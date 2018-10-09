Британия готовится к схватке с нами, заменяя корабли на дроны

Ирина Алкснис

Чем дальше, тем сложнее находить оригинальные повороты сюжета для описания и анализа новостей, приходящих из Великобритании. Мысль упорно сворачивает на разнообразные вариации древней шутки про "только подумали, что достигли дна, как снизу постучали".

Последние дни принесли очередную порцию информационных сообщений, которые свидетельствуют о том, что бескомпромиссная борьба Британии против российской угрозы, какую бы форму та ни принимала в воображении Лондона, вышла на новый виток.

Но для начала новости.

Британия проводит в Омане крупнейшие за 17 лет военные учения Saif Sareea 3. В них примут участие 5,5 тысячи военнослужащих, 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, десантный корабль и восемь истребителей Typhoon.

Правда, британцы с сожалением признают, что их Вооруженные силы несколько сдали за последние годы. Например, в предыдущих подобных учениях Saif Sareea под номером два, что состоялись в 2001 году, бронемашин было задействовано в два, а военнослужащих и военных кораблей — в четыре раза больше. Тогда в маневрах принимали участие 66 танков "Челленджер-2", а сейчас — только 18.

Зато впервые будут использованы в огромном количестве коммерческие дроны для поиска позиций противника. Надо признать, что с технологичностью и функциональностью у них не очень хорошо, зато это чрезвычайно бюджетное решение. Каждый такой аппарат стоит менее тысячи фунтов. Кстати, на прошлое Рождество подобные устройства были крайне популярны в качестве подарка на Британских островах.

Но главное то, что на этих учениях британские военные будут тренироваться воевать с Россией. Да, в Омане, том самом, который на юго-востоке Аравийского полуострова. Британские военные с гордостью отмечают, что задействованная на маневрах техника способна работать при температуре до плюс 49 градусов по Цельсию. Способна ли эта же техника работать при минус 49 градусах по Цельсию, что более вероятно в России, не уточняется.

Ах да, роль вероятного противника британских войск на учениях будет играть эскадрон дворцовой кавалерии. К счастью, не на лошадях, а на легкобронированных боевых машинах, которые будут изображать "более мощные российские танки Т-72".

В то же время особую озабоченность британской армии вызывает то обстоятельство, что Россия готова вести военные кампании параллельно в нескольких регионах, в результате чего перед Великобританией может встать задача сражаться сразу на нескольких фронтах.

Но британское Минобороны не падает духом и рассматривает возможность проведения массивных кибератак для отключения электроснабжения в России в случае ее агрессивных действий. Например, если Москва захватит принадлежащие Эстонии острова или вторгнется в Ливию. Так и заявили, что отключат свет Кремлю, если Россия проявит свои агрессивные поползновения в отношении суверенных государств.

Нет, все выше описанное не сценарий для "Шоу Бенни Хилла", сериала "Да, господин министр" или абсурдистских скетчей "Монти Пайтона", а реальные новости последних дней и значимая часть текущей британской политической повестки.

Ныне происходящие события заставляют по-новому взглянуть на упомянутую британскую классику ядовитой сатиры и черного юмора второй половины двадцатого века. Тогда казалось, что британские комики обладают замечательным талантом в преувеличенно-абсурдистском ключе высмеивать недостатки и пороки своей системы.

Теперь же все отчетливее формируется подозрение, что не очень-то они и преувеличивали, а фирменный сюрреализм английского юмора стал естественной защитной реакцией на систему, где нелепости (не глупости, не ошибки, не просчеты, не злонамеренный умысел, а именно полная околесица) нагромождаются друг на друга, пока не достигают воистину раблезианского размаха.

Просто до недавнего времени все это оставалось частью внутренней британской кухни, в то время как миру доставались отдельные эксцессы, списываемые на столь же традиционную и не лишенную обаятельности английскую эксцентричность.

И вот, наконец, британская политическая культура и жизнь во всей своей полноте хлынула на мировую арену, и выяснилось, что "Монти Пайтон" и Бенни Хилл не преувеличивали и посмеивались, а просто писали с натуры.

Кстати, возможно, именно тут британскому Минобороны стоит поискать максимально эффективное и вполне доступное им оружие против России. Если оно будет продолжать в том же духе, российские Вооруженные силы вместе с русскими хакерами, троллями и агентами ГРУ начнут просто массово терять боеспособность со смеху.