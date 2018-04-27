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Триумф российского кино на ММКФ: якутский эпос и драма о трагедии в Армении

08:0027.04.2018
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦеремония закрытия ММКФ-2018Церемония закрытия ММКФ-2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Анна Михайлова. Юбилейный, 40-й Московский международный кинофестиваль объявил победителей. Из 16 фильмов, представленных в основной программе конкурса, главными призами отмечены три российские картины: драма о землетрясении в Армении, якутский эпос и история китаянки, ищущей любви в Москве. Как эти разные фильмы покорили жюри ММКФ — в материале РИА Новости.

"Царь-птица"
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЦеремония закрытия ММКФ-2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церемония закрытия ММКФ-2018

Главный приз — "Золотого Святого Георгия" — получил режиссер Эдуард Новиков за фильм "Царь-птица". Действие ленты происходит в Якутии в 1930-е годы. Главные герои — пожилые супруги, живущие в глухой тайге. Однажды в начале зимы в их дом прилетает орел, священная птица у народа саха. Даже местный шаман не в силах изгнать его, и орел постепенно становится для стариков членом семьи.

Кадр из фильма Генезис 2.0
© Christian Frei Filmproductions (2018)
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Эта камерная, небогатая визуальными эффектами, но невероятно атмосферная картина малоизвестного якутского режиссера сразу заинтересовала критиков, но все же оказалась темной лошадкой, обойдя более именитых соперников. Скромный бюджет — лента снята за три миллиона рублей — режиссер компенсировал прекрасным актерским составом. Исполнители главных ролей Степан Петров и Зоя Попова органично перевоплотились в сельских стариков, чья и без того непростая жизнь в этом отдаленном крае омрачается введением новых советских порядков.

О буме якутского кино говорят уже несколько лет. И вот его представители добрались наконец до главного кинофестиваля страны, причем сходу завоевали главный приз. Это развеяло последние сомнения в том, что качественное, самобытное кино может сниматься за пределами двух столиц. Помимо "Царь-птицы" в других программах ММКФ участвовали еще несколько картин якутских режиссеров, в частности, документальный фильм "Генезис 2.0", завоевавший приз на престижном кинофестивале "Сандэнс".

"Спитак"
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЦеремония закрытия ММКФ-2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церемония закрытия ММКФ-2018

Приз за лучшую режиссуру представительница жюри от России Анна Меликян вручила своему коллеге Александру Котту, известному по фильмам "Брестская крепость" и "Испытание". Его новый фильм "Спитак" посвящен разрушительному землетрясению, которое произошло в Армении 7 декабря 1988 года. Тогда погибли 25 тысяч человек, более полумиллиона лишились крыши над головой.

Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Хотя "Спитак" основан на реальных событиях и включает эпизоды, снятые по рассказам очевидцев, картину нельзя назвать хроникой. Режиссер намеренно оставляет за кадром визуальные ужасы, сосредоточившись на переживаниях героев. В фильме почти нет слов — горе его персонажей молчаливое. Сам режиссер называет эту картину "фильм-реквием", в котором он стремился передать "панику, отчаяние, мужество и героизм" тех, кто вопреки стихии пытался найти свой дом и близких.

Российские режиссеры не впервые обращаются к этой трагической теме — в прошлом году свою версию представил режиссер Сарик Андреасян в фильме "Землетрясение". В отличие от Андреасяна, Котт избегал компьютерной графики — все декорации "Спитака" создавались из натуральных материалов, словно давая зрителю прочувствовать тяжесть каждого камня, поднимаемого героями фильма.

"Ню"
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦеремония закрытия ММКФ-2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Церемония закрытия ММКФ-2018

Абсолютное открытие этого фестиваля — дебютная картина актрисы "Гоголь-центра" китайского происхождения Ян Гэ. Финалистка прошлогоднего вокального шоу "Голос" сняла автобиографический фильм с эпатажным названием "Ню". Картина вызвала небывалый ажиотаж — на первый показ невозможно было попасть, желающие буквально брали зал штурмом и требовали устроить дополнительный сеанс.

Однако в действительности в фильме нет ничего провокационного. Это откровенная история иностранки, которая пытается найти любовь в Москве. Трогательная, местами наивная и трагикомичная лента отчасти напоминает видеоблог. Это ощущение усиливается тем, что главную роль играет сама Ян Гэ. Жюри отметило ее специальным призом, награду вручил ее соотечественник, китайский режиссер Лян Цао.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦеремония закрытия ММКФ-2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Церемония закрытия ММКФ-2018

Всего с 19 апреля на фестивале показали 212 фильмов из 67 стран. Жюри в этом году возглавил итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. Компанию ему составили американский актер Джон Сэвидж, режиссеры Анна Меликян, Лян Цао и немецкая актриса Настасья Кински. Последняя получила из рук Андрея Кончаловского специальный приз ММКФ за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского "Верю".

Также специальный приз "Золотой Святой Георгий" за вклад в мировой кинематограф присудили посмертно Олегу Табакову — награду получил его сын Павел. Диплом жюри Российских программ с формулировкой "За высокие художественные достоинства и достоверность в изображении эпохи" достался отмеченному на Берлинале фильму "Довлатов" Алексея Германа — младшего. 

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