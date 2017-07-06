Полуправда ради рейтинга: зачем Трамп поддерживает польские мифы

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Нынешний президент США знает куда ехать и что говорить. Понятно, почему он перед G20 приехал в Варшаву – Польша является лидером той Европы, которая говорит с Трампом на одном языке "национального суверенитета". Той Европы, которая поможет Трампу в его конфликте с глобалистским Брюсселем, Берлином и, возможно, Парижем (если Макрон не "переобуется"). Трампу нужны симпатии населения этой Европы.

Польский бальзам

Однако их нужно завоевать – так, согласно опросу Pew, уровень одобрения трамповской внешней политике в Польше составляет лишь 23% (против 58%, которые были у Обамы). Поэтому понятно почему, прибыв в Польшу, Трамп стал расточать комплименты хозяевам, восторгаться польской нацией, ее историческими достижениями и даже географическим положением. За одно только "Польша – это сердце Европы" поляки, переживающие сейчас всплеск великопольского национализма и противостояние с брюссельским "сердцем" и берлинским "мозгом", будут носить его на руках.

Следуя этой же логике, Трамп искажал исторические факты в угоду польскому видению истории. Рассказывал истории про то, что в 1920 году поляки сдержали большевистскую армию на пути к завоеванию Европы (хотя началось все именно с желания армии восстановленной Польши присоединить к себе лакомые кусочки украинских и белорусских земель), и про то, что в 1939 году "на вас еще раз напали — нацистская Германия с запада и СССР с востока" (Польша действительно была разделена между Германией и СССР, но виноваты в этом были сами польские власти – сначала они отказывались пускать СССР в систему коллективной безопасности в Европе и даже поделили вместе с Германией поверженную Чехословакию, а потом стали пожинать посеянную ранее бурю).

"Я не исключаю, что речь для Трампа подготовил кто-то из этнических поляков в его администрации. Очень уж нетипично столь хорошее знание польских исторических болевых точек и слишком уж точное попадание", — говорит РИА Новости доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.

Среди этих точных попаданий была и польская версия истории Варшавского восстания. "В 1944 году советская и нацистская армии готовились к битве здесь, в Варшаве. В таких условиях жители Варшавы восстали… Более 150 тысяч поляков погибли во время этой отчаянной борьбы против захватчика. С другой стороны реки вооруженные силы советской России стояли и ждали, смотрели, как нацисты уничтожают город, убивая мужчин, женщин и детей", — говорил Трамп.

Полная полуправда

Как правило ложь заключается в половине правды. Советская и нацистская армия готовились к битве в Варшаве. В таких условиях жители Варшавы восстали. Но восстали почему? Не потому, что проснулась гордость, иначе бы они стояли плечом к плечу с евреями во время героической обороны еврейского гетто в 1943 году. Польские активисты в городе восстали потому, что сидящее в Лондоне эмигрантское правительство решило усилить свои позиции в переговорах о будущем Польши.

"Инициатива и выбор времени исходили, разумеется, от эмиграционного правительства и при активном участии британского правительства. Они хотели поставить СССР перед фактом освобождения Варшавы и предотвратить тем самым передачу власти в Польше правительству, сформированному из сторонников СССР. В каком-то смысле это была реакция на формирование в Москве 21 июля 1944 года Польского комитета национального освобождения, которое 31 декабря будет преобразовано во Временное правительство республики Польша", — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Для этого нужно было поднять бунт в городе после того, как из него уйдут немцы и до того, как туда войдут советские войска. Просчет повстанцев был в том, что немцы по инициативе командующего группой "Центр" Вальтера Моделя в конечном итоге уходить отказались, и наоборот усилили гарнизон.

Что же касается помощи советской России, то да, как говорит Трамп, с "другой стороны реки вооруженные силы советской России стояли и смотрели". Но что им еще оставалось делать?

"Форсирование Вислы могло осуществляться только в рамках широкой и хорошо подготовленной операции, каковой и стала "Висло-Одерская" операция в январе 1945 года. Раньше ее провести было невозможно — любой, кто хорошо знаком с военным делом скажет, что предыдущее наступление советских войск в рамках операции "Багратион" было слишком быстрым – белорусские железные дороги были разрушены партизанами во время операции "Концерт" в 1943 году и требовалось время, чтобы подтянуть резервы и вооружения к линии фронта, ушедшей далеко на запад. Основной задачей советского командования на тот момент было избежать контрудара и тем более в планы совершенно не входило бросать войска в котел на левом берегу Вислы", — говорит Офицеров-Бельский.

Однако советское командование все-таки помогало. "В 2014 году Федеральное архивное агентство России опубликовало подборку документов, показывающих, что попытки помощь советской стороны восстанию была регулярной и существенной. С 24 сентября штаб 1-го Белорусского фронта находился на связи с главными очагами восстания. Координировались сбросы грузов, корректировался огонь артиллерии. Советские летчики совершили 4 821 самолетовылет в район Варшавы, из них 2 435 на сброс грузов, 100 на подавление гитлеровских ПВО, 1 361 на бомбометание и обстрел войск противника по просьбам повстанцев. Пилоты 925 вылетов имели задачу с воздуха прикрывать районы, занятые повстанцами, вести разведку в их интересах", — говорит РИА Новости российский историк, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

Более того, соединения генерала Зыгмунта Берлинга (командующего 1-ой армией просоветского Войска Польского в составе 1-го белорусского фронта) предприняли попытку форсирования Вислы в сентябре 1944 года. Более трех тысяч солдат из этого десанта, желавшего спасти жизни жителей Варшавы, погибли из-за авантюры Лондона и эмигрантского польского правительства.

Однако историческая правда бизнесмену-Трампу не нужна – ему нужно впечатление. И оно создано. "Польша пребывает в восторге и в стране сравнивают речь Трампа с речью Иоанна Павла 2 во время первого его официального визита в Польшу", — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Так что уедет он соврамши, но зато с улучшенным рейтингом.