Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия

Владимир КОРНИЛОВ

Две новости фактически совпали по времени: только Государственное казначейство Украины сообщило, что на его счетах фактически не осталось денег, как тут же Петр Порошенко посредством соцсетей сообщил, что создает централизованный орган по взысканию денег с России. Вряд ли это случайное совпадение. Поняв, что других источников дохода у его страны не остается, он, похоже, решил свое бессмысленное казначейство заменить Россией. Во всяком случае, намекнуть своим доверчивым согражданам, что это возможно сделать.

Состояние украинской финансовой системы становится все более плачевным. Неуклонно растет задолженность по зарплатам в государственной сфере. По данным бывшего главы Нацбанка Украины Сергея Арбузова, за январь — май сего года эта задолженность выросла почти на треть . В июле она уже превысила 100 миллионов долларов. Даже в условиях тотального обрушения экономики Украины в 2014 году ситуация была лучше.

Остатки на счетах Госказначейства Украины составляют на 1 августа уже меньше двух миллиардов гривен, то есть всего около 70 миллионов долларов. Для сравнения: на тот же период прошлого года на счету казначейства было 44 миллиарда гривен. Еще 1 июня сего года там лежало 11,5 миллиарда. То есть падение за июнь — июль составило 80%.

И тут на арену выходит сияющий Порошенко и объявляет своим верноподданным: не отчаивайтесь. Мы поставим на поток отъем гигантских сумм у России, которая должна будет теперь каяться и платить, платить и каяться за "оккупацию Крыма и Донбасса".

По словам владельца "Рошена" , на Украине создается "межведомственный координационный орган", который займется "формированием консолидированной претензии Украины к России для компенсации причиненного ущерба". Ущерб заключается в том, что "агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые людские страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма".

К сожалению, Порошенко не рассказал, какие же крымские предприятия разрушены жестокой рукой "агрессора" за годы "оккупации". И не объяснил, как же в условиях тотального разрушения "экономического потенциала" Крыма экономика полуострова растет стремительными темпами. Можно было бы, конечно, все списать на "российскую пропаганду", но неужели чудесное появление лишь за последнее время гигантского Крымского моста и новенького Симферопольского аэропорта не доказывает, что "агрессор" все-таки строит, а не разрушает объекты в Крыму?

Ну, в Донбассе-то целый ряд предприятий и важных объектов инфраструктуры действительно был разрушен. Скажем, в августе 2014 года в результате варварских обстрелов Донецка со стороны украинской армии был фактически уничтожен местный краеведческий музей, предмет гордости дончан. Разрушения были настолько катастрофическими, что вердикт специалистов был однозначным: "Восстановлению не подлежит".

Однако уже в декабре 2016 года усилиями властей ДНР (да-да, тех самых, которых в Киеве называют "террористами") при активной поддержке местных энтузиастов музей был полностью восстановлен. Причем, как сообщил мне директор этого учреждения Денис Кузнецов, музей даже расширил свою площадь и увеличил количество экспонатов.

Восстановлению не подлежит. В Донецке разрушен Краеведческий музей © Fotobank.ru/Getty Images В Киевском районе Донецка накануне из-за артобстрела пострадал единственный в городе краеведческий музей. Были разрушены кровля и стены, уничтожено около тысячи экспонатов. © Fotobank.ru/Getty Images В Киевском районе Донецка накануне из-за артобстрела пострадал единственный в городе краеведческий музей. Были разрушены кровля и стены, уничтожено около тысячи экспонатов. © Fotobank.ru/Getty Images По словам директора музея Евгения Денисенко, разрушены пять залов. © Fotobank.ru/Getty Images По словам директора музея Евгения Денисенко, разрушены пять залов. © Fotobank.ru/Getty Images Здание Краеведческого музея Донецка восстановлению не подлежит. © Fotobank.ru/Getty Images Здание Краеведческого музея Донецка восстановлению не подлежит. © Fotobank.ru/Getty Images В музее было 24 зала. Ежегодно музей проводил 40 выставок, каждый год его посещали более 200 000 посетителей. © Fotobank.ru/Getty Images В музее было 24 зала. Ежегодно музей проводил 40 выставок, каждый год его посещали более 200 000 посетителей. © Fotobank.ru/Getty Images В фондах музея находится более 120 тысяч экспонатов. Среди фондов музея: палеонтологическая, археологическая, нумизматическая, этнографическая коллекции, а также коллекция старопечатных книг, коллекция культовых предметов XVIII—XIX веков, коллекции фотографий, образцы продукции предприятий, личные вещи известных людей Донбасса и другие коллекции. © Fotobank.ru/Getty Images В фондах музея находится более 120 тысяч экспонатов. Среди фондов музея: палеонтологическая, археологическая, нумизматическая, этнографическая коллекции, а также коллекция старопечатных книг, коллекция культовых предметов XVIII—XIX веков, коллекции фотографий, образцы продукции предприятий, личные вещи известных людей Донбасса и другие коллекции. © Fotobank.ru/Getty Images В музее хранятся личные вещи Никиты Сергеевича Хрущева, Сергея Сергеевича Прокофьева, Владимира Ивановича Немировича-Данченко, Архипа Ивановича Куинджи, Василия Васильевича Берви-Флеровского, Дмитрия Ивановича Менделеева, Георгия Тимофеевича Берегового, Леонида Денисовича Кизима и других. © Fotobank.ru/Getty Images В музее хранятся личные вещи Никиты Сергеевича Хрущева, Сергея Сергеевича Прокофьева, Владимира Ивановича Немировича-Данченко, Архипа Ивановича Куинджи, Василия Васильевича Берви-Флеровского, Дмитрия Ивановича Менделеева, Георгия Тимофеевича Берегового, Леонида Денисовича Кизима и других. © Fotobank.ru/Getty Images В отдельное здание по улице Челюскинцев музей переехал в декабре 1972 года. Здание первоначально строилось для музыкальной школы, но было передано музею. © Fotobank.ru/Getty Images В отдельное здание по улице Челюскинцев музей переехал в декабре 1972 года. Здание первоначально строилось для музыкальной школы, но было передано музею. © Fotobank.ru/Getty Images В палеонтологической коллекции хранятся гербарии редких растений Донецкой области; отпечатки ископаемых растений; останки мамонта, шерстистого носорога, бизонов; образцы каменных деревьев. © Fotobank.ru/Getty Images В палеонтологической коллекции хранятся гербарии редких растений Донецкой области; отпечатки ископаемых растений; останки мамонта, шерстистого носорога, бизонов; образцы каменных деревьев. /

Так вот: по логике Порошенко, Россия теперь должна компенсировать ущерб, причиненный Донецку украинской армией. То есть Украина самозабвенно разрушала Донбасс, дончане самоотверженно восстанавливают разрушенные объекты, а Россия теперь должна платить Украине миллиарды за эти разрушения.

Согласитесь, удобная формула. Возможно, слова президента Украины, сформулировавшего ее, даже окажут воздействие на тех же наивных людей, которые верили, что после подписания соглашения о евроассоциации на Украине потекут молочные реки среди кисельных берегов. Может быть, и теперь кто-то поверит, что скоро недополученные зарплаты украинских госслужащих будет компенсировать Россия.

Сам-то Порошенко наверняка знает, что ни копейки от России он не получит. Однако украинский опыт показывает, что определенные лица могут обогатиться и на самом процессе, вне зависимости от его последствий. Давайте хотя бы вспомним, как чиновники "Нафтогаза Украины" смогли выписать себе премию в 45,6 миллиона долларов за фантомный выигрыш в суде у "Газпрома".

Вдумайтесь в эту цифру: это ведь почти половина всей задолженности Украины перед бюджетниками. Вот где Киеву поискать бы деньги для латания дыр в казне. Но Порошенко не был бы самим собой, если бы не обвинил во всех проблемах Россию и не проанонсировал очередную "перемогу". Которая в очередной раз, конечно же, окажется пшиком.