Украинское чудо. Главная ошибка Порошенко

Максим Соколов
Учреждение украинской национальной церкви, объявленное П. А. Порошенко в числе трех важнейших задач (две другие — национальный язык и национальная армия), поначалу шло, вроде бы, успешно. Вселенский Патриарх Варфоломей принял самое деятельное участие в украинской церковной смуте на стороне Порошенко, ради этой задачи нарушив все каноны. При очевидной поддержке смуты со стороны такого признанного защитника веры во всем мире, каким рекомендуют себя США, многим начало казаться, что против такого наката каноническая Украинская православная церковь не устоит.
Когда так рассуждают не верящие ни в Бога, ни в черта научные и ненаучные атеисты, это логично, ибо вытекает из их убеждения в том, что на самом деле священноначалию Христос совершенно безразличен, а религия нужна князьям церкви единственно для того, чтобы дурачить народ. Посредством чего священнослужители удовлетворяют два главных инстинкта нижней сферы: волю к власти и волю к богатству. А кроме нижней сферы, по мнению научных атеистов, священнослужителями ничто не движет. То есть все духовные особы (во всяком случае, все высокопоставленные) на самом деле думают в духе фразы, приписываемой ренессансному папе Льву X: "Quantum nobis prodest haec fabula Christi" ("Сколь полезна нам эта басня о Христе").
Менее логичны были московские церковные либералы, внешне демонстрирующие приверженность православной вере или, по крайней мере, не отрекающиеся от нее открыто. Ибо они в своих прогнозах, а равно и в общей оценке ситуации, мыслили вполне заедино с безбожниками. Украинские-де епископы и плюнут, и поцелуют. А что до канонов, то все убедительно разъяснил П. А. Порошенко во время телефонного разговора с митрополитом Онуфрием, кричавший в трубку неблагим матом: "Каноны? Какие еще каноны?"
Но все получилось вопреки материалистическому мировоззрению ("премудроковарному домостроительству", как говорят духовные особы). Из девяноста епископов УПЦ лишь трое пошли целовать Порошенко ручку, да и из троих один затем отказался от содеянного. Учитывая, что из двенадцати апостолов один звался Иуда Искариот, то соотношение явно в пользу верных, оставшихся верными своему предстоятелю и его словам, сказанным на Соборе.
И — сдулся Порошенко.
Прошло более пятнадцати веков, и настали новые гонения. Было там прямое и ничего на разбирающее насилие, но были и утонченные комбинации, прямо под стать сегодняшним украинским. В 1922 году под патронатом ОГПУ было предпринято создание "Живой" (обновленческой) церкви, которой передавались храмовые здания (до 30 тысяч, в том числе и Храм Христа Спасителя) и епископат которой формировался Бог знает из кого: только приходите и присягните. Кстати, инициированный ОГПУ обновленческий раскол был деятельно поддержан Константинополем. В Фанаре рассудили, что от гонимой и растерзанной Русской церкви подачек и субсидий ждать больше не приходится, а от фейковой, как сказали бы сегодня, структуры — отчего бы и нет. У большевиков могут быть всякие комбинации, и почему бы не поиграть.
И вот эти самые простоватые батюшки смиренно пошли тогда в ссылки, в лагеря, в сырую землю. Лишь бы не предать Христа.
Для тех, кто не верует в Христа, это необъяснимо. Отсюда и удивление Порошенко, его хозяев и его симпатизантов.