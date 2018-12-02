США предъявили ультиматум "главному противнику России"

Виктор Мараховский

Вначале новости. Республику Польшу третьи сутки будоражит письмо американского посла Жоржетты Мосбахер местному премьеру Матеушу Моравецкому.

Письмо, в принципе, не было предназначено для публики — оно "утекло". И поэтому в письме ее превосходительство посол общается с польским премьером не так, как положено для вида, а так, как положено общаться с сателлитами.

Для начала по ошибке обозвав премьера "Моравейцким" (это примерно как обратиться к премьер-министру России "г-н Ведмедев"), посол пишет:

"Дорогой министр Моравейцкий! Выражаю свою глубокую озабоченность по поводу обвинений, выдвинутых членами польского правительства в адрес журналистов телекомпании TVN в связи с их расследованием активности неонацистов в Польше. Министр Брудзьницкий обвинил TVN в постановочном праздновании дня рождения Гитлера, показанном в сюжете… Я надеюсь, члены вашего правительства воздержатся от атак, не говоря уже о преследованиях, независимых журналистов, выражающих общественные интересы и усиливающих наши общества".

TVN

Discovery

Communications

Говоря просто, американский дипломат велит главе правительства 35-миллионной страны убрать свои лапы от Независимой Телекомпании(случайно принадлежащей американской), которая предположительно в рамках "мочилова правых" сфабриковала видеосюжет с юными польскими гитлеровцами.

На тушение скандала, отметим, направлены лучшие силы. Польша — чуть ли не последний искренний союзник США в Европе, проводящий интересы Вашингтона в ЕС в меру своих сил. Она также союзник, закупающий на миллиарды пожилые американские вооружения, пытающийся боксировать с "Северным потоком — 2" и даже настаивающий на обустройстве у себя американской военной базы.

И тем не менее налицо конфликт, который непонятно, как разрешать. Дело в том, что в Польше сейчас правительство, плотно завязанное на "национальную идею". Эта идея объединяет широкий спектр правых — вплоть до неоимпериалистов, желающих вернуть украинский Львов и литовский Вильнюс. Но это еще полбеды: они также терпеть не могут секс-меньшинства и иммигрантов, а это уже совсем нельзя.

В свое время США применяли к Польше, как и ко всем прочим странам, свою эффективную политику "здесь негодуем, здесь в упор ничего не видим". Это когда страна-держатель высших моральных ценностей одновременно бомбит Ливию за недемократичность и дружит с теократической саудовской монархией, где, вообще-то, положена казнь за безбожие.

В рамках этой политики за национализм "мочить" можно было только Россию, но никак не страны санитарного пояса, героически противостоящие московскому империализму. В начале нулевых данная политика эффективного лицемерия, кстати, породила у нас даже специфический медиабизнес: в Москве и Питере существовали специальные "нанофашистские" шоу-партии из десятка человек, жившие на то, что проводили ужасающие обряды специально для корпунктов западных СМИ, с которых за съемку и интервью брали по тысяче долларов. В то же время в Восточной Европе воины белой расы порой получали прямое подключение к госбюджетам, поскольку могли гармонично встроиться в общий антироссийский тренд, а их игры с зигами никто старательно не замечал.

Такая политика позволила разрастись в Восточной Европе, в том числе в той же Польше, довольно затейливой форме идеологии. Главным торговым брендом польской национал-демократии была беззаветная русофобия — и с девяностых по нулевые это оправдывало любые сопутствующие минусы. В результате там окреп и развился довольно токсичный этнический национализм, который в "западную матрицу" не пилится никак.

И вот тут начинается самое интересное. Для прежней Америки такой союзник был вполне комфортен — собственно говоря, самый лучший союзник тот, кто кругом виноват, имеет множество незакрытых косяков и не соответствует высшим принципам свободы и демократии. Такой всегда готов платить за свое несовершенство покорностью — то есть он идеально управляем.

Но фокус в том, что США-2018 — совсем не то же самое, что США-2008, не говоря уже о 90-х. У них сейчас идет собственная "холодная гражданская", в которой действующего президента массированно пылесосят за ксенофобию и расизм. Он, как умеет, опровергает и поэтому вынужден, скрипя зубами, подчиняться всем основным хайпам собственных передовых СМИ.

Как следствие — корона всемирного морального арбитра для Америки сейчас становится слишком неподъемной. Внутренняя нестабильность постоянно заставляет Вашингтон входить в клинч не только с традиционными партнерами, но и с традиционными союзниками. В итоге Трамп вынужден молча и ревниво наблюдать за тем, как правитель Саудовской Аравии делает хай файв с президентом России (которая не лезет в держатели контрольного пакета моральности). А посол США в Варшаве вынуждена оправдываться перед местными аборигенами, оскорбленными слишком высокомерным обращением.

Что тут важно: по факту внутренняя американская клака, которая "мочит" Трампа, уничтожает ценнейший ресурс — ресурс американского лицемерия. Причем делает это в тот напряженный исторический момент, когда лицемерие Америке нужно, как никогда. В свое время оно помогало удерживать Вашингтону на поводке затейливую свору разноцветных и разнокалиберных режимов. Сейчас же они в лучшем случае находятся с хозяевами в напряженных отношениях. А в худшем — начинают вообще посматривать на сторону. Туда, где основой внешней политики является признание чужого права жить по своему усмотрению.