешной выглядит задумка агента ЦРУ Сэйтера. Визировал ли его план Трамп — неизвестно, но кураторы Сэйтера его визировали точно, и это многое говорит о том, как они себе представляют российскую реальность. Наверное, они до сих пор уверены в том, что по Москве ходят говорящие медведи и у каждого россиянина есть дома личный атомный реактор. Каким-то другим образом объяснить запредельный уровень абсурда во всей этой истории просто не получается.

Футболка с надписью Я лучше буду русским, чем демократом в эфире российского телеканала
© Россия 1
Две футболки, которые потрясли Америку: русский след найден
Дополнительную пикантность всему сюжету придает то, что агент ЦРУ Сэйтер и адвокат Коэн действительно попытались выйти на контакт с Кремлем, причем самым прямым образом: они изложили (!) свое предложение в письме, направленном на официальный адрес Кремля. Уже после того, как разразился скандал вокруг "путинского пентхауса", пресс-секретарь российского президента предъявил журналистам два письма от Майкла Коэна и объяснил, что Коэн получил следующий ответ:

"Им, действительно, позвонили и спросили, при чем здесь администрация президента, понимают ли они, куда обращаются. Они сказали, что хотят строить дом", — сказал Песков. "Им ответили, что администрация президента строительством не занимается, а если они заинтересованы в инвестициях, то мы их рады будем видеть на Петербургском экономическом форуме", — продолжил он.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, США. 17 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis
Оговорился? Кого боится "бесстрашный" Трамп
Можно предположить, что следующим этапом скандала будет публикация в американских СМИ фотографий Сэйтера и Коэна в кулуарах ПМЭФ или рядом с местом проведения форума, что, с точки зрения американских следователей, вполне может послужить доказательством того, что "заговор Кремля и Трампа" таки состоялся.

Очень жаль, что такие трехгрошовые провокации влияют на американо-российские отношения и могут их серьезно осложнять. С другой стороны, если эта провокация действительно типична для уровня американских спецслужб, то у наших рыцарей плаща и кинжала будет определенное преимущество над их заокеанскими оппонентами.

Ну не выходит и все
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ну не выходит и все!

 

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Комментарии
10 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
jekkony
Задорнов Миша был прав в отношении американцев.
08:26
03.12.2018
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Сергей Филиппов
Смеялся до слёз, читая про всё это!))) Спасибо! Забавные люди управляют США! Инопланетяне какие то с планеты Бредятина🙈😱 Лишний раз говорит о том, что ну при всём желании, невозможно с такими вести разумный диалог!
08:53
03.12.2018
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