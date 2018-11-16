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Кремль принуждает Евросоюз к отказу от доллара

(обновлено: 08:32 16.11.2018)
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Иван Данилов
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак доллара на табло курса обмена валют в Москве. Архивное фотоЗнак доллара на табло курса обмена валют в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

На прошлой неделе в западных финансовых СМИ начали появляться сообщения, указывающие на то, что Россия на полном серьезе занялась вопросами дедолларизации, и даже более того: в этот процесс вовлекаются не только страны и компании, которые добровольно готовы в нем участвовать, но и те партнеры России, которые предпочли бы пока постоять в стороне от валютных войн. В результате жертвы российской необъявленной кампании против американской валюты вынуждены на условиях анонимности жаловаться британским СМИ и задавать классический вопрос в стиле "а нас-то за что?" Если так будет продолжаться дальше, то можно будет констатировать, что у российской кампании по дедолларизации мировой торговли даже появился неформальный лозунг: не можешь — поможем, не хочешь — заставим. Важный момент: на этот раз процесс решили "продавливать" на двух самых чувствительных сегментах мировой торговли — то есть в сфере энергоносителей и оружия.

Рабочий на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С американцами договариваться не о чем: нефть будет дорожать
Президент Владимир Путин неоднократно высказывался в поддержку этого процесса и даже отмечал, что, когда произойдет отказ от использования доллара в качестве основной валюты для торговли нефтью, "у доллара наступят тяжелые времена как у универсальной расчетной единицы". Достаточно вспомнить множество публичных и непубличных программ дедолларизации, которые всплывали в инфополе за последние месяцы, чтобы констатировать, что процесс избавления от доллара — это задача государственной важности и усилия по ее решению пользуются поддержкой на государственном уровне. Сейчас можно увидеть первые явные признаки работы над этой задачей, которую проводят государственные компании или компании со значительным государственным влиянием.

Агентство Рейтер с плохо скрываемым удивлением сообщает: "Крупные российские энергетические компании давят на западных покупателей нефти, требуя использовать евро вместо доллара для платежей, и вводят в контракты штрафные санкции (для покупателей. — Прим. ред.), ибо Москва ищет защиты от возможных новых санкций США".

Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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В США хотят передать "нефтяное королевство" Путину
Суть действий российских компаний: если контракты оплачиваются в евро, то даже полное отключение от американской долларовой финансовой системы никак не повлияет на финансовую деятельность российских нефтяных экспортеров, а штрафные санкции нужны для тех покупателей, которые, испугавшись возможных ограничений США, решат не платить за нефть или не принимать те объемы, на которые подписаны контракты с российскими экспортерами. Фактически европейцам в горло запихивают известный по экспортным контрактам "Газпрома" принцип take or pay — "бери или плати", согласно которому покупатель обязан при любых условиях или купить и оплатить товар, или заплатить штраф за недобранные объемы поставок.

Особенно интересно в этой истории то, что она буквально рвет в лоскуты аргументы многих российских экспертов и экономистов, которые с экранов ТВ и страниц финансовой прессы заявляли о том, что попытки дедолларизации приведут к катастрофе, к экономической изоляции России, а также к тому, что страна превратится в Венесуэлу и нашу нефть перестанут покупать и при этом мы еще и останемся без нужного нам высокотехнологичного импорта и иностранных лекарств.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Демонетизация доллара
В общем-то, слушать мнения о дедолларизации, высказанные паникерами, которые предрекали нам голодную смерть без польских яблок, латвийского сыра и испанского хамона, — в любом случае плохая идея. Но все-таки полезно посмотреть на ситуацию глазами западных бизнесменов и журналистов. Судя по тексту Рейтер, российские экспортеры энергоносителей именно давят на своих западных контрагентов, а те, вместо того чтобы поднять на флаг лозунг "доллар или смерть!", вынуждены "прогибаться" по одной простой причине. Россия хоть и не монополист на рынке нефти, но заменить российские объемы поставок зачастую или слишком дорого, или слишком сложно (то есть сложнее, чем согласиться на российские условия), или вообще невозможно в принципе. Особенно в условиях, когда значительный сегмент европейской нефтепереработки "заточен" именно под российскую нефть.

Британские журналисты описывают ситуацию в терминах, которые не оставляют особой надежды на то, что все останется как прежде: "Все крупные мировые нефтяные компании опираются на Россию для поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы, особенно в Европе и Азии. Из-за этого они просто не могут отказаться от контракта, если их не устраивают новые условия, выдвинутые на ежегодных пересмотрах контрактных условий. По сообщениям источников из сферы нефтяного трейдинга, переговоры с "Газпромнефтью" и "Сургутнефтегазом" прогрессируют медленно и болезненно. Несколько западных покупателей смогли согласиться на компромисс, но другие все еще продолжают сложные переговоры с нефтедобытчиками". Процесс дедолларизации однозначно запущен — и, как утверждают источники Рейтер, аналогичные меры в плане хеджирования валютных и санкционных рисков предпринимает "Роснефть". А это однозначно указывает на то, что наблюдаются не изолированные инициативы, а общая тенденция изменения валютной конфигурации российского экспорта.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Последняя надежда: россиян умоляют спасти доллар
Это не означает, что дальше все будет легко и просто, но стоит помнить, что даже самая дальняя дорога начинается с одного шага.

По пути дедолларизации идет и "Газпром", но пока новости об этом приходят не в плане продаж, а в плане финансирования. За последние месяцы нефтяной гигант, не привлекая особого внимания СМИ, смог разместить внушительную сумму еврооблигаций, причем, как сообщают западные источники, в условиях новых облигационных выпусков прописана возможность производить оплату по ним в евро, рублях или другой валюте. Это важный момент, потому что в 2014 году американцы рассчитывали, помимо всего прочего, еще и на "долговое удушение" российских компаний, в том случае, если бы они не имели доступа к долларам для выплаты своих долгов. Теперь даже если "Газпром" вдруг отключат от доступа к долларовой системе, то он сможет расплачиваться по облигациям в евро, рублях или другой валюте. Судя по тому, что его облигации были успешно раскуплены западными банками, они согласны на такие условия. Как говорится, "у доходности нет национальности".

Нефтегазовое месторождение в Басре, Ирак. Архивное фото
© AFP 2018 / Haider Mohammed
Боссы мировой нефти предали Америку ради Путина
Казалось бы, именно вышеизложенные новости должны были бы вызвать наиболее болезненную реакцию наших западных партнеров, но оказалось, что еще сильнее их беспокоят не те, кого российская сторона в том или ином виде склоняет к работе в альтернативных валютах на энергетическом рынке, а те страны, которые сами обращаются к России, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Когда Индия подписала контракт на поставку систем С-400 в рублях для того, чтобы обойти американскую финансовую систему, это было воспринято как двойное поражение американской дипломатии, ибо, с одной стороны, не сработала угроза американских санкций за покупку российского оружия, а с другой — индийцы еще посыпали рану солью, расплатившись другой валютой. Но это было только начало: как сообщают источники американского телеканала CNBC — еще тринадцать государств заинтересованы в покупке российских систем ПВО, несмотря на угрозу американских санкций. Дополнительная проблема для США заключается в том, что они даже не могут "отключить счета" покупателям российского оружия, ведь тогда те могут последовать индийскому примеру и расплачиваться в рублях, что сделает сделки еще и непрозрачными для вездесущей американской финансовой разведки. Среди стран-покупателей фигурируют Саудовская Аравия, Ирак, Вьетнам, Марокко — и если даже они готовы рискнуть и вызвать гнев Вашингтона ради того, чтобы купить российское оружие (вероятно, за рубли), — то у США действительно большие проблемы с сохранением финансовой и военной гегемонии на планете.

Процесс только начинается, но вот остановить его уже вряд ли получится.

Списали за ненадобностью
© Виталий Подвицкий
Списали за ненадобностью

 

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