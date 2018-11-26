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Парижский Майдан: как подавляют попытку бунта против США

(обновлено: 08:40 26.11.2018)
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Иван Данилов
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастник акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. 24 ноября 2018Участник акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. 24 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Баррикады на улицах, горящие покрышки на баррикадах, "сакральные жертвы", координируемые через соцсети акции протеста, которые возникли как бы из ниоткуда, и, конечно же, издевательские заявления американских политиков. Все элементы классической цветной революции, или Майдана, уже в наличии, но на этот раз технологию применяют не на постсоветском пространстве или Ближнем Востоке, а прямо в сердце Европы.

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже
Эммануэля Макрона пытаются затолкать в амплуа французского Януковича и демонстративно наказать за возрождение имперских амбиций Франции. Французский Майдан — впечатляющее зрелище, но его организаторы уже сталкиваются с непривычной проблемой: экс-банкир дома Ротшильдов Эммануэль Макрон радикально отличается от экс-президента Украины тем, что он вообще не боится крови и насилия, и это может стать его главным козырем в борьбе за сохранение власти.

Конечно, можно предположить, что Макрон просто ужасно невезучий. Демонстрации в Париже и акции протеста по всей стране с перекрытием дорог, столкновениями с полицией и массовым использованием универсального символа протеста в виде светоотражающих желтых жилетов можно было бы при очень большом желании интерпретировать как настоящее народное восстание против непопулярного президента. Но уж слишком много подозрительных совпадений произошло после того, как Макрон заявил о необходимости защищаться от США, создать европейскую армию и восстановить полноценный европейский суверенитет. Судя по всему, его намерения были восприняты максимально серьезно и в Вашингтоне приняли соответствующие меры.

Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Украинские эксперты оценили вероятность повторения "майдана"
Смотрите сами: организованные через соцсети акции протеста — такое случается и без внешней координации, но вот вброс в соцсети и "разгон" универсального символа протеста — желтого жилета — это уже крайне подозрительно. И очень сильно напоминает, например, символическую схему гонконгского Майдана — когда в качестве такого же универсального символа использовали желтые зонты. А еще можно вспомнить "революцию роз" или "революцию гвоздик" на постсоветском пространстве. В соцсети начинают вбрасываться сообщения о том, что "сторонники Макрона на автомобилях таранят протестующих", и если так пойдет дальше, то вполне может случиться, что для Макрона найдется свой аналог снайперов с Майдана с соответствующими "сакральными жертвами" среди участников топливных протестов.

 

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСтолкновение участников акции протеста против роста цен на бензин с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

 

Если абстрагироваться от ситуации с выступлениями во Франции, можно увидеть, что проблемы французского президента приобрели дополнительный экономический вектор: как пишет американское агентство Блумберг, арест в Японии руководителя альянса "Рено-Ниссан" Карлоса Гона, которого обвиняют в многомиллионых финансовых нарушениях, стал ударом именно по Макрону. Хотя у Макрона и Гона были сложные отношения, именно Макрона сейчас обвиняют в том, что он способствовал или преступно игнорировал коррупцию в компании "Рено", в которой французское правительство владеет значительным пакетом акций. Более того, именно благодаря усилиям президента Франции "Рено" фактически контролировала альянс "Рено-Ниссан", несмотря на то что французская компания меньше, чем ее японский партнер. Уже сейчас министр экономики Франции и сам Макрон заявили, что скандал не должен влиять на деятельность компании, но именно этого и добиваются его оппоненты: если удастся погрузить в кризис крупнейшего автопроизводителя Франции, на которого работают (не считая поставщиков, смежников и субподрядчиков) более 48 000 рабочих, нынешние топливные протесты покажутся просто легкой парижской вечеринкой.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина
Для понимания контекста происходящего нужно учитывать еще один факт: в Европе сейчас активно действует правая рука Трампа и фактический руководитель его избирательного штаба Стив Бэннон, которого неоднократно обвиняли в том, что он работает над подрывом Евросоюза. В своем недавнем выступлении в Оксфорде сам Бэннон прямо указал на негативное отношение к Макрону и обвинил его в предательстве интересов Франции, заявив, что Макрон по сути тоже националист, но не Франции, а Евросоюза. Бэннон (который, как и Макрон, был влиятельным банкиром до прихода в политику) — большой специалист по политическим кампаниям в соцсетях и хорошо умеет работать "партизанскими методами", направленными против политического истеблишмента. Популистский задор антимакроновских активистов поразительно напоминает "партизанов Трампа", хотя по понятным причинам лозунг "Сделать Францию великой снова!" они вряд ли будут использовать.

 

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСтолкновение участников акции протеста против роста цен на бензин, "желтых жилетов", с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин, "желтых жилетов", с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

 

Может показаться, что связь между массовыми акциями протеста, перекрытием дорог, баррикадами и позицией Макрона по вопросам европейской независимости от США надуманная. Это не исключено, но маловероятно, ибо сам президент США Трамп прямым текстом в твиттере обозначил позицию во поводу того, что на самом деле происходит во Франции: "Большие и насильственные протесты во Франции не учитывают, насколько плохо Европейский союз обошелся с США в вопросах торговли и вопросах разумных платежей за нашу ВЕЛИКОЛЕПНУЮ (Трамп пишет ключевые слова в твитах большими буквами. — Прим. ред.) военную защиту. Обе эти темы должны быть быстро решены".

Президент Франции Эммануэль Макрон на военных учениях французской армии. Архивное фото
© AFP 2018 / Yoan Valat / Pool Photo
Макрон готовится к войне: "Мы должны защищаться от США"
Только слепой не увидит в этом сообщении типично нью-йоркский мафиозный намек, которые так любит вашингтонская администрация. Протестующие не могут этого требовать (тем более что их в большинстве своем используют втемную), но президент США вполне ясно объясняет, что за американскую "крышу" надо заплатить сколько сказано, а то хуже будет, и если кто-то скажет, что это рэкет, Трамп и его сторонники парируют тем, что это не рэкет, а защита американских национальных интересов.

 

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСтолкновение участников акции протеста против роста цен на бензин, "желтых жилетов", с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин, "желтых жилетов", с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

 

В сложившейся ситуации рядовым французам можно только посочувствовать: по сути, перед ними стоит выбор — поддерживать превращение Франции в колонию Евросоюза под управлением брюссельской бюрократии (Стив Бэннон прав в том, что Макрон — патриот и "националист" Евросоюза, а не своей страны) или поддерживать статус Франции как колонии США, которая будет, помимо прочего, платить ежегодную дань примерно в 51 миллиард долларов, направляемые на финансирование американской армии и амбиций Дональда Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
Наполеон новый, амбиции те же. Макрон замахнулся на объединение Европы
Если смотреть на ситуацию максимально прагматично, то французский Майдан — это прекрасная новость. Ибо она показывает, что единого Запада уже давно нет и сейчас бывшие союзники активно используют друг против друга экономическое, информационное и политическое оружие, которое в прошлом применялось исключительно для борьбы с внешними врагами.

В некотором роде началась трансатлантическая политическая гражданская война и чем дольше противоборствующие стороны будут заняты друг другом, тем лучше для всего остального мира, который уже довольно устал как от американских, так и от европейских геополитических амбиций.

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018

 

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