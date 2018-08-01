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России нечего стесняться. На создание военно-политического управления

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фотоФлаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ирина Алкснис

Тридцатого июля указом президента в Министерстве обороны создано Главное военно-политическое управление, которое займется "военно-патриотической работой в Вооруженных силах".

Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эксперт назвал задачу военно-политического управления Вооруженных сил
Тем самым в России восстановлен институт, который ассоциируется с такими историческими терминами, как "политрук" и "замполит".

В последнее время в российскую армию активно возвращаются имена и структуры, по тем или иным причинам в прошлом торопливо отброшенные. Как показала практика, слишком торопливо. Достаточно вспомнить недавнее — месячной давности — присвоение  почетных наименований воинским частям в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны.

Широкий резонанс тогда вызвало появление "иностранных" имен в российской армии: Львовский, Слонимско-Померанский, Трансильванский и другие полки. Не говоря уже о 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии, знамя предшественницы которой является Знаменем Победы.

Однако возвращение в армию славных боевых имен — это одно, а восстановление военно-политических органов — все-таки совсем другое, тем более если учитывать обстоятельства, при которых они были ликвидированы. Произошло это на самом излете СССР. Сначала, в 1990 году, политические органы в Советской армии были выведены из подчинения КПСС, а к концу 1991 года окончательно упразднены.

Знаменная группа на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На Украине отреагировали на новые названия российских воинских частей
Их место в армии заняли структуры "по работе с личным составом", которые за последние десятилетия претерпели разнообразные многочисленные трансформации, а место военно-патриотической работы заняли — во всяком случае, официально — "воспитательные задачи".

Причины расформирования военно-политических структур были, разумеется, самыми что ни на есть политическими. И дело было не только в потере власти компартией. В конце концов, переподчинение этих структур строго Министерству обороны уже решало данный вопрос.

Главная проблема была в доминировавших тогда политических установках и общественных настроениях. Страна смотрела на мир сквозь "розовые очки", а военное противостояние СССР и Запада воспринималось как пережиток холодной войны, не имеющий никакой актуальности в новых временах. А если у страны нет врагов, то зачем накачивать военнослужащих "не имеющей отношения к реальности пропагандой"?

Избранный президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Путин присвоил одиннадцати полкам и дивизиям почетные наименования‍
Безусловно, отдельно стоит упомянуть такую деталь, как то, что слова "патриотизм" и "патриот" стали тогда практически ругательными в навязываемом обществу информационно-идеологическом потоке.

Правда, была у той, уже давней истории и еще одна сторона. К концу советского периода военно-политические органы вслед за правящей партией растратили огромный авторитет, который завоевали в обществе в ходе войны. Замполиты воспринимались как бледная тень политруков Великой Отечественной — притом что идеология пребывала в очевидном всем кризисе.

Так что расформированию военно-политических органов в Вооруженных силах никто тогда особо не удивился.

Их воссоздание же в новом виде отражает важный и очень интересный процесс, который наблюдается в последние годы в России. Власти страны — и государство в целом — переходят в режим открытых и прямых высказываний.

Причем виноваты не только постсоветские реалии, когда Россия во многих случаях была вынуждена "молчать в тряпочку". И советские, обусловленные идеологией ограничения приводили к тому, что очень многие важные вещи обходились официальным молчанием, подразумевались, но не оглашались публично, а то и просто тщательно скрывались от общественности.

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Минобороны рассказало о первых званиях Героев Советского Союза в войну
Кстати, возможно, именно с этими идеологическими ограничениями была частично связана деградация военно-политических структур в СССР, когда те или иные военные решения руководства страны замполиты были вынуждены объяснять "интернациональным долгом", помощью "здоровым силам" и "социалистической солидарностью". Ссылки же на национальные интересы, на геополитические и экономические выгоды для страны и прочие прагматичные государственные соображения были не в ходу — например, при объяснении военного присутствия СССР в самых разных точках мира.

Воссозданием военно-политического управления руководство страны делает очередное прямое и открытое заявление. Больше нет необходимости уклоняться от вызова или искать деликатные эвфемизмы, сглаживающие реальность.

Генерал Андрей Картаполов. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Генерал Картаполов возглавил военно-политическое управление Минобороны
Решением о создании новой старой структуры Россия открыто заявляет, что она участвует в глобальном военно-геополитическом противостоянии. Что она осознает угрозы и вызовы, стоящие перед ней в связи с этим. Что немалая часть этих вызовов носит выраженно идеологический характер и требует соответствующих ответов, включая политическую работу российского Минобороны.

В конце концов, пресловутый гибридный характер уже идущей "полувойны" как раз и предполагает идейно-политическое воздействие на умы людей.

В этих условиях военно-патриотическая работа армии вновь (как и много лет назад, в период прямого столкновения главных мировых идеологий) становится важнейшим направлением. А личность руководителя нового управления Минобороны прямо указывает на то, насколько значимой Кремль считает работу, которой займется данное управление.

Трофейная карта План Барбаросса. 22 июня 1941
© Минобороны
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны
На этот пост выбран не просто боевой генерал (благо теперь большая часть действующих российских военачальников так или иначе прошла через боевые действия), а один из командующих российской военной группировкой в Сирии, занимавший этот пост с декабря 2016-го по март 2017 года, — генерал-полковник Андрей Картаполов.

А еще назначение "непаркетного" генерала, не понаслышке знакомого с текущими условиями поддержания боевого духа в воюющих частях, недвусмысленно свидетельствует о том, что от нового управления ожидается создание современной, отвечающей самым сложным вызовам времени системы военно-патриотической работы в армии.

Впрочем, уже сейчас можно сказать, что, учитывая реалии, политруки с опытом боевых действий явно не будут из ряда вон выходящим явлением в российской армии.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
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Самые мощные армии в мире
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Варфоломей Феоклистович
Я уж не знаю как ВС РФ, там вроде бы эту должность действительно упраздняли, но в ВВ как были политруки, так и остались. Официально они, конечно, обозваны "Офицеры по работе с личным составом", но политруками от этого быть не перестали.
08:14
01.08.2018
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