"Честный подсчет голосов невозможен": президент признал выборы грязными

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Если кто-то думает, что промежуточные выборы в США окончились на прошлой неделе, он глубоко заблуждается. В нескольких штатах подсчеты и пересчеты голосов еще идут, причем все это сопровождается взаимными обвинениями в мошенничестве, фальсификации итогов выборов и преступлениях против демократии. И обвинения эти не кажутся безосновательными.

Сейчас страсти разгорелись в основном по поводу трех штатов, где до сих пор происходит мучительный процесс ручного пересчета голосов — Флориды, Аризоны и Джорджии. И это понятно: разрыв между оппонентами там настолько мал, что от каждого бюллетеня может зависеть финальный исход схватки. Особенно это актуально для Флориды: тут решается, какая партия будет контролировать и этот ключевой штат, и даже большинство в сенате. Однако обвинений в мошенничестве в ходе выборов достаточно и в других штатах. И даже после завершения пересчета голосов эти обвинения будут разбираться на уровне адвокатов и судов.

Дональд Трамп на примере Флориды наглядно объяснил, в чем заключаются проблемы: "Большое число новых бюллетеней взялось из ниоткуда, много бюллетеней пропали или подделаны. Честный подсчет голосов больше невозможен — масса бюллетеней повреждена".

Особо хочется заметить, что пересчеты голосов во Флориде происходили в 67 избирательных округах, которые и раньше неоднократно были замечены в, мягко скажем, сомнительных подсчетах и пересчетах (давайте вспомним хотя бы эпическую сагу с пересчетом голосов там в 2000 году, когда от него зависел итог президентских выборов). По ходу дела выявляются поразительные случаи мошенничества (чаще всего в пользу демократов), которые мейнстримные СМИ пытаются преподнести исключительно как "человеческую ошибку". Ну, например, поврежденные бюллетени были как бы "случайно" смешанны с действительными.

Наглядный пример (далеко не единственный) — пересчет голосов в округе Броуард на юго-востоке Флориды. По закону он должен был быть закончен к этому четвергу, но по состоянию на вторник он даже не начинался — а только в этом округе надо было пересчитать, ни много ни мало 700 тысяч бюллетеней. Сторонники Трампа даже организовали митинги с требованием бросить за решетку супервайзера этого округа, которая, по их мнению, уже не первый год играет на стороне демократов. Хотя те же проблемы наблюдались и в ряде других ключевых округах штата — например, в Палм-Бич.

Всего же в упомянутых 67 округах одного штата надо было пересчитать 8,2 миллиона бюллетеней, от которых зависит исход выборов сенатора США (а значит, и большинство в сенате), губернатора штата и местного комиссара по сельскому хозяйству. Многие обозреватели данный процесс охарактеризовали одним словом: хаос.

Основные подозрения связаны с бюллетенями, которые поступили по почте и подсчитывались уже после дня голосования. Почему-то чудесным образом большинство этих "дополнительных" бюллетеней приносили успех ставленникам от Демократической партии. Так, республиканский кандидат в губернаторы Флориды Рон ДеСантис в ночь подсчета голосов опережал оппонента от демократов на 72 тысячи голосов, но, как только подсчитали голоса по почте, его отрыв снизился до 34 тысяч. Действующий губернатор штата Рик Скотт (также республиканец) опережал демократа на 51 тысячу голосов, а затем отрыв снизился до 13 тысяч. В сенатской кампании в штате Аризона первоначально лидировала Марта МакСалли (Республиканская партия), но после подсчета почтовых бюллетеней победительницей с отрывом в полтора процента была объявлена представительница демократов Кирстен Синема. Почему почтовыми услугами пользуются преимущественно сторонники Демпартии? Ответ на этот вопрос найти сложно.

Но обвинения сводятся не только к голосованиям по почте. Возбуждены дела в связи с показаниями свидетелей о том, что сотрудники избирательных комиссий заполняют бюллетени или в своих автомобилях привозят на участки подозрительные коробки. В различных штатах зафиксированы случаи появления в последний момент дополнительных, невесть откуда взявшихся, избирателей. И наоборот: избиратели таинственным образом исчезали из списков накануне голосования. Теперь этот факт пытается использовать кандидат в губернаторы Джорджии от Демпартии Стейси Абрамс, проигравшая республиканцу и надеющаяся добиться пересчета голосов. При этом либеральные СМИ пытаются представить случаи мошенничества единичными и никак не влияющими на общий исход выборов.

Одной из самых грязных кампаний была губернаторская гонка в Висконсине, где демократы приложили максимум усилий для устранения Скотта Уокера, являющегося для республиканцев одним из символов успешной борьбы с профсоюзами и левыми. Он недвусмысленно обвинил соперников в мошенничестве, указав, в частности, на загадочное повреждение тысяч бюллетеней в Милуоки. Но демократы торжествуют: по закону штата, когда-то подписанному самим Уокером, пересчет голосов возможен при отрыве соперника не более чем в 1 процент голосов, а Уокер (во многом благодаря тем самым загадочно поврежденным бюллетеням) отстал от демократа на 1,2 процента. И пойди теперь докажи факт мошенничества, даже если он имел место.

И это мы не говорим о черном пиаре, которым массированно сопровождалась чуть ли не каждая избирательная гонка в ходе выборов, о кампании ложных обвинений и о неравных условиях кандидатов в СМИ, которые, как и в 2016 году, благоволили преимущественно демократам. Достаточно вспомнить, например, истерику , которая была поднята мейнстримовыми СМИ в связи с якобы незаконным использованием Дональдом Трампом персональных данных обитателей соцсетей в ходе его президентской кампании. Демократы же в ходе кампании-2018 повсеместно использовали те же методы политического таргетинга определенных групп избирателей через соцсети — и ничего, мейнстримовые СМИ восприняли это нормально, никаких истерик не поднимали и даже вполне уважительно разбирали эти технологии как "передовые".

Можно смело утверждать, что кампания 2018 года, превращенная либеральным истеблишментом США в "референдум против Трампа", была одной из самых грязных в новейшей истории американских выборов.

Но вот что характерно: мы не слышим возмущенных голосов международных наблюдателей, поскольку они вообще не допускаются на голосования в США. Мы не видим гневных заявлений от посольств иностранных держав. Мы не наблюдаем никакой реакции со стороны МИД европейских стран. Потому что нельзя ставить под сомнение демократический выбор в стране, являющейся лидером демократического мира.