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В США показали фильм о лагере юных нацистов под Киевом. Что будет

17:0916.07.2017
(обновлено: 17:11 16.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкБойцы батальона Азов. Архивное фотоБойцы батальона Азов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Американская телекомпания NBC опубликовала ролик, снятый в детском военизированном лагере "Азовец" на Украине, под Киевом. Географическая подробность в данном случае имеет особое значение, ведь речь идет не о западной Украине, где лагеря подобного свойства существуют долгие годы и давно никого не удивляют с учетом роли Галичины в нацификации большой европейской страны. Но в лагере под Киевом тренируются дети из столицы и близлежащих мест, совсем недавно еще ни о каких идеях агрессивного украинского национализма и слыхом не слыхивавшие.

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Члены украинской партии "Национальный корпус"

Так вот. Ребята занимаются военной подготовкой, спортивными тренировками, реконструкциями реальных боев и прочими вполне неплохими делами, включая навыки выживания, которые при ближайшем рассмотрении выглядят не самым важным приложением к массированному агрессивному идеологическому форматированию юных патриотов. "Какой у нас девиз? Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Мы завоюем весь мир! Смерть, смерть москалям!", — скандируют дети 8-10-летнего возраста на видео, и любому зрителю очевидно, что эта игра захватывает ребятишек по полной программе, что называется, "до полной гибели всерьез". Решимость и ненависть отчетливо читаются на детских лицах — на наших глазах они становятся волками, готовыми рвать горло врагу. Их песни звучат угрожающе и призваны создать у подростков чувство сопричастности к великой цели — войне с русскими.

NBC показывает интервью с инструкторами лагеря. Они важно и с видимым удовольствием рассуждают о своей миссии: мол, дети не знают, что такое война, и мы должны рассказать им, что это такое, потому что впереди возврат Крыма и захват Кубани.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПредставители националистических организаций во время митинга в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева

Марш памяти жертв Волынской резни в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"С Бандерой" Украина не попадет в Европу, заявил глава МИД Польши
Батальон "Азов" для этой цели заточен едва ли не лучше всех. Одно из самых одиозных спецподразделений Национальной гвардии Украины, официально крышующей самых настоящих карателей, садистов и изуверов, известно не только на Украине, но и, пожалуй, во всем мире. Даже западные правозащитники, известные своей ангельской терпимостью к нарушению прав человека в любимой Цеевропе, в случае с "Азовом" периодически нарушают омерту и вынуждены по крайней мере выражать озабоченности с обеспокоенностями — скрыть размах преступлений азовцев перед человечностью невозможно. Похищения граждан, пытки и убийства, бессудные расправы, изнасилования, в том числе коллективные, в том числе несовершеннолетних, мародерство, нападения на посольства, банки, администрации, захваты заложников, участие в рейдерских атаках. Идеология открыто нацистская. Собственно, свастикообразный вольфсангель на прапоре "Азова" неиллюзорно отсылает нас к нацистской эстетике. Командование этой преступной группировки в составе Нацгвардии Украины осуществляет народный депутат Андрей Билецкий, который неоднократно высказывался в том духе, что историческая миссия арийской украинской нации — "возглавить крестовый поход белой расы против управляемых семитами недочеловеков". Заместитель командира "Азова" Олег Однороженко выступает за власть белых людей в странах с небелым населением, и его высказывания, по идее, должны были бы уложить без сознания любого европейского демократа, но нет. Все живы и в сознании благодаря удачной секторальной глухоте и слепоте.

Тела солдат "Азова" обильно украшены рунами и свастиками, бойцы обожают эстетику Третьего рейха и исповедуют самые ядреные праворадикальные идеи настолько неприкрыто, что это даже умиляет на фоне круглосуточных камланий украинской власти про приверженность европейским ценностям, среди которых главной священной коровой является толерантность в самом широком ее толковании.

Периодически западные СМИ сообщают о своих открытиях: мол, как же так, ведь фашисты же, нацисты и изуверы — да и замолкают. Исполняющая покорного вассала украинская власть, шутовски кривляясь, демонстративно крутит дули сюзеренам и болельщикам, как только речь заходит даже о робких призывах накинуть узду на нацистов. В 2015-м палата представителей конгресса США приняла поправку, запрещающую использование средств департамента обороны США для предоставления оружия, обучения или другой поддержки батальона "Азов". Однако вскоре под давлением Пентагона поправка была отменена…

И вот эти люди взялись воспитывать новое поколение украинцев, разумеется, не подпольно, не тайно, не в секретных схронах, а вполне официально, в детских лагерях, имеющих все соответствующие разрешения.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция протеста радикалов в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста радикалов в Киеве. Архивное фото

Марш участников Организации украинских националистов С14, протестующих против акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2017 года
© РИА Новости / Стрингер
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Националисты на Украине выходят из-под контроля власти
Собственно, лагеря под эгидой "Азова" существуют с 2015-го, а подобные им — с самого начала украинской незалежности, и периодически западные СМИ рассказывают своим читателя о том, чем занимаются в них детишки. Они и сами не скрывают своих достижений, щедро делясь репортажами в социальных сетях. Желающие могут ознакомиться и с отзывами родителей. Все в восторге. Вот несколько характерных, с орфографией и пунктуацией авторов. "Хочу поблагодарить вас за прекрасный и незабываемый отдых сына. Он просто восторге от проведенного времени в лагере. Ваши воспитатели, это друзья первую очередь. Хотели остаться еще на неделю, но у нас лето по дням расписано. Всем рекомендую посетить данный лагерь, поверьте вы не пожалеете". Или вот: "Хочу вынести свои слова благодарности всему коллективу: ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!! Я еще не видала, что б моя доця так была счастлива))))". И вот: "Впечатления только самые лучшие. Правильно организованное пребывание детей в лагере дает результат уже через неделю. С хорошим настроением, новыми впечатлениями, физическим и патриотическим закалкой, такую дочь я встретила. Этот лагерь это начало большой воспитательной, патриотической работы. Я надеюсь, что в дальнейшем "Азовец" сможет на постоянной основе воспитывать молодых патриотов. Спасибо!! Слава Украине!"

В последнем комментарии есть важные слова о результате уже через неделю. Детская психика податлива и восприимчива. Действительно, достаточно массированной атаки на нее в течение нескольких дней в сообществе таких же мотивированных сверстников и доминирующих взрослых, чтобы радикально отформатировать систему ценностей, интересов и устремлений. Все в таких лагерях способствует достижению результата — психоделические распевания агрессивных мотивирующих песен, прежде всего гимна и повстанческой лирики, скандирование речевок, дружные подпрыгивания на месте, ритмичный бой в барабаны, совместные раскачивания у костра. Все это резко снижает критичность собственного разума, который отдается, так сказать, в аутсорсинг, и позволяет, обходя защитные механизмы, имплантировать любую идеологию, совершенно любую.

Бойцы батальона “Азов” приняли присягу в Киеве. 2014 год
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Что означает второе "азовское прозрение" конгресса США
Воспитание в лагерях пышно именуется наследованием добрых традиций украинского казачества и борцов за незалежность из нового украинского пантеона, но на самом деле является неприкрытой подготовкой молодого поколения к войне с Россией.

Однако было бы полбеды в существовании подобных лагерей, в конце концов они могут окучить ограниченное количество юных патриотов. Это ведь лишь вершина айсберга. Но все, абсолютно все воспитание детей в современной Украине зиждется на тех же идеях. Их последовательно преподносят молодому поколению как нечто не имеющее альтернативы. Требование поголовного ношения вышиванок в дни бесконечных праздников и скорбей, назойливое впаривание косной сельской эстетики с жирным нацистским запашком, школьные мероприятия, где пятиминутки солидарной ненависти вплетены в ткань любого действия, учебники с тотально переписанной историей — это ведь ничем не лучше лагерей "Азова". Томленое мясо, по мнению гурманов, намного вкуснее мгновенно зажаренного на костре.

© AP Photo / Efrem LukatskyЧлены украинской партии "Национальный корпус" у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Члены украинской партии "Национальный корпус" у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве

…Украинское государство демонстративно и цинично махнуло рукой на стариков, пожилых людей и даже представителей средней возраста. Их нуждами пренебрегают совершенно неприкрыто. Реформы здравоохранения и пенсионной системы совершенно людоедские и ясно указывают народу Украины, куда и в каком темпе, запасясь белыми тапками, ему двигаться. Другое дело — дети. Не что чтобы государство страшно беспокоилось об их здоровье, этого как раз нет и в помине. Его интересует исключительно зомбирование выживших.

Нафаршированные русофобской нацистской идеологией, готовые убивать не только граждан соседней страны, но и собственных, не проникшихся как должно идеями величия древней арийской расы, выкопавшей Черное море, они должны стать основной украинского рейха.

В детских лагерях куются будущие лидеры карательных батальонов, основная же масса ведомых, послушных и управляемых окормляется в обычных детсадах и школах, где сегодня все заточено под победившую идеологию. Старания воспитателей, в свою очередь, жестко контролируемых воспитателями старшими, приносят плоды — детишек учат присматривать за родителями, и они присматривают, не гнушаясь доносами и ультиматумами.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Крыма обвинил Запад в становлении украинского нацизма

Поэтому нам так смешны внезапные вскрикивания нежных западных правозащитников и журналистов, которые примерно раз в год пугают своих зрителей репортажами из военно-патриотических лагерей типа "Азовец" и старательно делают вид, что этими кузницами кадров исчерпывается тема нацистского воспитания. Общую концепцию никто по-прежнему не видит в упор.

И это понятно: пока Украина безотказно выполняет роль авангарда русофобского легиона, ей будет дозволено в своих границах все. Без каких-либо изъятий. Нельзя же в самом деле внезапно разлюбить дорогого и такого необходимого партнера только потому, что он у себя за столом вытирает сопли рукавом и пинает собственную кошку.

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