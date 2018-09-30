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Россию уже не спасти: ее погубили футболки

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1825)
(обновлено: 22:30 30.09.2018)
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© RTПодозреваемые по делу Скрипалей ответили на вопросы Симоньян. Архивное фотоПодозреваемые по делу Скрипалей ответили на вопросы Симоньян. Архивное фото
© RT

Виктор Мараховский

Вначале — новости моды. Первая партия фирменных футболок от RT с надписью "Вы работаете в ГРУ?", обыгрывающая вопрос Маргариты Симоньян в знаменитом интервью Петрова и Боширова, закончилась примерно за двое суток. Обладателями стали сотрудники администрации президента (кому хватило) и ряд персонажей из медиатусовки (о ком вспомнили).

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото
© Фото : Metropolitan Police
Лавров поделился любимым мемом про "отравителей Скрипалей"
В самой инициативе нет ничего скандального или хотя бы необычного. Майки, кепки и прочий пошив, эксплуатирующие — с иронией или самоиронией — популярные мемы и цитаты, есть явление давнее. В 2014 году так в моду вошли ватники, и многие российские фирмы заказывали себе крупные подарочные партии для сотрудников. С 2016-го в Америке и отчасти в остальном мире тянется мода на "Make (нужное вписать) Great Again" на бейсболках. Количество же дизайнов футболки с Сергеем Лавровым и сакраментальной фразой о дебилах идет на десятки.

Поэтому несколько нестандартной оказалась реакция на невинную футболку про ГРУ. Из мира элитных телеграм-каналов (туда благодаря самозародившейся легенде о том, что "телегу читают серьезные люди", за последние два года переместилась значительная часть "анонимной политоты" Рунета) прилетело внезапное заявление, что это "худшее, что случалось с "патриотическими флешмобами" в путинской России… Засмеять и обшутить самый масштабный провал российской военной разведки за всю историю таким вот образом — самое русофобское, что можно было в принципе придумать в этой ситуации. Каждый, кто это пиарит, искренне желает своей стране всего самого плохого".

Причины такой болезненной — и до слез серьезной, вразрез с обычным огненным сарказмом — реакции в принципе понятны. Медиамир ревнив. Получить к себе на интервью Петрова и Боширова хотели многие СМИ, а некоторые радиостанции развили в этом направлении особенно бешеную активность. Однако двое "отравителей" появились не, к примеру, на "Эхе Москвы" у Алексея Венедиктова, а на RT и у Симоньян. Чем (вряд ли того желая) уронили самооценку тем, кто тоже считал себя вполне себе статусным для интервью международной важности.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию
Расчесывать же память о случившемся еще и футболками с точки зрения "проигравших Петрова" — вообще садизм.

…Но если отвлечься от цеховых обид, интересно тут другое.

Штука вся в том, что у значительной части отечественного медиакласса принята довольно своеобразная интонация "обращений к родине" (под родиной тут понимается верховное начальство). Это такое презрительное покрикивание с забора — при этом сами покрикивающие делают вид, что они сидят на спасательной вышке с биноклем и по душевной доброте пытаются уберечь дурную свою страну от окончательного падения в ад. В такой интонации принято общаться с Россией у деятелей искусства ("дело государства — финансировать и не вмешиваться"), у экономических экспертов, отвалившихся от кормушек политтехнологов и, конечно, у крутых медийщиков. Предполагается, что только на обращение в такой интонации, и только осознав, что она катится в пропасть, родина способна отреагировать правильно — то есть дать усталому спасателю допуск к бюджетам, кабинетам и прочим знакам успеха.

Не завирайся
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не завирайся

Однако для того чтобы эти обращения можно было озвучивать, необходимо, чтобы родина действительно катилась в пропасть, висела на краю, балансировала на грани и пребывала в невероятном позоре.

А если этого не происходит, требуемую непрерывную цепь позоров, провалов и неудач нужно для начальства постоянно создавать своими силами.

Собор Девы Марии в английском городе Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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И этого — тоже Путин. Правда об отравленном в Солсбери "короле оргий"
Поэтому даже из по-настоящему позорной британской эпопеи о путинских супершпионах, прилетевших зачем-то неудачно травить Скрипаля суперсекретным ядом, от которой смущенно кривятся даже представители самой британской элиты, отечественный медиакласс выжимает внезапное резюме: "Самый масштабный провал российской военной разведки за всю историю".

Да-да. Скрипаль — самый масштабный провал разведки за всю историю. Оценим исступление эмоций.

Впрочем, в свете сказанного выше это исступление понятно. Те, кто в России позволяет себе смеяться над историей, из которой (по мнению "спасателей своей страны") можно выжать много полезных и доходных обвинений в ее адрес, конкретно портят им весь бизнес.

Потому что как продавать свои услуги по спасению России, если она перестанет верить, что тонет?

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