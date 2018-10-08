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Британский министр обещает развал Евросоюза: чем это закончится

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (555)
(обновлено: 08:04 08.10.2018)
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Максим Соколов
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasАкция протеста у здания Парламента в Лондоне. Архивное фотоАкция протеста у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

Максим Соколов

На этой неделе по случаю дня рождения Есенина его стихи с чувством читали китайские товарищи, изучающие русский язык. Но поскольку китайцам трудно дается различение сонорных согласных "р" и "л", финал патриотического "Гой ты, Русь, моя родная…" был продекламирован как "Я скажу: не надо лая".

Совет чрезвычайно разумный, но как раз на этой же неделе Брюссель и Лондон ему не последовали, а вместо того страшно полаялись, причем не из-за каких-то осязаемых практических интересов, а бескорыстно-идейным образом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию
Началось с того, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, недовольный тем, как идут переговоры о Брекзите, и склонный думать, что Британию наказывают за побег, сравнил — и в сугубо отрицательном смысле — ЕС с СССР: "Что случилось с уверенностью и идеалами европейской мечты? ЕС создавался, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз запрещал людям уезжать. Урок, который нам преподносит история, ясен. Если вы превратите ЕС в тюрьму, желание уйти не уменьшится, а начнет расти. И мы не будем единственным узником, который захочет сбежать".

В Брюсселе обиделись на такое сравнение и устами председателя Европейского Совета Дональда Туска дали островитянам отповедь: "Сравнение Европейского Союза с Советским Союзом является столь же глупым, как и оскорбительным. Как поляк, который полжизни прожил в советском блоке, я знаю, о чем говорю. СССР — это тюрьмы и ГУЛАГи, насилие над гражданами и соседями. ЕС — это свобода и права человека, процветание и мир. Жизнь без страха".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2018 / Pool/ Stefan Rousseau
Тереза Мэй пытается спасти Британию, вызывая дух Путина
Премьер Ее Величества Тереза Мэй попыталась примирить своего министра с брюссельскими товарищами, указав на пример прибалтов: "В ЕС есть страны, которые когда-то были частью СССР. Сейчас они являются демократическими государствами, и я могу сказать вам, что эти две структуры не одно и то же". Состоится ли примирение, пока неясно.

Что до Форин Офиса, то его манера обращаться с контрагентами показывает, что грубое поведение присуще ему далеко не только в случае с Россией. Допустим, что Россия действительно является зловещей страной, которая травит "Новичком" налево-направо и вообще ведет себя столь дурно, что по-другому с ней нельзя разговаривать. Но ЕС вроде бы не столь зловещ, "Новичок" не применяет и вообще совсем недавно Великобритания сама в нем состояла, да и сейчас еще полностью не вышла. Между тем Форин Офис смотрит и на Брюссель, как солдат на вошь, причем делает это публично.

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Европейский кошелек захлопнулся. Страны Балтии грустят из-за Brexit
Сильно вопреки былому представлению, что задача дипломатии — применять ум и такт в международных отношениях. Какой уж там ум и какой такт.

При этом позиции Лондона на переговорах по Брекзиту совсем не таковы, чтобы позволять себе невежливые пассажи. ЕС явно сильнее, и в случае если он озлится, Британии будет не очень сладко. Брюссель развод с битьем посуды как-то переживет, а Лондону придется хуже. В этих условиях резание правды-матки, которое демонстрирует Хант, может оказаться весьма дорогостоящей роскошью.

А картина того, как премьер заглаживает высказывания своего министра иностранных дел, выглядит и вовсе странно. В нормальном мире все бывает с точностью до наоборот: дипломатия наводит мосты, а не сжигает их.

Но хорош и Брюссель. Если отвлечься от задач дипломатии, то по существу Хант не так далек от истины. ЕС сильно и неприятно напоминает поздний СССР, где стремление контролировать все и вся в сочетании с явно ослабшими возможностями контроля кончилось тем, чем оно кончилось.

Глава Евросовета Туск произвел эмоциональное различение ЕС и СССР, выдержанное прямо словами песни "Священная война":

"Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы.

За свет и мир мы боремся,

Они — за царство тьмы".

 

Но применительно к проблематике распада — а ведь именно о ней говорил британский министр — наряду с такими различиями есть и ряд общих черт у государств самых разных типов, причем эти черты оказываются не менее и даже более важными, чем у кого ГУЛАГ, а у кого права человека. Тем более что СССР распадался в конце 80-х годов прошлого века, а ГУЛАГ был упразднен в начале 1950-х.

 

Порхай как бабочка
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Порхай как бабочка

 

Более существенными тут оказываются такие факторы распада, как различный уровень развития разных частей союза, эффективность или неэффективность центральной власти, превалирование центробежных сил над центростремительными или отсутствие такового. К правам человека, так восхищающим главу Евросоюза, все это имеет весьма далекое отношение.

 

 

Здание посольства Великобритании в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Британия будет преследовать Россию везде
Тогда как высшие функционеры ЕС — уж неизвестно, искренне или только на публику, — исходят из того, что принцессы не какают, ибо это подлое занятие присуще только грубым мужланам. Взгляд романтический, но в действительности некоторые отправления присущи всем — хоть принцессам, хоть мужланам, равно как и законы политической механики также присущи всем государственным образованиям вне зависимости от того, сколь идеальны их принципы. Если государство (или квазигосударство, как ЕС) начинает слишком много на себя брать и не соразмеряет амбиции с амуницией, то центробежные силы, они и в Африке, а равно и в Европе центробежные силы. Разорвут только так.

Если еэсовские руководители просто хотели дать отпор грубому англичанину, это полбеды. Хуже, если брюссельское начальство само верит, что законы природы не про них писаны.

 

© AFP 2018 / Adrian DennisУчастники акции протеста в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Участники акции протеста в Лондоне. Архивное фото
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