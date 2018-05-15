Далай-лама о врагах, марксизме и третьей мировой войне

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо — всемирно известный духовный лидер тибетского буддизма, распространенного и в России, провел в мае в Дхарамсале на севере Индии несколько встреч с ведущими российскими учеными. О чем шла речь в беседах с нейробиологами, генетиками, философами и другими представителями науки, что необходимо изучать и доносить до массового сознания сегодня, быть ли третьей мировой войне, как принимать правильные решения, побеждать страхи, депрессии и радоваться жизни, "Океан-учитель" (так переводится титул далай-ламы) рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости. Беседовала Ольга Липич.
— Ваше Святейшество, вы верите в науку?
— Прежде всего, для меня как для последователя традиции древнеиндийского монастыря-университета Наланда очень важны исследования. Я всегда говорю, что Будда — это ученый Древней Индии. Думаю, у учеников Наланды, открытых новым идеям, был совершенно научный склад ума. Сам себя я называю наполовину монахом, наполовину ученым.
Уже 30 лет я встречаюсь с современными западными специалистами в таких областях, как космология, нейробиология, квантовая физика, психология, — и этот диалог нас взаимно обогащает. В буддийской традиции накоплены глубокие знания в этих сферах, особенно когда затрагиваются вопросы понимания реальности (ничто не существует беспричинно и независимо), того, что такое "я", природы вещей и сознания.
— В философском осмыслении науки нередко встречается утверждение, что она существует ради безграничного исследования мира, "наука ради науки". Как вы считаете: есть ли в ней место нравственности?
— Множество проблем, с которыми люди сталкиваются повсеместно, в том числе и в России, — это проблемы, связанные с эмоциями.
И в первую очередь, это огромная пропасть между богатыми и бедными, как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Россия раньше была социалистической страной, но, тем не менее, в ней тоже существует этот разрыв. И в Китае, ныне социалистической стране, он существует. Это вопрос нравственных принципов — заботы о людях в целом и о беднейших слоях общества в частности.
В основе социализма и марксистской революции во многом лежала забота о благополучии беднейших слоев населения. В процессе индустриализации, ставшей результатом погони за деньгами, правами рабочих пренебрегали, их безжалостно эксплуатировали. Карл Маркс же выступал против феодальной системы, в которой лишь немногие наслаждаются богатством, а рабочие подвергаются эксплуатации. В сфере экономики он говорил о справедливом распределении материальных благ. Абсолютно неприемлемо, когда немногие богатые семьи, в том числе власти предержащие, эксплуатируют труд рабочих людей. И присущая ему идея о справедливом распределении материальных благ мне тоже близка.
Вообще, в том, что касается социально-экономической теории, я марксист, буддийский марксист.
— Не ленинист?
— Не ленинист. Хотя, думаю, Ленина тоже можно понять: военное время, Гражданская война, тяжелое положение дел, враждебное отношение западных держав. Он действовал в соответствии с реалиями военного времени. Полагал, что военное время требует жесткого контроля, безжалостных репрессий и секретности. Возможно, с точки зрения военного времени это логично. Но я считаю, что Ленин извратил первоначальную идею Маркса, политические интересы военного времени поставил выше заботы об интересах рабочего класса. Так возникла тоталитарная система.
Так что очень важно помнить, что главное — это забота о других.
— И в науке тоже?
— Подождите, подождите. Если мы скажем, что сострадание важно, потому что так учил Будда, или Христос, или Мухаммед, то многие люди от этого просто отмахнутся. И даже если мы пригрозим им за их прегрешения адом, они не сильно испугаются. А к мнению ученых люди сегодня прислушиваются. И данные научных изысканий свидетельствуют о том, что человеку от природы присуще сострадание.
Ученые-медики утверждают, что постоянные гнев и страх пожирают нашу иммунную систему, тогда как сострадательный настрой ума полезен для нашего здоровья. Говоря с людьми, в том числе и с детьми, о важности сострадания, мы должны прежде всего обращаться к их собственному опыту — к тому, что всем нравятся улыбки и не нравятся злые лица. Затем следует рассказывать, что в долгосрочной перспективе страх и гнев очень вредны для нашего здоровья, а сострадательный настрой ума, улыбка, наоборот, полезны для здоровья и долголетия.
Если люди, практикующие буддизм, постоянно испытывают гнев, а буддийские ламы живут под гнетом неизбывной конкуренции друг с другом и между тем начитывают мантры, чтобы продлить свою жизнь, то из этого ничего получится.
Наилучшее условие для долголетия — покой ума. Всем нравится, когда им улыбаются, однако фальшивая улыбка лишь усилит подозрение, не так ли? Или дипломатическая улыбка — тоже мало хорошего. А вот когда мы заботимся о других, уважаем их и видим в них своих братьев и сестер, тогда наша улыбка будет искренней и поможет обрести душевный покой. Вот так — больше улыбайтесь, искренне, конечно.
— Чем же еще ученые могут помочь сегодня в этом отношении?
— Мы должны просвещать людей, рассказывать им о том, что ненасилие и следование светской этике отвечают их собственным интересам.
Сегодня мы можем, опираясь на научные данные, учить детей самого разного возраста, от детского сада до университета, тому, что добросердечие — залог их собственного благополучия.
Принято считать, что нужно заботиться о собственной персоне, а любовь и доброта — это удел религии, эти качества полезны для других. Нет! Практика любви и доброты приносит пользу, в первую очередь, самому практикующему. Когда мы улыбаемся другим людям, мы не знаем, делает ли это их счастливее, это зависит и от их настроения.
Итак, альтруизм, забота о благе других — это наилучший способ обретения душевного покоя, внутреннего умиротворения.
— А что вы думаете о таком явлении в мире людей, как война?
— Во многих уголках земли сегодня разгораются конфликты, ведущие к человеческим жертвам, например, в Йемене или Сирии, в некоторых африканских странах. Дети умирают от голода и отсутствия медицинского ухода, а взрослые люди убивают друг друга. Когда слон или тигр убивает человека, это немедленно попадает в заголовки новостей. А убийство тысяч людей себе подобными стало нормой. Поистине, это очень печально.
Во многих странах мира сегодня демократическая система правления, при которой власть принадлежит народу, а не царям или главам государств. Но и в демократических странах выбранные лидеры тоже иногда становятся диктаторами.
Нам всем необходимо осознать, что сегодня весь мир принадлежит семи миллиардам человек, каждая страна принадлежит своему народу, а не горстке лидеров. Поэтому я считаю, что само понятие войны устарело. Не так давно французский президент, выступая перед американским конгрессом, отметил, что у нас есть только одна планета, другой нет. Так что нравится нам это или не нравится, но мы должны жить бок о бок друг с другом.
Перед лицом таких серьезных угроз для всего человечества можем ли мы позволить себе уделять внимание незначительным различиям между нами? Можем ли убивать друг друга из-за мелких разногласий? Я считаю, что такой подход безнадежно устарел и не отвечает действительности.
— Но сейчас геополитическая напряженность только растет, на мировой арене отчетливо наблюдается жесткое противостояние США и России. Считаете ли вы, что возможна третья мировая война?
— Думаю, что нет.
Но вам лучше спросить, будет ли третья мировая война, у президентов Трампа и Путина. Я в этом сомневаюсь.
Ученые говорят, что в случае ядерной войны погибнет все живое на планете.
— Для предотвращения этой беды и вообще для мира во всем мире — что могут сделать сегодня наука и религия вместе?
— Нужно опираться на здравый смысл и широкое, непредвзятое мышление.
Россия нуждается в западном мире и в Америке, ей нужны их технологии, а Запад нуждается в России, поскольку она обладает огромными природными богатствами. Будущее России зависит от западного мира, а будущее западного мира тесно связано с судьбой восточного мира, в том числе и России. Для всего человечества крайне необходимо, чтобы страны Востока и Запада жили во взаимном уважении. У России уникальное географическое положение — она играет очень важную роль моста между Востоком и Западом.
Думаю, нужно брать пример с азиатских стран: Северная и Южная Корея сейчас переживают поистине исторический момент в отношениях. Наконец-то они осознали свою принадлежность к одному народу, и появилась надежда на восстановление мира на Корейском полуострове.
Такова реальность (взаимозависимость. — Прим. ред.). Но если об этом будут говорить только религиозные лидеры, люди к ним не прислушаются. А вот слова ученых обладают большим весом.
Возьмем, к примеру, меня самого. Когда, став беженцем, я пришел в Индию, я ничего не знал об экологических проблемах. В Тибете можно было пить воду из любого источника. Поэтому, когда в Индии, а позднее и в европейских странах, меня предупреждали, что какую-то воду пить нельзя из-за ее загрязненности, я очень удивлялся и не понимал, как же так. Потом я побеседовал с экологами и другими учеными и понял, что забота об окружающей среде — это действительно очень важно.
Точно так же сегодня необходимо просвещать людей, рассказывая им о том, что гнев, острое чувство конкуренции, эгоцентричность — вот истинные причины наших проблем.
Поэтому я считаю, что сегодня ученые должны рассказывать людям о том, как важно заботиться о благе других в личных отношениях, в семье, в обществе.
— Переходя от глобальных проблем к личностным, Ваше Святейшество, как принять правильное решение, когда речь идет о каком-то сложном выборе, например, о ком прежде всего заботиться, какой профессией заниматься? Как преодолеть сомнения?
— Необходимо максимально задействовать свои умственные способности, анализировать снова и снова. Нельзя позволять, чтобы эмоции влияли на ваше решение. Если вы примете какое-то решение под действием эмоций, то потом, когда эмоции улягутся, вы увидите, что решение было ошибочным. Сильные эмоции затрудняют нашу способность мыслить. Они делают наше отношение предвзятым. А любое решение, принятое под действием предвзятости, будет ошибочным.
Поэтому для того, чтобы сделать правильный выбор, необходим покой ума, тщательное объективное исследование. Нельзя отталкиваться от желаний и делать выбор в пользу желательного для вас исхода. Принимая решение, необходимо смотреть на вещи трезво.
Также очень важно посоветоваться с другом, с несколькими друзьями, искренними друзьями.
После этого следует принять решение и уже не испытывать сожалений. Скажите себе: я сделал все, что было в моих силах, я спросил мнение разных друзей, наконец, я принял решение и мне не о чем сожалеть. Я сам всегда именно так поступаю.
— А как быть со страхами?
— Здесь метод точно такой же. Вначале у вас могут быть некоторые колебания, вы можете испытывать страх. Но затем следует вооружиться решимостью. Очень важно сперва провести тщательное исследование. А когда решение принято, нужно проявить силу воли, действовать решительно, невзирая на трудности.
— Бич современного мира — депрессия, тревога и тотальная усталость. Что делать с этим — каков ваш рецепт?
— Думаю, сегодня с этой проблемой люди сталкиваются повсеместно. Сталкиваются с ней в том числе и в Индии, где я живу.
Дело в том, что современное образование носит слишком явную материалистическую направленность. Люди, прошедшие через такую систему образования, строят свою жизнь вокруг материальных ценностей, создают материалистическую культуру. В силу этого, когда они сталкиваются с трудностями в своей внутренней жизни, с эмоциональными проблемами, они не знают, как их решать.
Так что проблема в современной системе образования. Я считаю, в нее необходимо включить уроки работы с эмоциями. Подобно тому, как мы учим детей гигиене тела, нужно преподавать им и гигиену ума, эмоций.
— То есть правильное образование сделает здоровым и радостным настрой ума?
— Обычно, испытывая страх, беспокойство, гнев, мы считаем, что это неотъемлемая часть нашей человеческой природы. Но если вам рассказать о гигиене эмоций, то еще при приближении гнева вы сможете подумать: "Приближается гнев, это вредная эмоция" — и постараетесь приложить усилия к тому, чтобы его ослабить.
Это совпадает с положениями буддийской психологии, в особенности с идеями Нагарджуны (индийского мыслителя II-III веков. — Прим. ред.), утверждавшего, что привязанность, гнев и неведение возникают в силу именно таких концептуальных построений, в силу искаженного мировосприятия. Нагарджуна говорит, что когда какой-то объект или явление представляется нам привлекательным, мы считаем, что его привлекательные свойства существуют объективно и независимо. И, соответственно, в нас возникает привязанность. Подобным же образом, если объект представляется нам отталкивающим, мы приписываем объективный статус его отталкивающим свойствам и испытываем гнев.
Таким образом, чтобы ослабить гнев или другую негативную эмоцию, нужно использовать свои интеллектуальные способности, анализировать, не удовлетворятся поверхностным взглядом на вещи, но стараться глубже проникнуть в суть.
— Вы часто говорите о друзьях, а есть ли у вас враги? И как насчет любимых и нелюбимых животных, например?
— Я не провожу различия между друзьями и врагами. Все живые существа — мои лучшие друзья и лучшие учителя.
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