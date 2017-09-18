США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Авторы

Глазами очевидца: как борцы с тоталитарной Россией гастролируют по Европе

10:1718.09.2017
(обновлено: 10:32 18.09.2017)
06780
© Fotolia / fragolerosseСМИ. Архивное фотоСМИ. Архивное фото
© Fotolia / fragolerosse

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Здание Конгресса США. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Уничтожить истину. Как Америка победит русскую пропаганду
Общеизвестно, что практически вся российская либеральная журналистская тусовка поддерживает оппозицию. Внутри сообщества мэтры и подмастерья могут плести друг против друга сколь угодно грязные интриги, но в борьбе с Мордором все объединяются и идут клином срывать покровы и валить режим.

Для этого используется каждый условно удобный момент, в том числе поездки по Западу с целью рекрутирования симпатиков российской оппозиции на деньги западных же фондов.

В предвыборные времена эта активность резко интенсифицируется.

Для организации таких поездок существуют специально обученные люди, зорко следящие за тем, чтобы свобода слова и удобства демократии были доступны исключительно представителям либеральной тусовки. Им предоставляются трибуны на разного рода, кхм, панелях, куда собирают местных журналистов, и те потом живописуют в своих западных СМИ ужасы российской жизни с голоса заезжих гостей. Казалось бы, это не главное направление удара, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что общественное мнение как европейских ревизоров российской демократии, так и избирателей диаспоры во многом формируется именно благодаря подобным миссионерским поездкам. В общем, курочка по зернышку.

© Fotolia / wellphotoМикрофоны на пресс-конференции
© Fotolia / wellphoto
Микрофоны на пресс-конференции

Вид на Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
"Почему вы должны ненавидеть Россию": о новом призыве западных СМИ
Так вот. Разъезжие политтреггеры, как уже было указано, практически поголовно грантоеды. Многие думают, что жить на получаемые из-за границы гранты легко. Что, скажем, журналисты и целые СМИ, финансируемые западными фондами вроде соросовского, беззаботно катаются как сыр в масле. Это заблуждение, ибо всякий грант норовит закончиться, а следующий могут и не дать. Осознание этой очевидной угрозы создает большое нервное напряжение. Вот, скажем, получаете вы вспомоществование от какого-нибудь бескорыстного филантропа, озабоченного исключительно альтруистической идеей продвижения свободы слова и демократии в России. И на эти деньги люто обличаете язвы власти и полную лишений жизнь демократа в Мордоре. Тут все просто: есть репрессии и угнобления — есть гранты, нет таковых — нет денег. Настоящему грантоеду, таким образом, крайне важно, чтобы тиран бесперебойно тиранил, а диктатор последовательно диктовал. Если же враги демократии внезапно не оправдывают возлагающихся на них надежд и не дают убедительных примеров репрессий, грантополучатель вынужден в своих журналистских отчетах рихтовать реальность таким образом, чтобы она приобрела искомый характер.

Вот примерно о чем мне думалось во время выступления мэтрессы российской свободной журналистики по версии грант-сообщества, типичного светоча либеральных СМИ Ольги Романовой, которая прибыла в столицу Германии в сопровождении блогера Крашенинникова и нескольких редакторов региональных СМИ, чтобы поведать западным медиа о ситуации на родине.

Мужчина читающий газету на Манхеттене. Архивное фото
© Fotolia / Pio3
Русский заговор, который лопнул. Как разоблачили связь Трампа и русских СМИ
Мероприятие было проведено организацией "Репортеры без границ", специализирующейся на защите прав журналистов по всему миру как она это понимает. Слушания анонсировались как панельная дискуссия о свободе слова в России, где вызовы демократии растут с каждым днем, где лютует цензура, а разоблачители гонений на геев Чечни даже рискуют жизнью.

В итоге мы стали свидетелями жалкого, душераздирающего зрелища — никакого содержательного анализа, никакой даже минимальной готовности слушать чужое мнение.

Репортеры без границ тщательно следили за тем, чтобы неуместными вопросами и комментариями не сбить высокий пафос обязательных обличений. Имело место исключительно монологичное вещание пары российских оппозиционных журналистов о тяжком мраке безвременья, который сгущается так быстро, что даже страшный 2017-й будет через год восприниматься как благословенное время свободы. Гости уныло отбывали обязательный номер.

© Fotolia / wellphotoЖурналисты перед началом пресс-конференции
© Fotolia / wellphoto
Журналисты перед началом пресс-конференции

Газета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
Его величество фейк. Добро пожаловать, или Вход запрещен
Понятно, что мастер может выезжать на автопилоте, не готовясь к общению с зарубежными журналистами, по умолчанию и так уверенными, что услышат леденящие кровь истории о тоталитарном мраке. И все же, когда предъявленный публике эксперт раз за разом вытаскивает одни и те же страшилки, даже не стряхнув с них слой нафталина, это по-настоящему изумляет.

Вот Ольга рассказывает о том, как российская государственная пропаганда в лице телеканалов оболванивает зрителей, впаривая им фейк о распятом мальчике в Донбассе. Поскольку к тысячекратно пережеванной теме добавить особенно нечего, журналистка дополняет реальность маловысокохудожественными деталями вроде того, что сюжет таскали с канала на канал, а подставная женщина-свидетель клялась, что видела, как мальчику вбивали в тело гвозди.

Вряд ли стоит еще раз напоминать, что этот сюжет единожды показал единственный канал с многократными оговорками, что, мол, мы не можем подтвердить достоверность рассказа, потому что женщина находится в крайнем нервном истощении. Здесь важнее другое — ни один немецкий журналист не задал докладчице вопрос, который просто звенел в воздухе: что ж вы уперлись именно в этого мальчика, если за годы гражданской войны в регионе убито более десяти тысяч человек, и среди них несколько сотен вполне реальных детей?

Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Психоанализ: почему многих украинцев свели с ума
Многие в зале ждали менее окаменелых примеров, но так и не дождались.

Театральные актеры, чтобы изобразить некую живую беседу на заднике сцены, просто с разными интонациями вразнобой повторяют фразу: "О чем говорить, когда нечего говорить?" Примерно то же раз за разом повторяли приезжие гости, лениво жуя один и тот же посыл о тяжком гнете цензуры и ущемлений. Если же сказать по существу совсем нечего, можно тупо наврать. Например, поведать о том, что оппозиционные СМИ погибают от трудностей финансирования, потому что инвесторы боятся репрессий. Что государство желает вливать деньги исключительно в собственную пропагандистскую машину. И умолчать, что огромный ресурс "Эха Москвы" с миллионной посещаемостью является частью медиахолдинга, принадлежащего государственному "Газпрому", этой национальной мегакорпорации. И что 24 часа в сутки журналисты "ЭМ" свободно и невозбранно критикуют, поносят и поливают российскую власть, включая президента, и нимало не ограничивают полет своей фантазии.

© Fotolia / MicrogenТелевизионные камеры на пресс-конференции
© Fotolia / Microgen
Телевизионные камеры на пресс-конференции

Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Тишина на Украине: творец Майдана обвиняет во всем народ
"Вот мы, независимые и оппозиционные, — рассказывает главред второго по посещаемости сайта города Владимира, — получаем финансирование из Германии, то есть по сути мы ваши коллеги". Тут даже глубоко толерантные и всей душой сочувствующие тяжкой доле российских журналистов немцы не могут сдержать характерного поперхивания и подавляемого мычания и кто-то даже переспрашивает: "А как это?" А вот так это, ведь нас финансируют ваши налогоплательщики через фонды, с гордостью ответствует трогательный в своей наивности главный редактор. Все же слабоумие и отвага — неотразимо обаятельная смесь. Могло ли бы немецкое издание, открыто живущее на деньги российского фонда и бескомпромиссно критикующее немецкую власть и местных политиков, именовать себя независимым? Могло ли бы вообще оно существовать?

На фоне стенаний о тяжкой судьбе оппозиционных российских медиа крайне уместен был вопрос о свободе слова на демократической Украине — как, мол, господа журналисты и блогеры оценивают ее уровень после "революции гидности". И тут становится очевидным, что успехи Украины больше не вдохновляют либеральных российских журналистов. Но не потому, например, что там за четыре постмайданных года закрылись сотни и сотни сугубо украинских изданий, легион журналистов потерял работу, десятки сидят в тюрьмах или вынуждены были бежать от репрессий и угроз физической расправы, а кое-кто убит нацистами. А потому, что, "например, "Форбс" закрылся".

Президент РФ Владимир Путин. 18 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Простой американский блогер разоблачил Путина: дно пробито
Справедливости ради следует сказать, что периодически господа журналисты и блогеры оговаривались, что, мол, не все так уж плохо, что в тюрьму за правду их никто не тащит, хотя, конечно, самоцензура душит и двойная сплошная заградительная линия не дает развернуться. Что даже упомянутая выше Романова по-прежнему готовит новых обличителей режима в ВШЭ.

Но этому у них есть благолепное объяснение. Власть наша, объявляет Крашенинников, просто недостаточно хитра и организованна, поэтому руки у нее до всего и до всех не доходят.

P. S. А вот пусть кто-нибудь попробует в государственных западных СМИ изложить другую точку зрения на события в Донбассе, присоединение Крыма к России или свою версию сожжения людей в Одессе.

Комментировать
Авторы
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена