Эмир Катара приехал в Москву за защитой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
На днях с визитом в Москве побывал эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани. Молодой правитель одного из самых богатых, но при этом уязвимых государств Ближнего Востока прибыл к российскому президенту, грубо говоря, за военно-политической "крышей".
Поскольку в имеющейся больше не уверен.
Вот уже почти год эмират живет в условиях политико-экономической блокады, устроенной его соседями во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соседей не устраивала политика Катара, старавшегося наладить мирное взаимодействие со всеми, включая враждебный саудовцам и эмиратовцам Иран. В результате на Катар повесили обвинения в спонсировании терроризма, после чего закрыли ему границы и разорвали отношения. Да, по оценкам Института Ближнего Востока, у Катара достаточно средств для продолжения экономической войны с Саудовской Аравией, однако в политическом плане его позиции не настолько сильны. Особенно в ситуации, когда к заигравшимся в самостоятельность державам Аравийского полуострова пришел разбираться сюзерен.
В Вашингтоне с неудовольствием смотрят на продолжающийся конфликт между американскими союзниками в Заливе. Он бьет по репутации Штатов. "Раньше всегда говорилось, что страны Персидского залива послушны США, но ситуация с Катаром показала, что теперь это не так, поэтому Трамп, несмотря на его заверения в сентябре прошлого года решить проблему между Катаром и его соседями за несколько недель, до сих пор не смог этого сделать", — цитирует РИА Новости профессора по международным отношениям университета Хамада бен Халифы Стивена Райта. Более того, он бьет по американским интересам — США нужен сплоченный Залив на фоне неизбежного обострения отношений с Ираном.
Теперь же, по всей видимости, американский президент будет продавливать Катар, причем не только по политическим вопросам. По мнению противников эмирата, Доха ведет информационную войну с КСА в интересах Ирана. Например, Саудовская Аравия, для которой йеменская война складывается уж очень неудачно, пытается не допустить утечек в СМИ данных о собственных потерях и провалах. Однако катарский телеканал "Аль-Джазира", конечно, не молчит и передает в эфир в том числе и интервью с хуситами (йеменскими повстанцами, воюющими против КСА). За что Эр-Рияд называет вещателя "рупором террористов" и обвиняет "в покушении на безопасность Саудовской Аравии". Если к этим нападкам присоединится и Трамп, то эмиру придется трудно. И поэтому ему нужно участие Москвы. Задача-максимум — получение полноценной российской политической поддержки, задача-минимум — достижение некоторых договоренностей и затем использование их как рычаг давления на Трампа. Американцы уже недовольны тем, что Катар на фоне этого конфликта пустил в страну турок: теперь Америке только русских там не хватало.
В Катаре, конечно, останется турецкая база, однако эмиру этого недостаточно. Ему нужен более системный и предсказуемый гарант безопасности. Гарант, который не будет оккупировать его территорию. Эмиру Тамиму нужна Россия, нужны ее системы С-400. Нужна ее помощь для решения дипломатических проблем. "У вас исторические отношения со странами арабского мира, и мы отмечаем ту роль, которую вы играете с тем, чтобы помогать в решении проблем некоторых наших стран", — отметил эмир.
Однако едва ли Россия будет исходить из чистого альтруизма.
Вряд ли взаимопонимание придет в виде торговых контрактов. Товарооборот между государствами в 2017 году достиг 73 миллионов долларов — доли процента от общего объема внешней торговли каждой из стран. Москве нужны катарские инвестиции.
Кроме того, катарцы намерены купить 25 процентов акций аэропорта Внуково. "Для любой арабской авиакомпании ("Катарских авиалиний" в данном случае) иметь в Европе "аэропорт подскока", то есть аэропорт, где можно заправляться, бункероваться, всегда хорошо. И для нас, для "Внуково", дополнительные инвестиции на развитие тоже нужны", — пояснил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Сделка должна быть заключена ориентировочно через два месяца.
Однако от эмира ждут вложений не только в Москву — Россия хочет привлечь катарские деньги в мусульманские регионы страны. Так, в феврале Юнус-Бек Евкуров во главе делегации от возглавляемой им Ингушетии побывал в Катаре, где достиг предварительных договоренностей об инвестициях в республику. "В настоящее время в Ингушетии началась подготовка к визиту делегации из Катара, мы готовим со своей стороны пакет инвестиционных проектов, который собираемся предложить нашим арабским коллегам", — отметил он. Судя по всему, в основном речь пойдет о сельскохозяйственных программах. И если Катар действительно готов помочь России поднять Северный Кавказ, то Москва будет готова помочь Катару защитить его суверенитет.