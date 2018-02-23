Валентин Фалин. Символ лучшего, что досталось нам из советской эпохи

Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия"

Владимир Лепехин, член Зиновьевского клуба, генеральный директор Института ЕАЭС

Вечером накануне 23 февраля не стало Валентина Михайловича Фалина, первого Почетного члена Зиновьевского клуба "Россия сегодня".

Валентину Фалину был 91 год, но уход из жизни ТАКОГО человека всегда неожиданность. Казалось бы, Бог берег его как последнюю нить, связывающую вечное и настоящее с нынешней маловразумительной и пошлой суетой, и вот эта нить оборвалась.

Про таких, как Валентин Фалин, говорят: "ушла эпоха". Но это не совсем так. Позднесоветская эпоха — это прежде всего Горбачев, Ельцин, Лигачев, Яковлев. Вот про этих (кто уже ушел) говорили — "ушла эпоха"; скажут такое и про Горбачева, когда он уйдет. Скажут формально, некоторые даже с облегчением. А Фалин — это другое. Он — не просто лучшее из того, что было в эпохе так называемого застоя и последующей перестройки. Сегодня мы понимаем, что этот "высокопоставленный функционер ЦК КПСС" — символ того самого ценного, что было у нас в советскую эпоху.

"Ум, совесть и честь" эпохи — это не о КПСС, это о Валентине Фалине и таких, как он.

Сегодня в России развелось немало критиканов, равняющих всех бывших советских "партийных и государственных деятелей" под одну гребенку. Мол, служил компартии, значит, такой же, как все, — ретроград и прочая. Валентин Фалин — не такой, как все. Не он один был на стороне Добра в период трансформации советской системы в антисоветскую, но он был самым мощным, самым профессиональным воином света в той структуре, на которую уже в "демократическое" время навешали всех собак. Да и служил Валентин Фалин не Хрущеву, Громыко, Брежневу, Горбачеву и каким-то еще лидерам и группировкам во власти, но нашей стране.

Сегодня уже почти никто не понимает, что это значит — служить стране. Вершиной патриотизма считается служба государству и системе. Вот почему вместе с Фалиным ушла та эпоха, в которой было почетно и достойно служить своей стране, то есть не только государству, но всему народу.

Что значит служить народу? Как минимум — говорить ему правду о положении дел в стране.

Валентин Фалин не был правдолюбом в том смысле, что резал правду-матку где ни попадя. Все-таки это был великий политик и дипломат. Его правда всегда была честной, но выверенной и обоснованной позицией профессионального аналитика — человека, который, прежде чем представить свое мнение в высокие кабинеты, тщательно изучал вопрос. Будучи рафинированным интеллигентом, он со знанием дела и безупречным вкусом облекал свои рекомендации в такую форму, где двусмысленности были исключены по определению.

Служить народу — значит не бояться начальства, служить истине, а не Платону.

Фалин излагал свою позицию одинаково прямо в любой аудитории — и в СМИ, и начальству, и в научном сообществе. Не юлил, не прятался за чужие спины, не менял своей позиции подобно флюгеру.

Да, он иногда ошибался — но кто без греха? Иногда молчал, но не из малодушия, а из необходимости держать в секрете ту или иную информацию. Как, собственно, и должен поступать профессиональный дипломат и патриот своей страны. Но его молчание не распространялось на начальство. В любых кабинетах и в глаза Валентин Фалин говорил то, что думает.

Во многом благодаря Фалину, который в 1978-1982 годах работал в отделе международной информации ЦК КПСС, брежневская команда добилась серьезных успехов в вопросах разрядки международной напряженности.

С момента прихода к власти в СССР Юрия Андропова Валентин Фалин оказался в опале, поскольку именно в это время высшее руководство Советского Союза взяло курс на прозападную трансформацию советской системы — и тут власти нужны были не пророки, как Александр Зиновьев и Валентин Фалин, предупреждавшие о грядущей опасности, но апробированные служаки.

В 1988 году партийное руководство, нуждающееся в обновлении концепции внешней политики страны, предложило Фалину возглавить Международный отдел ЦК, но, похоже, ошиблось в своем выборе, так как на этом посту он сделал все, чтобы предотвратить разрушительные последствия внешней политики Горбачева — Шеварднадзе — Яковлева.

В частности, Фалин был против воссоединения двух Германий по тому плану, который был осуществлен Горбачевым, так и не выслушавшим рекомендации Валентина Фалина; он протестовал и против той трактовки пакта Молотова — Риббентропа, которая была навязана российским СМИ Яковлевым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев Общественный деятель, экс-председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) Валентин Фалин на творческой встрече, приуроченной к его 90-летию и 75-летию Совинформбюро. © РИА Новости / Григорий Сысоев Общественный деятель, экс-председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) Валентин Фалин на творческой встрече, приуроченной к его 90-летию и 75-летию Совинформбюро.

Валентин Михайлович был выдающимся дипломатом и германистом. Будучи чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза в ФРГ в 1971-1978 годах, он внес неоценимый вклад в развитие российско-германских отношений, до последних своих дней оставаясь вице-президентом Международного общества "Россия — Германия". Вот почему, при всей жесткой фалинской позиции по ГДР, его до сих пор ценят и уважают в Германии. Неслучайно одним из первых западных политиков, кто отправил вдове Валентина Михайловича свои соболезнования, стал бывший госсекретарь ФРГ Вилли Виммер.

В период Ельцина — Козырева дипломаты и политики формата Фалина были не в чести. Не востребован он был властью и в последние полтора десятилетия. Будучи чрезвычайно авторитетным и уважаемым в различных средах — научной, экспертной, дипломатической, медийной — Валентин Фалин держал дистанцию от Кремля. Соответственно, высокопоставленные чиновники новой России держали дистанцию от "нелояльного" к власти интеллектуала.

Благодаря такой дистанции Валин Фалин сохранил человеческое достоинство, не запачкался в интригах, потребительстве и продаже своих мемуаров за рубеж, не стал приспосабливаться к новому времени, как это сделали многие бывшие лидеры КПСС и Советского государства. А что сохранила российская дипломатия, держа дистанцию от Фалина? Разве что интеллектуальный вакуум (в смысле — пустоту) в области международных отношений. Ну и кто сегодня в высоких чиновных кабинетах сравнится с Валентином Фалиным по интеллектуальной мощи, уровню аналитики и при всем при этом — честности и человечности?

Последние три года Валентин Фалин сотрудничал с Зиновьевским клубом агентства "Россия сегодня" — того самого агентства, которое он возглавлял в 1986-1988 годах. Клуб стал его отдушиной. Здесь, на торжественном заседании в МИА "Россия сегодня" на его 90-летие ему была вручена общественная награда — памятная медаль "90 лет Александра Зиновьева". Здесь его хотели видеть и слышать. Именно в Зиновьевском клубе хорошо понимают всю глубину и масштаб творческого наследия одного из ведущих российских мыслителей, доктора исторических наук и выдающего гражданина России Валентина Михайловича Фалина.

Его слово было самым весомым во время VII и VIII Зиновьевских чтений в МИА "Россия сегодня". И мы, члены и участники программ клуба, гордимся тем, что нам посчастливилось работать рядом и вместе с таким выдающимся современником, человеком-assoluta.