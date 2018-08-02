Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия

Владимир КОРНИЛОВ
Две новости фактически совпали по времени: только Государственное казначейство Украины сообщило, что на его счетах фактически не осталось денег, как тут же Петр Порошенко посредством соцсетей сообщил, что создает централизованный орган по взысканию денег с России. Вряд ли это случайное совпадение. Поняв, что других источников дохода у его страны не остается, он, похоже, решил свое бессмысленное казначейство заменить Россией. Во всяком случае, намекнуть своим доверчивым согражданам, что это возможно сделать.выросла почти на треть. В июле она уже превысила 100 миллионов долларов. Даже в условиях тотального обрушения экономики Украины в 2014 году ситуация была лучше.
Остатки на счетах Госказначейства Украины составляют на 1 августа уже меньше двух миллиардов гривен, то есть всего около 70 миллионов долларов. Для сравнения: на тот же период прошлого года на счету казначейства было 44 миллиарда гривен. Еще 1 июня сего года там лежало 11,5 миллиарда. То есть падение за июнь — июль составило 80%.
И тут на арену выходит сияющий Порошенко и объявляет своим верноподданным: не отчаивайтесь. Мы поставим на поток отъем гигантских сумм у России, которая должна будет теперь каяться и платить, платить и каяться за "оккупацию Крыма и Донбасса".
К сожалению, Порошенко не рассказал, какие же крымские предприятия разрушены жестокой рукой "агрессора" за годы "оккупации". И не объяснил, как же в условиях тотального разрушения "экономического потенциала" Крыма экономика полуострова растет стремительными темпами. Можно было бы, конечно, все списать на "российскую пропаганду", но неужели чудесное появление лишь за последнее время гигантского Крымского моста и новенького Симферопольского аэропорта не доказывает, что "агрессор" все-таки строит, а не разрушает объекты в Крыму?
Однако уже в декабре 2016 года усилиями властей ДНР (да-да, тех самых, которых в Киеве называют "террористами") при активной поддержке местных энтузиастов музей был полностью восстановлен. Причем, как сообщил мне директор этого учреждения Денис Кузнецов, музей даже расширил свою площадь и увеличил количество экспонатов.
Так вот: по логике Порошенко, Россия теперь должна компенсировать ущерб, причиненный Донецку украинской армией. То есть Украина самозабвенно разрушала Донбасс, дончане самоотверженно восстанавливают разрушенные объекты, а Россия теперь должна платить Украине миллиарды за эти разрушения.
Сам-то Порошенко наверняка знает, что ни копейки от России он не получит. Однако украинский опыт показывает, что определенные лица могут обогатиться и на самом процессе, вне зависимости от его последствий. Давайте хотя бы вспомним, как чиновники "Нафтогаза Украины" смогли выписать себе премию в 45,6 миллиона долларов за фантомный выигрыш в суде у "Газпрома".
Вдумайтесь в эту цифру: это ведь почти половина всей задолженности Украины перед бюджетниками. Вот где Киеву поискать бы деньги для латания дыр в казне. Но Порошенко не был бы самим собой, если бы не обвинил во всех проблемах Россию и не проанонсировал очередную "перемогу". Которая в очередной раз, конечно же, окажется пшиком.