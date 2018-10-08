Британский министр обещает развал Евросоюза: чем это закончится

Максим Соколов
На этой неделе по случаю дня рождения Есенина его стихи с чувством читали китайские товарищи, изучающие русский язык. Но поскольку китайцам трудно дается различение сонорных согласных "р" и "л", финал патриотического "Гой ты, Русь, моя родная…" был продекламирован как "Я скажу: не надо лая".
Совет чрезвычайно разумный, но как раз на этой же неделе Брюссель и Лондон ему не последовали, а вместо того страшно полаялись, причем не из-за каких-то осязаемых практических интересов, а бескорыстно-идейным образом.
В Брюсселе обиделись на такое сравнение и устами председателя Европейского Совета Дональда Туска дали островитянам отповедь: "Сравнение Европейского Союза с Советским Союзом является столь же глупым, как и оскорбительным. Как поляк, который полжизни прожил в советском блоке, я знаю, о чем говорю. СССР — это тюрьмы и ГУЛАГи, насилие над гражданами и соседями. ЕС — это свобода и права человека, процветание и мир. Жизнь без страха".
Что до Форин Офиса, то его манера обращаться с контрагентами показывает, что грубое поведение присуще ему далеко не только в случае с Россией. Допустим, что Россия действительно является зловещей страной, которая травит "Новичком" налево-направо и вообще ведет себя столь дурно, что по-другому с ней нельзя разговаривать. Но ЕС вроде бы не столь зловещ, "Новичок" не применяет и вообще совсем недавно Великобритания сама в нем состояла, да и сейчас еще полностью не вышла. Между тем Форин Офис смотрит и на Брюссель, как солдат на вошь, причем делает это публично.
При этом позиции Лондона на переговорах по Брекзиту совсем не таковы, чтобы позволять себе невежливые пассажи. ЕС явно сильнее, и в случае если он озлится, Британии будет не очень сладко. Брюссель развод с битьем посуды как-то переживет, а Лондону придется хуже. В этих условиях резание правды-матки, которое демонстрирует Хант, может оказаться весьма дорогостоящей роскошью.
А картина того, как премьер заглаживает высказывания своего министра иностранных дел, выглядит и вовсе странно. В нормальном мире все бывает с точностью до наоборот: дипломатия наводит мосты, а не сжигает их.
Но хорош и Брюссель. Если отвлечься от задач дипломатии, то по существу Хант не так далек от истины. ЕС сильно и неприятно напоминает поздний СССР, где стремление контролировать все и вся в сочетании с явно ослабшими возможностями контроля кончилось тем, чем оно кончилось.
Глава Евросовета Туск произвел эмоциональное различение ЕС и СССР, выдержанное прямо словами песни "Священная война":
"Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы".
Но применительно к проблематике распада — а ведь именно о ней говорил британский министр — наряду с такими различиями есть и ряд общих черт у государств самых разных типов, причем эти черты оказываются не менее и даже более важными, чем у кого ГУЛАГ, а у кого права человека. Тем более что СССР распадался в конце 80-х годов прошлого века, а ГУЛАГ был упразднен в начале 1950-х.
Более существенными тут оказываются такие факторы распада, как различный уровень развития разных частей союза, эффективность или неэффективность центральной власти, превалирование центробежных сил над центростремительными или отсутствие такового. К правам человека, так восхищающим главу Евросоюза, все это имеет весьма далекое отношение.
Если еэсовские руководители просто хотели дать отпор грубому англичанину, это полбеды. Хуже, если брюссельское начальство само верит, что законы природы не про них писаны.