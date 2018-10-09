Саудовский принц и советник Трампа раскрыли "страшную тайну Путина"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Поразительное совпадение: саудовский принц Мухаммед Аль Сауд и советник президента США по экономике Ларри Кудлоу с интервалом в пару дней сделали заявления, указывающие на плачевные перспективы российской экономики в целом и перспективы России в качестве энергетической сверхдержавы в частности.

Принц Мухаммед Аль Сауд сообщил о предстоящем уходе России с мирового рынка нефти, а Ларри Кудлоу заявил, что для Америки "лучший способ бросить вызов России" — стать мощнейшей энергетической державой и вытеснить Москву с энергетического рынка Европы. Несмотря на то что саудовский принц и американский чиновник преследовали разные цели, антироссийский нарратив получился очень складным и состоит из двух взаимоподдерживающих тезисов: во-первых, у России в обозримой перспективе закончится нефть, а во-вторых, уже скоро ее место на мировом энергетическом рынке займут другие игроки. Тут версии Кудлоу и Мухаммеда Аль Сауда расходятся, ибо американец считает, что доминирующим игроком будут Штаты, а принц вряд ли с ним согласится из-за разницы во взглядах на перспективы американской "сланцевой революции".

Нельзя не отметить, что оба заявления вызвали довольно эмоциональную реакцию среди части российского медийного, политического и экспертного сообщества. Это объясняется известной теорией о том, что Россию неизбежно ждет проамериканский Майдан сразу же после того, как у нее закончится нефть (или когда российская нефть по тем или иным причинам станет невостребованной на мировом рынке). В принципе тех, кто мечтает о скором конце "путинской вертикали", устроят и реализация прогноза принца Мухаммеда Аль Сауда с уходом Москвы с рынка из-за падения добычи, и реализация сценария мистера Кудлоу, который предполагает вытеснение России с европейских энергетических рынков. Этим гражданам очень хочется верить в то, что была раскрыта страшная российская тайна — а значит, скоро вместе с нефтью канут в Лету надежды на сохранение нынешнего геополитического курса и политического устройства России.

Придется разочаровать мечтающих о ликвидации России как энергетической сверхдержавы. Самый вероятный сценарий развития российского нефтегазового сектора можно описать путинской формулировкой: не дождетесь.

Если попытаться как-то скрестить утверждение арабского принца с цифрами российских добычи и запасов, то можно прийти к логичному объяснению его позиции: например, если взять данные о доказанных российских запасах нефти от компании BP по состоянию на 2015 год и разделить их на текущий уровень добычи, то получаются как раз те самые 19-20 лет, о которых говорил Мухаммед.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Газпром нефти" Продукция компании "Газпром нефть" © Фото : предоставлено пресс-службой "Газпром нефти" Продукция компании "Газпром нефть"

Возможно, он пришел к этой цифре каким-то другим путем, но в любом случае это очень смелое и, мягко говоря, крайне нереалистичное предположение, ведь оно исходит из веры в то, что начиная с завтрашнего дня в России больше никогда и нигде не найдут нефть, что вероятные и возможные ее запасы не перейдут в категорию доказанных и что Россия навсегда останется на нынешнем уровне технологий добычи, который не позволит (в силу технической отсталости) получить доступ к запасам, разработка которых сейчас невозможна и экономически нецелесообразна. Излишне говорить о том, что этот апокалиптический сценарий не может считаться хоть сколь-нибудь вероятным, особенно с учетом перспектив российских нефтегазовых проектов в Арктике и Сибири. В качестве доказательства их колоссального потенциала достаточно обратить внимание на то, насколько активно в американском и канадском экспертных сообществах обсуждают идеи "отжать" у России ее арктические владения.

Стоит сказать пару слов и о предполагаемой мотивации саудовских заявлений, ведь сложно поверить, что столь высокопоставленный чиновник не осознает, насколько они, мягко говоря, спорны. Эти заявления практически совпали по времени с очень интересным решением саудовских властей, которые официально объявили, что саудовская государственная нефтяная компания Aramco будет выведена на биржу в 2021 году. А это значит, что Эр-Рияд крайне заинтересован в том, чтобы максимально поднять продажную цену своих акций. В этом контексте становится понятно, что принц Мухаммед Аль Сауд на самом деле пытался просто прорекламировать акции Aramco и не столько давал негативный прогноз о России, сколько пытался в свойственной восточным дипломатам и купцам манере расхвалить свой товар, представляя саудовскую компанию в качестве надежной и перспективной инвестиции.

Ситуация с прогнозами советника Трампа по экономике — совсем другая. Тут речь идет именно о будущих, крайне недружественных действиях в адрес Москвы. В своем выступлении на Hill TV Кудлоу высказался прямолинейно: "Нам нужна инфраструктура <…>, нам нужно доставить газ в Европу и бросить вызов российской гегемонии в природном газе и СПГ. <…> Это можно сделать. Мы должны сконцентрироваться на энергетическом секторе". В том же интервью он подчеркнул, что США — уже энергетическая супердержава, и что скоро Америка сможет добывать 15 миллионов баррелей нефти в день. А это значит, что США "уже обгоняют Саудовскую Аравию и уже обгоняют Россию".

Отметим два момента: во-первых, американский чиновник фактически признался, что все американские заявления об "энергетической независимости Европы" и желании бороться за интересы Украины как транзитного государства для российского газа — самая банальная ложь. США заинтересованы именно в замене российского газа на американский СПГ и ни в чем другом.

Во-вторых, Кудлоу признался в преступлении, в котором американские чиновники обвиняют российское руководство: а именно — в использовании энергоносителей в качестве геополитического оружия. Российскому МИД стоит поблагодарить советника Трампа за откровенность, которую высоко оценят наши европейские партнеры по энергетическому сотрудничеству.

На практике у сценария мистера Кудлоу есть две серьезные проблемы. Несмотря на все давление Америки на Евросоюз, "Северный поток — 2" успешно строится, и, как сообщают в Газпроме, капитальные вложения, необходимые для реализации проекта газопровода, профинансированы практически на 70 процентов. Остановить его на этом этапе будет очень сложно, а в случае необходимости российская сторона вполне может достроить его за свой счет. Попытка принудить европейцев покупать дорогой американский СПГ в ущерб собственным экономическим интересам практически обречена на неудачу в контексте крайне сложных европейско-американских отношений и уже начатой торговой войны между США и ЕС. И это не считая проблем, связанных с курсом на дедолларизацию, о котором недавно заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. А насчет прогноза о росте американской добычи до 15 миллионов баррелей в день нужно отметить, что даже Министерство энергетики США в своем свежем годовом отчете пишет о росте до этого уровня только в самом оптимистичном из трех рассматриваемых сценариев, в котором фиксируется одновременно серьезный рост цен на нефть и прорыв в технологиях добычи. Во всех остальных сценариях, включая базовый, американская добыча не только не доходит до этого уровня, но и начинает падать через 12-15 лет.

Получается, даже исходя из официальных американских данных, Кудлоу выдает желаемое за действительное. А его предложения о том, что Россию удастся потеснить с мирового газового рынка, разбиваются о суровую рыночную реальность, в которой российский СПГ, произведенный на арктическом проекте (его американцы пытались задавить санкциями), отправился именно в Америку.

Россия — действительно энергетическая сверхдержава, а то, что некоторые иностранные чиновники мечтают о нашем уходе с рынка, лишний раз подтверждает значимость российского присутствия на ключевых энергетических рынках планеты. Убрать Москву с этих рынков уже не получится.