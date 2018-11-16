Британию никому не жалко: она перехитрила всех, но перестаралась

Ирина Алкснис
В Великобритании главные политические новости вновь связаны с Brexit.
В среду был опубликован согласованный Лондоном и Брюсселем проект 585-страничного соглашения Великобритании с европейскими властями по вопросу выхода страны из Евросоюза. Целые сутки страна его читала.
По данным же газеты Times, недовольных сделкой в правящих кругах куда больше, и среди них — министр иностранных дел Джереми Ханта, а также лидер палаты общин Андреа Ледсом.
Не стала молчать и оппозиция. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что соглашение "не соответствует национальным интересам страны".
Реакция Брюсселя вполне однозначна — нескрываемое удовлетворение. В частности, главный переговорщик от Еврокомиссии Мишель Барнье назвал сделку "справедливой и сбалансированной". За подобными дипломатическими формулировками сквозит явное злорадство по поводу того, что континентальная Европа загнала "островок" в угол и положила на обе лопатки, вынудив к весьма невыгодному соглашению.
При этом вариантов "провернуть фарш обратно" у Лондона просто нет, и совсем неслучайно Тереза Мэй на вчерашнем выступлении в парламенте категорически отвергла возможность повторного референдума по Brexit. Это может показаться странным, учитывая, что разочарование в происходящем в британском обществе весьма велико и опросы показывают, что у еврооптимистов на этот раз были бы куда более внушительные шансы на победу.
Это невольно возвращает к еще совсем недавним многочисленным прогнозам, предсказывавшим (и не без оснований), что правящие британские круги, поддерживавшие членство страны в ЕС, с большой вероятностью "замылят" и проигнорируют результаты референдума.
Представляется, что для ответа на этот вопрос стоит вернуться назад — к тому, с чего все началось.
Как широко известно, тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон инициировал референдум по Brexit для усиления своих позиций внутри страны, будучи уверен, что Британия проголосует против выхода из ЕС. Результаты стали шоком и для него, и для Британии, и для всего мира.
Кэмерон ушел в отставку, но у власти осталось правительство консерваторов, которое и возглавила Тереза Мэй.
Именно это обстоятельство склоняло многих к мысли, что реального выхода Британии из ЕС не будет, поскольку Мэй, как и большинство остальных членов правительства, была последовательным и жестким противником Brexit.
Что затем произошло, можно только предполагать. Официальная хроника событий не дает убедительного ответа на вопросы. Но можно выдвинуть предположение, которое сводится к тому, что Лондон решил использовать результаты референдума, чтобы немного поторговаться с Брюсселем — скорее всего, не столько о выходе, сколько об улучшении позиций Британии в ЕС. Тем более что с британской стороны переговорного стола сидели по большей части вполне себе сторонники членства страны в Евросоюзе.
Как следствие, последние годы мир с изумлением наблюдал, как британские министры-противники Brexit на полном серьезе отстаивают выход своей страны из ЕС. А секрет в том, что Брюссель им просто не оставил выхода, загнав в цугцванг.
В результате Лондон проиграл, вынужденный согласиться с крайне невыгодным для себя соглашением о выходе.
Однако почему бы тогда вообще не отказаться от него и оставить все так, как было многие годы до этого?
Беда в том, что попытка вернуться в нулевую точку приведет к еще большему ухудшению ситуации и к национальному унижению. Можно не сомневаться, что подобный шаг будет расценен Брюсселем как то, что Лондон "приполз на коленях обратно", и использован для того, чтобы лишить Британию многочисленных привилегий, которые она традиционно имела в рамках ЕС, например, принудить к отказу от фунта и к вхождению в зону евро.
Ситуация усугубляется тем, что Британия веками успешно позиционировала себя как могущественную и крайне загадочную силу, пусть временами и эксцентричную. Теперь же этот имидж, а также миф, на котором он был создан, подвергается безжалостной и стремительной деконструкции, причем как снаружи (как в случае с соглашением с ЕС), так и внутри (в виде скандалов то со Скрипалями, то с отказом вернуть золото Венесуэле).
И вот уже все больше людей в мире наблюдают за происходящим не с недоумением (что случилось с самой хитроумной и стратегически мыслящей нацией?), а с усиливающейся насмешкой (а король-то, похоже, голый).
Причем, учитывая прошлые "заслуги" Великобритании в мировой истории, сочувствующих ей наберется немного, зато куда больше найдется желающих помочь добить британского льва.