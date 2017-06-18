Референдум в Иракском Курдистане может взорвать весь Ближний Восток

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации
Власти Иракского Курдистана объявили о намерении провести референдум о независимости, которая превратит эту новую страну в смертельную угрозу для одних и важного союзника для других.
Цивилизованный развод
Официальное правительство Ирака выступает категорически против референдума. "Ни одна партия не может сама решать судьбу Ирака", — заявил представитель иракского правительства Саад аль-Хаддид. Позиция достаточно странная, ведь, к сожалению для господина аль-Хаддида и для Ирака в целом, судьба этой страны была решена почти 15 лет назад. Американское вторжение фактически сломало все скрепы, которые держали эту страну в качестве единого государства. А те нитки, которыми Ирак постоянно сшивали, не в состоянии выдержать напор центробежных сил. К тому же Курдистан уже де-факто независим, причем много лет. Наконец, курды говорят о намерении не разрывать все связи с Багдадом. Например, Эрбиль (столица Иракского Курдистана) намерен продолжить совместную с Ираком борьбу против террористов. Кроме того, Эрбиль намерен "сделать все возможное" для того, чтобы правление нынешнего премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади "было успешным".
Утащили чужое
Да, это уже не первый раз, когда курды проводят референдум. В 2005 году в Иракском Курдистане уже проходило аналогичное народное волеизъявление, и порядка 98% проголосовали за независимость. Но, во-первых, как верно отмечает Барзани, "тогдашний референдум был объявлен и проведен общественными организациями, а нынешний организуется правительством и политическими партиями". Во-вторых, тогдашний референдум проходил на территории меньшей, чем та, которую иракские курды контролируют сейчас. И, в-третьих, тогда, в 2005 году, международная обстановка не способствовала независимости. Сейчас же ситуация несколько другая.
Кемпинги на Ближнем Востоке
Турецкого президента Эрдогана решение "глубоко огорчило". Президент-султан назвал его "ошибочным шагом, который представляет угрозу для территориальной целостности всего Ирака", и который "ни для кого пользы не принесет". Иранцы согласны с турками. "Курдистан — неотъемлемая часть иракской территории, и Иран поддерживает единство Ирака", — заявил официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.
Оба государства не заинтересованы в возникновении независимого Иракского Курдистана, поскольку на их территориях есть собственные курдские анклавы. А там неспокойно — курдские боевики регулярно делают налеты с баз в Ираке на иранскую территорию, а в курдских провинциях Турции вообще идет чуть ли не гражданская война.
Предположим, Анкара начнет реализовывать угрозы – введет эмбарго (а точнее присоединится к почти неизбежному иракскому), а также станет проводить какие-то военные операции. В этом случае она потеряет не только все масштабные экономические инвестиции в этот регион, но и масштабные политические. Например, Масуд Барзани денонсирует соглашение между ним и Эрдоганом об отказе Иракского Курдистана поддерживать турецких курдов в обмен на турецкие деньги и турецкие продукты. По сути, как отмечает турецкий журналист Чингиз Чандар, Иракский Курдистан – единственный на сегодняшний день друг Турции в регионе, и терять его было бы неразумно. Ведь в этом случае Барзани может качнуться в сторону Ирана (Тегеран давно работает над укреплением своего влияния на Эрбиль), который уже сейчас является геополитическим соперником Анкары.
У Тегерана такие же проблемы с выбором. Конфликт с Иракским Курдистаном приведет к усилению поддержки Эрбиля со стороны курдских боевиков в самом Иране, а также к тому, что все влияние на этот регион будет потеряно в пользу турок.
Друзья найдутся
Еще один потенциальный друг – Саудовская Аравия. Саудиты на неформальном уровне уже поддержала референдум. Таким образом, они смогут сдерживать как Иран, так и Турцию. К позиции Эр-Рияда уже присоединились саудовские союзники – Египет и ОАЭ.
Наконец, можно найти и других партнеров, чьи гарантии являются более весомыми. Например, Россию. Соответствующие переговоры в Москве уже проведены, и коммерческие предложения сделаны (по некоторым данным, Роснефть будет участвовать в развитии нефтегазовой отрасли Курдистана).
Сейчас Масуд Барзани занимает достаточно жесткую позицию. "Это референдум о независимости, и я хочу, чтобы все это поняли. Когда референдум закончится и мы начнем диалог (с Багдадом – прим. ред.), то мы не собираемся отказываться от желания народа. Референдум проводится о независимости, и его результаты будут воплощены в жизнь", — заявил лидер Иракского Курдистана. Однако до 25 сентября еще есть время подумать. Причем всем.
*Террористическая организация, запрещенная в России.