"Путин стал царем мировой нефти": американский Большой Волк проиграл

Иван Данилов

Агентство Блумберг опубликовало развернутый аналитический материал под заголовком "Путин короновал себя царем ОПЕК", что можно интерпретировать по-разному.

Кому-то такая формулировка может показаться намеком на то, что российский лидер на самом деле является самозванцем во главе мирового нефтяного картеля, но сам текст с кристальной ясностью дает понять, что лидерство России в вопросах энергетической геополитики является новой реальностью, в которой США довольно неприятно находиться.

С точки зрения американских журналистов, а также экспертов, которых они опросили, эта новая реальность стала возможной благодаря двум фундаментальным ошибкам США. Во-первых, получается, что Кремль вполне может сотрудничать и даже оказывать серьезное влияние на международные организации, которые исторически были направленны против российских интересов. Во-вторых, оказалось, что верить собственной пропаганде — плохо, это стало очевидным на примере непоколебимой уверенности в способности американских "сланцевых компаний" бесконечно удерживать цены на низком уровне.

Чтобы прочувствовать глубину шока, который испытывают некоторые американские аналитики, наблюдающие за усилением влияния российского президента на решения ОПЕК, нужно понять доминирующий нарратив о роли нефтяного картеля в уничтожении Советского Союза. На Западе, да и среди определенного сегмента российского экспертного сообщества, пользуется большой популярностью версия о том, что ликвидация СССР была бы невозможна без так называемого "ценового шока", обеспеченного резким падением цен на нефть и, соответственно, валютной выручки СССР. Ключевую роль в организации этого "шока" сыграл картель ОПЕК, действиями которого фактически руководил Вашингтон.

Если версия о ключевой роли ОПЕК в падении СССР — это все-таки дискуссионная тема, то роль ОПЕК в недавнем обрушении цен — это сухой факт, подтвержденный заявлениями официальных лиц стран — участниц картеля. Хотя главной целью кампании по обрушению цен была объявлена борьба с дешевой американской сланцевой нефтью, совпадение этого снижения с украинским кризисом и введением антироссийских санкций давало повод для подозрений в том, что истинной целью было повторение в современных условиях успешной операции по подрыву советской экономики. В пользу этой версии говорил еще и тот факт, что Вашингтон и Эр-Рияд на тот момент являлись союзниками, и, следовательно, версия о том, что саудовские власти работают против американских компаний, не всегда смотрелась убедительно. Многие западные эксперты и СМИ проводили прямые параллели между ситуацией позднего СССР и проблемами современной России, предрекая ей скорый экономический коллапс из-за повторения того самого "ценового шока". Как и следовало ожидать, последующие события сильно разочаровали наших западных оппонентов.

Как утверждает источник агентства Блумберг из ОПЕК, "теперь Путин решает все" в плане последующих действий нефтяного картеля, и при этом нельзя не заметить, что саудовская элита успешно сотрудничает с российской стороной, что указывает на потерю Вашингтоном своих доминирующих позиций на Ближнем Востоке и на мировом нефтяном рынке.

По меткому выражению американского журналиста, "усиление влияния Кремля на ОПЕК отражает внешнюю политику, рассчитанную на то, чтобы противостоять американскому воздействию по всему миру с помощью широкого арсенала экономических, дипломатических, военных и разведывательных мер". Скрепя сердце Блумберг признает, что "стратегия Кремля работает". Российская экономика и граждане России отказались капитулировать перед Западом, несмотря на серьезное экономическое давление, а успех российской военной операции в Сирии помог убедить саудовских лидеров в целесообразности сотрудничества с Москвой. Только взаимовыгодная совместная работа с Россией на энергетическом рынке могла обеспечить улучшение экономического положения Саудовской Аравии и стран ОПЕК в целом. В результате Москва получила значительное влияние на один из ключевых инструментов международного энергетического рынка, который до этого успешно использовался Вашингтоном. Недавние "антикоррупционные чистки", которые потрясли саудовский истеблишмент, привели к тому, что теперь Эр-Рияд еще сильнее сблизится с Москвой, по крайней мере так считают американские журналисты. Более того, один из колумнистов Блумберга даже заявил, что в Саудовской Аравии происходит настоящая "путинизация", видимо подразумевая, что саудовское руководство начало перенимать российский управленческий опыт.

До недавнего времени большие надежды в плане сдерживания роста цен на нефть возлагались на американские сланцевые компании, некоторые из которых заявляли о рентабельности добычи даже при цене в 20 долларов за баррель. Но, несмотря на колоссальные финансовые вливания, обеспеченные беспрецедентно мягкой монетарной политикой Федрезерва США, американские сланцевики не смогли оправдать надежд.

В интервью Блумбергу Том Дрискол, аналитик энергетического сектора в банке Barclays, заметил , что разочарование, которые испытывают инвесторы в американских сланцевиках, "оправданно". Это неудивительно, если учитывать, что индекс агентства Standard & Poor's, отслеживающий цены на акции американских нефтедобывающих компаний, упал за год на 13 процентов, в то время как индекс, отслеживающий американский рынок акций в целом (Standard & Poor's 500), вырос на 17 процентов.

Американские журналисты и эксперты начинают подозревать, что прошлые успехи сланцевых компаний в плане роста добычи были обусловлены селективной разработкой самых выгодных участков и неразумными тратами денег инвесторов. Еще в сентябре Марк Папа, директор Centennial Resource Development Inc. — нефтяник, которого американские журналисты называют одним из крестных отцов сланцевой индустрии, — заявил, что американская сланцевая добыча "это совсем не такой Большой Серый Волк, как все считают".

Конечно, до окончательной точки в конкурентном конфликте между ОПЕК и американскими сланцевыми компаниями еще очень далеко, но уже есть серьезные мотивы для того, чтобы скептически относиться к версии о том, что американские добытчики могут в любой момент залить рынок дешевой нефтью.

На примере того, что сейчас происходит на нефтяном рынке, можно заметить, как сходятся в одной точке казалось бы не связанные между собой действия российских политиков, дипломатов, военных, разведчиков и нефтяников в самых разных регионах планеты. Контроль над частью венесуэльской добычи и поддержка правительства Мадуро, успешная операция в Сирии и улучшение отношений с Эр-Риядом — все это элементы большой геополитической мозаики, которую искусно складывает российский президент. Совсем недавно американские СМИ и аналитики Королевского Банка Канады объявили Владимира Путина чуть ли не "императором мирового хаоса". Сейчас они называют его "королем ОПЕК". Переговоры с ОПЕК и реакция наших геополитических оппонентов показывают, что программа превращения России в энергическую сверхдержаву была успешно реализована и уже приносит нашей стране вполне ощутимые финансовые и политические дивиденды.