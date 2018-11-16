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Британию никому не жалко: она перехитрила всех, но перестаралась

(обновлено: 08:09 16.11.2018)
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Ирина Алкснис
© AFP 2018 / Adrian DennisУчастники акции протеста в Лондоне в масках, изображающих Терезу Мэй. Архивное фотоУчастники акции протеста в Лондоне в масках, изображающих Терезу Мэй. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis

Ирина Алкснис

В Великобритании главные политические новости вновь связаны с Brexit.

В среду был опубликован согласованный Лондоном и Брюсселем проект 585-страничного соглашения Великобритании с европейскими властями по вопросу выхода страны из Евросоюза. Целые сутки страна его читала.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на закрытии съезда Консервативной партии
© REUTERS / Darren Staples
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А вчера, пока премьер-министр Тереза Мэй рассказывала парламенту, что соглашение обеспечивает беспрецедентные условия для дальнейшего сотрудничества страны с ЕС, два министра — труда и по делам Brexit — из-за несогласия с данным планом ушли в отставку. Министр по Brexit Доминик Рааб, продержавшийся на посту чуть больше четырех месяцев, объясняя свое решение, прямо написал, что не может "с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС".

По данным же газеты Times, недовольных сделкой в правящих кругах куда больше, и среди них — министр иностранных дел Джереми Ханта, а также лидер палаты общин Андреа Ледсом.

Не стала молчать и оппозиция. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что соглашение "не соответствует национальным интересам страны".

Реакция Брюсселя вполне однозначна — нескрываемое удовлетворение. В частности, главный переговорщик от Еврокомиссии Мишель Барнье назвал сделку "справедливой и сбалансированной". За подобными дипломатическими формулировками сквозит явное злорадство по поводу того, что континентальная Европа загнала "островок" в угол и положила на обе лопатки, вынудив к весьма невыгодному соглашению.

Плакат с портретом президента РФ Владимира Путина в Лондоне. 8 ноября 2018
© AFP 2018 / Daniel Sorabji
Что стоит за появлением Путина в центре Лондона
Специалисты подробно разбираются в тонкостях договоренностей. Среди самых болезненных для Лондона моментов указывают на особый статус Северной Ирландии, которая должна будет соблюдать дополнительные требования ЕС, чтобы сохранить прозрачной границу с Ирландской республикой, а также на то, что Британия пока по-прежнему обязана продолжать платить взносы в бюджет ЕС, будучи формально отстраненной от принятия решений в нем.

При этом вариантов "провернуть фарш обратно" у Лондона просто нет, и совсем неслучайно Тереза Мэй на вчерашнем выступлении в парламенте категорически отвергла возможность повторного референдума по Brexit. Это может показаться странным, учитывая, что разочарование в происходящем в британском обществе весьма велико и опросы показывают, что у еврооптимистов на этот раз были бы куда более внушительные шансы на победу.

Это невольно возвращает к еще совсем недавним многочисленным прогнозам, предсказывавшим (и не без оснований), что правящие британские круги, поддерживавшие членство страны в ЕС, с большой вероятностью "замылят" и проигнорируют результаты референдума.

Жители Лондона с питомцами, участвующие в протесте против Brexit. 7 октября 2018
© AFP 2018 / Tolga Akman
"Лай против Brexit": лондонские "собачники" прошлись по городу с питомцами
Так почему же этого не произошло? И почему события вокруг Brexit развиваются даже не по плохому для Британии, а по какому-то абсурдному сценарию, все больше превращающемуся в какое-то чаепитие у Безумного Шляпника?

Представляется, что для ответа на этот вопрос стоит вернуться назад — к тому, с чего все началось.

Как широко известно, тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон инициировал референдум по Brexit для усиления своих позиций внутри страны, будучи уверен, что Британия проголосует против выхода из ЕС. Результаты стали шоком и для него, и для Британии, и для всего мира.

Кэмерон ушел в отставку, но у власти осталось правительство консерваторов, которое и возглавила Тереза Мэй.

Как менялся Европейский союз
© РИА Новости, Инфографика
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Именно это обстоятельство склоняло многих к мысли, что реального выхода Британии из ЕС не будет, поскольку Мэй, как и большинство остальных членов правительства, была последовательным и жестким противником Brexit.

Что затем произошло, можно только предполагать. Официальная хроника событий не дает убедительного ответа на вопросы. Но можно выдвинуть предположение, которое сводится к тому, что Лондон решил использовать результаты референдума, чтобы немного поторговаться с Брюсселем — скорее всего, не столько о выходе, сколько об улучшении позиций Британии в ЕС. Тем более что с британской стороны переговорного стола сидели по большей части вполне себе сторонники членства страны в Евросоюзе.

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Европейский кошелек захлопнулся. Страны Балтии грустят из-за Brexit
Вот только для Брюсселя любые уступки Лондону, который и так все эти годы находился на особом положении, были категорически неприемлемы. Это дало бы крайне плохой пример для слишком многих в Евросоюзе, где и так хватает проблемных точек. В результате вместо того, чтобы пойти навстречу британским коллегам и совместными усилиями сгладить возникшую проблему, европейские власти пошли на эскалацию ситуации. Брюссель занял крайне жесткую переговорную позицию и начал просто выкручивать руки Лондону.

Как следствие, последние годы мир с изумлением наблюдал, как британские министры-противники Brexit на полном серьезе отстаивают выход своей страны из ЕС. А секрет в том, что Брюссель им просто не оставил выхода, загнав в цугцванг.

В результате Лондон проиграл, вынужденный согласиться с крайне невыгодным для себя соглашением о выходе.

Однако почему бы тогда вообще не отказаться от него и оставить все так, как было многие годы до этого?

Беда в том, что попытка вернуться в нулевую точку приведет к еще большему ухудшению ситуации и к национальному унижению. Можно не сомневаться, что подобный шаг будет расценен Брюсселем как то, что Лондон "приполз на коленях обратно", и использован для того, чтобы лишить Британию многочисленных привилегий, которые она традиционно имела в рамках ЕС, например, принудить к отказу от фунта и к вхождению в зону евро.

Имперский юношеский оркестр (Брентвуд, Великобритания) выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Россия не виновата. Тот случай, когда Brexit важнее антироссийских фобий
Скорее всего, именно тут стоит искать разгадку всех многочисленных странностей, парадоксов и просто абсурда, наблюдаемого миром в Британии последние годы. Со стороны это действительно выглядит странным, алогичным, а часто просто иррациональным поведением, которое раз за разом ухудшает положение Лондона, как во внутренней политике, так и на международной арене.

Ситуация усугубляется тем, что Британия веками успешно позиционировала себя как могущественную и крайне загадочную силу, пусть временами и эксцентричную. Теперь же этот имидж, а также миф, на котором он был создан, подвергается безжалостной и стремительной деконструкции, причем как снаружи (как в случае с соглашением с ЕС), так и внутри (в виде скандалов то со Скрипалями, то с отказом вернуть золото Венесуэле).

И вот уже все больше людей в мире наблюдают за происходящим не с недоумением (что случилось с самой хитроумной и стратегически мыслящей нацией?), а с усиливающейся насмешкой (а король-то, похоже, голый).

Причем, учитывая прошлые "заслуги" Великобритании в мировой истории, сочувствующих ей наберется немного, зато куда больше найдется желающих помочь добить британского льва.

Пошла на мировую
© Виталий Подвицкий
"На все готова!"

 

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