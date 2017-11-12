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Следите за руками: как Украина разоряется, а олигархи богатеют

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (190)
08:0012.11.2017
(обновлено: 08:30 12.11.2017)
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© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фотоПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Здание МИДа Польши в Варшаве. Архивное фото
© Фото : Gnesener1900
МИД Польши заявил, что Украина должна расплатиться за преступления прошлого
Удивительные метаморфозы происходят с украинской экономикой, которая, вопреки всем законам капитализма, демонстрирует одновременное падение производства и рост доходов владельцев предприятий. Впрочем, это только на первый взгляд кажется странным. Если внимательно присмотреться к тому, как организована экономическая жизнь Украины, все окажется довольно логичным, хотя и абсолютно несправедливым.

Только цифры

Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
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Экономика Украины, если верить отчетам Государственной службы статистики, находится в предынфарктном состоянии. Промышленное производство неуклонно падает, а сельское хозяйство отстает от показателей домайданного периода, рост тарифов ЖКХ обгоняет рост зарплат и поэтому правительство Владимира Гройсмана вынуждено дотировать более семи миллионов домохозяйств, не имеющих средств для оплаты жилья, горячего и холодного водоснабжения и электроэнергии. А это почти половина населения страны.

Так, например, производство стали сократилось по отношению к соответствующему периоду прошлого года, по данным Укрметаллургпрома, на 13%. Падает и производство чугуна. Правда, хоть и незначительно, выросло производство труб. Но это по сравнению с предыдущим, полностью провальным периодом. А ведь Украина была одним из основных экспортеров в Европу чугуна и стали.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
© РИА Новости
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Но есть и другие цифры. За тот же минувший год, как утверждают украинские СМИ, олигархи стали богаче. Так, Ринат Ахметов (с капиталом 6,9 миллиарда долларов) на 68%, Виктор Пинчук (1,4 миллиарда) на 13%, Вадим Новинский (1,2 миллиарда) — 113%, народный депутат Константин Живаго с таким же капиталом, как и у Новинского, увеличил свое богатство на 203%.

Президент Украины Петр Порошенко выглядит в этом рейтинге несколько скромнее своих товарищей по олигархическому цеху — с капиталом в миллиард долларов он "подрос" с начала года только на 7%. Но эти проценты обеспечили ему перемещение в олигархическом табели о рангах на пятое место и, таким образом, он теперь вместе с перечисленными Ахметовым, Пинчуком, Живаго и Новинским возглавляет список самых богатых украинцев.

Тарифы и "деньги Януковича"

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Клинцевич: власти Украины готовы назвать предателями половину своей страны
Рината Ахметова когда-то называли "хозяином Донбасса", потому что большинство металлургических и угледобывающих предприятий Донецкого бассейна принадлежали ему. Поэтому гражданская война ударила прежде всего по Ахметову.

Еще в период предвыборной президентской кампании (март — апрель 2014 года) Ахметов выступал по всем телеканалам страны с резкой отповедью "социалистам из Донбасса". Как утверждал Ахметов, на Донбассе тогда шел процесс по национализации принадлежащих ему предприятий. Сам Ахметов перерегистрировал свои многочисленные предприятия (в том числе находящиеся и на Донбассе) в Киеве и здесь платит с них налоги. Центр металлургии перенес из Донецка в Мариуполь, а с тем, что у него осталось в ДНР и ЛНР, пока непонятно — что-то было национализировано, что-то работает с не до конца понятным статусом, налоги отчисляются по месту нахождения предприятий.

Пассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Ахметов некоторое время проживал в Лондоне, но весной 2015 года неожиданно активизировался и вернулся в большой бизнес.
Ему принадлежит крупнейшая энергетическая компания ДТЭК, которая фактически обеспечивает электроэнергией половину страны. И вот, когда по требованию МВФ тарифы на электроэнергию, тепло- и водоснабжение привели в соответствие с "реальными ценами", дела у обедневшего украинского олигарха пошли много лучше, и он постепенно восстанавливает утраченное.

Что значит при капитале 6,9 миллиарда долларов увеличение по сравнению с прошлым годом на 68%? Это значит, что Ахметов получил чистой прибыли (при полном разорении страны) около четырех миллиардов долларов.

Интересно получилось и с другим украинским олигархом Сергеем Косюком. Косюк — бывший заместитель главы администрации президента Украины, на эту должность назначен был Петром Порошенко. Но главное — он близкий друг и товарищ украинского президента. А по совместительству владелец крупнейшей на Украине группы агропромышленных компаний "Мироновский хлебопродукт" и почти монопольный производитель в стране куриного мяса.

Социальные сети. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В нынешнем году, по сравнению с 2016-м, Косюк при наличии активов в 693 миллионов долларов стал богаче всего лишь на 10%. Каким образом, если роста сельхозпроизводства не наблюдается?

Дело в том, что в марте нынешнего года украинская власть при непосредственном участии украинской Генеральной прокуратуры арестовала 1,5 миллиарда долларов, которые приписывают Виктору Януковичу (на самом деле принадлежали 10 бенефициарам из его окружения). Решением Краматорского городского суда эти деньги были перечислены в казначейство. Правда, несколько дней назад стало известно, что 10% (более 150 миллионов) исчезли и по этому поводу открыто уголовное производство, а вот с другой частью, которые не были украдены, поступили так:  значительную часть из них направили на поддержку аграрного сектора. Но это в теории, а на практике их получили предприятия "Мироновского хлебопродукта".

Эти деньги Косюк перевел в Голландию, где построил огромную птицефабрику, которая теперь будет обеспечивать куриным мясом европейских потребителей. Такая вот арифметика.

© РИА Новости / Сергей СтаростенкоПерейти в фотобанкУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов

 

Сладкое для горькой жизни украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Архивное фото.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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На Украине до каких-то невероятных размеров выросло количество ломбардов и магазинов "Рошен". "Рошен" присутствует несколькими десятками магазинов в Киеве и есть практически в каждом более-менее крупном населенном пункте Украины. Такое впечатление, что люди сдают в ломбарды драгоценности, чтобы потом купить конфеты в президентском "Рошене".
Кстати, как утверждает статистика, при падении производства чугуна и стали на Украине на 7% выросло производство шоколада.
Такой вот сладкий привкус у горькой жизни украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото.
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Но это — мелочи, на которых больших денег не сделаешь. К тому же президенту принадлежат не только конфетные предприятия страны, но и промышленные. А промышленные предприятия, как заявил Порошенко в прошлом году, теперь должны выпускать продукцию военного назначения, чтобы обеспечивать успешное отражение "агрессии" северного соседа.

Так, например, завод "Ленинская кузня", который принадлежит Петру Порошенко и его партнерам по бизнесу, производит БМ "Тритон-0103" (боевая машина). В 2015 году кабмин Украины решил приобрести на этом заводе 34 "Тритона" по цене 4,75 миллиона гривен каждый.
Президентская "Кузня" произвела в 2016-м только четыре БМ и продала их пограничникам, обеспечивающим сохранность госграницы, но уже за 15 миллионов.

А теперь следите за руками

Когда широкая общественность во главе с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) вскрыла факт чудовищной переплаты за поставленную на границу технику, кабинет министров Украины, возглавляемый еще одним другом президента, Владимиром Гройсманом, просто-напросто задним числом переоформил контракт. Вместо 34 "Тритонов" — четыре, ну и, конечно, по цене, втрое превышающей первоначальную.

© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
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