МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Анна Михайлова. Юбилейный, 40-й Московский международный кинофестиваль объявил победителей. Из 16 фильмов, представленных в основной программе конкурса, главными призами отмечены три российские картины: драма о землетрясении в Армении, якутский эпос и история китаянки, ищущей любви в Москве. Как эти разные фильмы покорили жюри ММКФ — в материале РИА Новости.

Главный приз — "Золотого Святого Георгия" — получил режиссер Эдуард Новиков за фильм "Царь-птица". Действие ленты происходит в Якутии в 1930-е годы. Главные герои — пожилые супруги, живущие в глухой тайге. Однажды в начале зимы в их дом прилетает орел, священная птица у народа саха. Даже местный шаман не в силах изгнать его, и орел постепенно становится для стариков членом семьи.

Эта камерная, небогатая визуальными эффектами, но невероятно атмосферная картина малоизвестного якутского режиссера сразу заинтересовала критиков, но все же оказалась темной лошадкой, обойдя более именитых соперников. Скромный бюджет — лента снята за три миллиона рублей — режиссер компенсировал прекрасным актерским составом. Исполнители главных ролей Степан Петров и Зоя Попова органично перевоплотились в сельских стариков, чья и без того непростая жизнь в этом отдаленном крае омрачается введением новых советских порядков.

О буме якутского кино говорят уже несколько лет. И вот его представители добрались наконец до главного кинофестиваля страны, причем сходу завоевали главный приз. Это развеяло последние сомнения в том, что качественное, самобытное кино может сниматься за пределами двух столиц. Помимо "Царь-птицы" в других программах ММКФ участвовали еще несколько картин якутских режиссеров, в частности, документальный фильм "Генезис 2.0", завоевавший приз на престижном кинофестивале "Сандэнс".

Приз за лучшую режиссуру представительница жюри от России Анна Меликян вручила своему коллеге Александру Котту, известному по фильмам "Брестская крепость" и "Испытание". Его новый фильм "Спитак" посвящен разрушительному землетрясению, которое произошло в Армении 7 декабря 1988 года. Тогда погибли 25 тысяч человек, более полумиллиона лишились крыши над головой.

Хотя "Спитак" основан на реальных событиях и включает эпизоды, снятые по рассказам очевидцев, картину нельзя назвать хроникой. Режиссер намеренно оставляет за кадром визуальные ужасы, сосредоточившись на переживаниях героев. В фильме почти нет слов — горе его персонажей молчаливое. Сам режиссер называет эту картину "фильм-реквием", в котором он стремился передать "панику, отчаяние, мужество и героизм" тех, кто вопреки стихии пытался найти свой дом и близких.

Российские режиссеры не впервые обращаются к этой трагической теме — в прошлом году свою версию представил режиссер Сарик Андреасян в фильме "Землетрясение". В отличие от Андреасяна, Котт избегал компьютерной графики — все декорации "Спитака" создавались из натуральных материалов, словно давая зрителю прочувствовать тяжесть каждого камня, поднимаемого героями фильма.

Абсолютное открытие этого фестиваля — дебютная картина актрисы "Гоголь-центра" китайского происхождения Ян Гэ. Финалистка прошлогоднего вокального шоу "Голос" сняла автобиографический фильм с эпатажным названием "Ню". Картина вызвала небывалый ажиотаж — на первый показ невозможно было попасть, желающие буквально брали зал штурмом и требовали устроить дополнительный сеанс.

Однако в действительности в фильме нет ничего провокационного. Это откровенная история иностранки, которая пытается найти любовь в Москве. Трогательная, местами наивная и трагикомичная лента отчасти напоминает видеоблог. Это ощущение усиливается тем, что главную роль играет сама Ян Гэ. Жюри отметило ее специальным призом, награду вручил ее соотечественник, китайский режиссер Лян Цао.

Всего с 19 апреля на фестивале показали 212 фильмов из 67 стран. Жюри в этом году возглавил итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. Компанию ему составили американский актер Джон Сэвидж, режиссеры Анна Меликян, Лян Цао и немецкая актриса Настасья Кински. Последняя получила из рук Андрея Кончаловского специальный приз ММКФ за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского "Верю".

Также специальный приз "Золотой Святой Георгий" за вклад в мировой кинематограф присудили посмертно Олегу Табакову — награду получил его сын Павел. Диплом жюри Российских программ с формулировкой "За высокие художественные достоинства и достоверность в изображении эпохи" достался отмеченному на Берлинале фильму "Довлатов" Алексея Германа — младшего.