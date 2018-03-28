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Эмир Катара приехал в Москву за защитой

08:3328.03.2018
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЭмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фотоЭмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

На днях с визитом в Москве побывал эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани. Молодой правитель одного из самых богатых, но при этом уязвимых государств Ближнего Востока прибыл к российскому президенту, грубо говоря, за военно-политической "крышей".

Владимир Путин и эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи. 26 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Поскольку в имеющейся больше не уверен.

Вот уже почти год эмират живет в условиях политико-экономической блокады, устроенной его соседями во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соседей не устраивала политика Катара, старавшегося наладить мирное взаимодействие со всеми, включая враждебный саудовцам и эмиратовцам Иран. В результате на Катар повесили обвинения в спонсировании терроризма, после чего закрыли ему границы и разорвали отношения. Да, по оценкам Института Ближнего Востока, у Катара достаточно средств для продолжения экономической войны с Саудовской Аравией, однако в политическом плане его позиции не настолько сильны. Особенно в ситуации, когда к заигравшимся в самостоятельность державам Аравийского полуострова пришел разбираться сюзерен.

В Вашингтоне с неудовольствием смотрят на продолжающийся конфликт между американскими союзниками в Заливе. Он бьет по репутации Штатов. "Раньше всегда говорилось, что страны Персидского залива послушны США, но ситуация с Катаром показала, что теперь это не так, поэтому Трамп, несмотря на его заверения в сентябре прошлого года решить проблему между Катаром и его соседями за несколько недель, до сих пор не смог этого сделать", — цитирует РИА Новости профессора по международным отношениям университета Хамада бен Халифы Стивена Райта. Более того, он бьет по американским интересам — США нужен сплоченный Залив на фоне неизбежного обострения отношений с Ираном.

Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи с Владимиром Путиным. 26 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Именно поэтому Трамп сейчас проводит сепаратные встречи со всеми местными правителями (в данный момент у него гостит кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, затем туда приедут эмир Тамим и кронпринц ОАЭ Мохаммед бин Зайед), а в мае он соберет их в Кэмп-Дэвиде и постарается урегулировать конфликт. И в этом плане катарские элиты очень расстроены из-за Рекзита (увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона). Господин Тиллерсон выступал против блокады Катара и в определенной степени уравновешивал просаудовскую позицию Трампа в заливных отношениях.

Теперь же, по всей видимости, американский президент будет продавливать Катар, причем не только по политическим вопросам. По мнению противников эмирата, Доха ведет информационную войну с КСА в интересах Ирана. Например, Саудовская Аравия, для которой йеменская война складывается уж очень неудачно, пытается не допустить утечек в СМИ данных о собственных потерях и провалах. Однако катарский телеканал "Аль-Джазира", конечно, не молчит и передает в эфир в том числе и интервью с хуситами (йеменскими повстанцами, воюющими против КСА). За что Эр-Рияд называет вещателя "рупором террористов" и обвиняет "в покушении на безопасность Саудовской Аравии". Если к этим нападкам присоединится и Трамп, то эмиру придется трудно. И поэтому ему нужно участие Москвы. Задача-максимум — получение полноценной российской политической поддержки, задача-минимум — достижение некоторых договоренностей и затем использование их как рычаг давления на Трампа. Американцы уже недовольны тем, что Катар на фоне этого конфликта пустил в страну турок: теперь Америке только русских там не хватало.

Президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани во время официальной встречи в аэропорту столицы Катара Дохе. 12 февраля 2007 года
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Путин и эмир Катара обсудят широкий спектр двухсторонних отношений
С военной точки зрения для эмира тоже не все гладко. Долгое время защиту Катара обеспечивали тысячи американских военнослужащих, а также расположенная на его территории крупнейшая авиабаза аль-Удейд. Однако сейчас в регионе поползли разговоры о том, что США будут выводить войска. В Вашингтоне, конечно, эти слухи напрочь опровергают. "Эти бесполезные сообщения лишь сеют недоверие и раздор между региональными партнерами в тот самый момент, когда нам нужно работать вместе для решения общих угроз", — говорят представители американской армии. Однако дыма без огня не бывает. Из турецкого Инджирлика американцев упорно пытается выгнать Эрдоган, а эксплуатация базы аль-Удейд в условиях блокады Катара (которая, по словам Эр-Рияда, может продлиться столько же, сколько и блокада Кубы) будет сопряжена со множеством проблем. И это не говоря о том, что при повышении риска военного конфликта с Ираном (над чем будут усиленно работать новый госсекретарь США Майк Помпео и новый советник по нацбезопасности Джон Болтон) Вашингтону было бы выгоднее, чтобы база располагалась во враждебной Ирану стране. А не в Катаре, который пытается дружить со всеми ближайшими соседями.

В Катаре, конечно, останется турецкая база, однако эмиру этого недостаточно. Ему нужен более системный и предсказуемый гарант безопасности. Гарант, который не будет оккупировать его территорию. Эмиру Тамиму нужна Россия, нужны ее системы С-400. Нужна ее помощь для решения дипломатических проблем. "У вас исторические отношения со странами арабского мира, и мы отмечаем ту роль, которую вы играете с тем, чтобы помогать в решении проблем некоторых наших стран", — отметил эмир.

Однако едва ли Россия будет исходить из чистого альтруизма.

Вряд ли взаимопонимание придет в виде торговых контрактов. Товарооборот между государствами в 2017 году достиг 73 миллионов долларов — доли процента от общего объема внешней торговли каждой из стран. Москве нужны катарские инвестиции.

Эмир Катара Хамад Бин Халиф Аль-Тани. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Дохе прокомментировали визит эмира Катара в Россию
Так, глава "Роснефти" Игорь Сечин и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования. Согласно ему, "стороны планируют организовать повышение квалификации и переподготовку российских и катарских специалистов и инженеров в образовательных учреждениях, курируемых Катарским фондом, а также в ведущих российских вузах, партнерах "Роснефти".

Кроме того, катарцы намерены купить 25 процентов акций аэропорта Внуково. "Для любой арабской авиакомпании ("Катарских авиалиний" в данном случае) иметь в Европе "аэропорт подскока", то есть аэропорт, где можно заправляться, бункероваться, всегда хорошо. И для нас, для "Внуково", дополнительные инвестиции на развитие тоже нужны", — пояснил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Сделка должна быть заключена ориентировочно через два месяца.

Однако от эмира ждут вложений не только в Москву — Россия хочет привлечь катарские деньги в мусульманские регионы страны. Так, в феврале Юнус-Бек Евкуров во главе делегации от возглавляемой им Ингушетии побывал в Катаре, где достиг предварительных договоренностей об инвестициях в республику. "В настоящее время в Ингушетии началась подготовка к визиту делегации из Катара, мы готовим со своей стороны пакет инвестиционных проектов, который собираемся предложить нашим арабским коллегам", — отметил он. Судя по всему, в основном речь пойдет о сельскохозяйственных программах. И если Катар действительно готов помочь России поднять Северный Кавказ, то Москва будет готова помочь Катару защитить его суверенитет.

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