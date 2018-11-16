Кремль принуждает Евросоюз к отказу от доллара

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
На прошлой неделе в западных финансовых СМИ начали появляться сообщения, указывающие на то, что Россия на полном серьезе занялась вопросами дедолларизации, и даже более того: в этот процесс вовлекаются не только страны и компании, которые добровольно готовы в нем участвовать, но и те партнеры России, которые предпочли бы пока постоять в стороне от валютных войн. В результате жертвы российской необъявленной кампании против американской валюты вынуждены на условиях анонимности жаловаться британским СМИ и задавать классический вопрос в стиле "а нас-то за что?" Если так будет продолжаться дальше, то можно будет констатировать, что у российской кампании по дедолларизации мировой торговли даже появился неформальный лозунг: не можешь — поможем, не хочешь — заставим. Важный момент: на этот раз процесс решили "продавливать" на двух самых чувствительных сегментах мировой торговли — то есть в сфере энергоносителей и оружия.
Агентство Рейтер с плохо скрываемым удивлением сообщает: "Крупные российские энергетические компании давят на западных покупателей нефти, требуя использовать евро вместо доллара для платежей, и вводят в контракты штрафные санкции (для покупателей. — Прим. ред.), ибо Москва ищет защиты от возможных новых санкций США".
Особенно интересно в этой истории то, что она буквально рвет в лоскуты аргументы многих российских экспертов и экономистов, которые с экранов ТВ и страниц финансовой прессы заявляли о том, что попытки дедолларизации приведут к катастрофе, к экономической изоляции России, а также к тому, что страна превратится в Венесуэлу и нашу нефть перестанут покупать и при этом мы еще и останемся без нужного нам высокотехнологичного импорта и иностранных лекарств.
Британские журналисты описывают ситуацию в терминах, которые не оставляют особой надежды на то, что все останется как прежде: "Все крупные мировые нефтяные компании опираются на Россию для поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы, особенно в Европе и Азии. Из-за этого они просто не могут отказаться от контракта, если их не устраивают новые условия, выдвинутые на ежегодных пересмотрах контрактных условий. По сообщениям источников из сферы нефтяного трейдинга, переговоры с "Газпромнефтью" и "Сургутнефтегазом" прогрессируют медленно и болезненно. Несколько западных покупателей смогли согласиться на компромисс, но другие все еще продолжают сложные переговоры с нефтедобытчиками". Процесс дедолларизации однозначно запущен — и, как утверждают источники Рейтер, аналогичные меры в плане хеджирования валютных и санкционных рисков предпринимает "Роснефть". А это однозначно указывает на то, что наблюдаются не изолированные инициативы, а общая тенденция изменения валютной конфигурации российского экспорта.
По пути дедолларизации идет и "Газпром", но пока новости об этом приходят не в плане продаж, а в плане финансирования. За последние месяцы нефтяной гигант, не привлекая особого внимания СМИ, смог разместить внушительную сумму еврооблигаций, причем, как сообщают западные источники, в условиях новых облигационных выпусков прописана возможность производить оплату по ним в евро, рублях или другой валюте. Это важный момент, потому что в 2014 году американцы рассчитывали, помимо всего прочего, еще и на "долговое удушение" российских компаний, в том случае, если бы они не имели доступа к долларам для выплаты своих долгов. Теперь даже если "Газпром" вдруг отключат от доступа к долларовой системе, то он сможет расплачиваться по облигациям в евро, рублях или другой валюте. Судя по тому, что его облигации были успешно раскуплены западными банками, они согласны на такие условия. Как говорится, "у доходности нет национальности".не сработала угроза американских санкций за покупку российского оружия, а с другой — индийцы еще посыпали рану солью, расплатившись другой валютой. Но это было только начало: как сообщают источники американского телеканала CNBC — еще тринадцать государств заинтересованы в покупке российских систем ПВО, несмотря на угрозу американских санкций. Дополнительная проблема для США заключается в том, что они даже не могут "отключить счета" покупателям российского оружия, ведь тогда те могут последовать индийскому примеру и расплачиваться в рублях, что сделает сделки еще и непрозрачными для вездесущей американской финансовой разведки. Среди стран-покупателей фигурируют Саудовская Аравия, Ирак, Вьетнам, Марокко — и если даже они готовы рискнуть и вызвать гнев Вашингтона ради того, чтобы купить российское оружие (вероятно, за рубли), — то у США действительно большие проблемы с сохранением финансовой и военной гегемонии на планете.
Процесс только начинается, но вот остановить его уже вряд ли получится.