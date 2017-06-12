День России на Украине: трагический оптимизм на охраняемой территории

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Празднование Дня России на Украине прошло на пару дней раньше, чем в самой России. Отмечали его в Доме приемов посольства РФ под Киевом. Это — лесопарковая зона, куда в этот день приехали несколько десятков украинцев, которые, несмотря на прогрессирующую в стране официальную русофобию, относятся к России с симпатией и доверием.

"Улыбайтесь, вас снимают"

Об обстановке, в которой приходится работать российским дипломатам на Украине, можно судить по маскарадному патрулю, встретившему нас у Дома приемов. Люди в масках, в специально сшитых костюмах изображали "кровавое зло", кривлялись и дрыгали конечностями как в американских фильмах ужасов.

По словам сотрудников посольства, этот костюмированный патруль — непременный атрибут, почти всегда дежурно находится здесь, в лесопарковой зоне, особенно, если становится известно о проведении каких-либо мероприятий, встреч, праздников.

Сам Дом приемов расположен на территории дачи бывшего первого секретаря Компартии Украины Щербицкого. Это — под Киевом, добираемся сюда на такси. Однополосная асфальтированная дорога пролегает через лес, петляет и вдруг останавливается у ворот, украшенных львами. Рядом — около десятка автомобилей гостей, часть из них, правда, были привезены на автобусах Россотрудничества от памятника философу Сковороде, что расположен на Подоле.

Отчаяние смельчаков-реалистов

Среди машин гостей замечаем автомобиль президентского "Пятого канала". Телевизионщики расположились тут же, перед входом на охраняемую территорию, куда им доступа нет. А здесь они снимают всех, кто приезжает на машинах и автобусах, то есть, не скрываясь, "собирают" компромат, который с соответствующими комментариями покажут в эфире. Впрочем, и гости, и охрана к этому уже привыкли и к происходящему относятся с юмором. "Улыбайтесь, вас снимают", — произносит мой товарищ, приветственно машет телевизионщикам в видеокамеру.

Собственно, Служба безопасности Украины, как пояснили мне сотрудники посольства, и так всех гостей знает, все они внесены в соответствующие списки "предателей родины", многие из тех, кто мужественно пришел в этот день в Дом приемов российского посольства, как потом они рассказывали мне уже во время приема сами, постоянно ощущают за собой слежку, их телефоны прослушиваются, а почта перлюстрируется.

- Но ты знаешь, сейчас у нас и почты нет, — смеется известный на Украине журналист Владимир. — Раньше я пользовался почтовым ящиком на Mail.ru, а теперь, когда этот ресурс запретили, то непонятно, как они теперь будут нас отслеживать…

Настроение у собравшихся нескольких десятков украинцев, несмотря на антироссийский антураж за пределами территории Дома приемов, приподнятое, торжественное. Как говорит один из главных редакторов издание, которое весьма критически настроено к нынешней власти, "пока есть сильная и мощная Россия и мы сильны и нас побоятся тронуть".

Впрочем, истины ради надо сказать, большинство тех, кто в этот день собрались здесь — мой друзья, в предыдущие годы весьма успешные журналисты, писатели, историки, деятели культуры… Но сегодня они оказались в творческом вакууме, то есть большинство лишены за свои политические взгляды возможности работать, а значит и источников существования.

— Да, перебиваемся, кто как может, — рассказывает Вячеслав. — Случайными публикациями, у кого-то оставалось что-то от прежних времен. Помогаем друг другу, как можем, живем весьма скромно. У кого-то супруг или супруга работает не в нашей сфере, а где-то на предприятии, где нет идеологического контроля. Ну, в общем, крутимся, как можем…

- Обидно знаешь что, — вступает в разговор третий наш собеседник, Василий,- при "злочинной" власти (то есть в переводе с украинского преступной, так на Украине в официальных органах, в прессе называют режим Януковича) такого не было. Мы ведь Януковича не поддерживали, а наши бывшие коллеги, вмиг ставшие ярыми русофобами, никогда — ни при Януковиче, ни при Ющенко — не имели ситуации "запрета на профессию", который существует сейчас в отношении нас.

— Почему же не уезжаете?— спрашиваю коллег.

— Почему мы должны отдавать нашу Украину "бандеровцам"?— говорит Владимир. — Я лично им не уступлю.

Мне, живущему в благополучной по украинским меркам России, конечно, трудно понять своих товарищей-коллег, с которыми еще несколько лет назад мы здесь же на Украине проводили пресс-конференции, круглые столы, встречались с нашими политическими противниками во Львове и Донецке, Харькове и, конечно, в Киеве, открыто, ничего не опасаясь, спорили, обсуждали то, что происходит в стране и между нашими государствами. Тогда это не казалось чем-то эксклюзивным, невероятным. А сегодня открыто и честно, как получается, можно говорить о действиях украинской власти только в лесу, и то на охраняемой территории российского посольства…

И все же праздник

День России на Украине, особенно в Киеве всегда проходил торжественно и шумно. Во времена, когда послом России на Украине был Виктор Степанович Черномырдин в центре Киеве снимали в аренду Дворец "Украина", в который стекались люди со всех концов столицы. Собиралось от 3 до 5 тысяч человек. И со всеми, подчеркиваю это, посол Черномырдин лично здоровался за руку.

При Михаиле Зурабове посольство в лучшей гостинице города — "Интерконтинентале" — собирало почти ежемесячно творческую и бизнес-элиту страны — по несколько сотен человек, обсуждали значимые для России и Украины исторические события. Был на этих вечерах и олигарх, а ныне президент Петр Порошенко. Я даже брал у него на одном из таких мероприятий интервью. Говорил он тогда о российско-украинских культурных и экономических связях, которые, как он тогда утверждал, надо не только сохранять, но и укреплять. Сейчас, став президентом, действует в совершенно обратном направлении — последовательно их разрушает.

Во время нынешнего Дня России на Украине про Порошенко, кроме меня, никто не вспоминал, во всяком случае в нашей журналистской компании. Несмотря на витающий в воздухе трагизм, много смеялись, шутили, поздравляли друг друга с праздником. Еще периодически вспоминали тех из наших коллег, кто переметнулся в лагерь националистов. И такие тоже есть, хотя еще недавно были в этой компании. А теперь далеки и от России, и от ее Дня.

Может быть, так происходит из-за материальным трудностей, которые побеждают моральные принципы. Но как воспитывать детей, если вчера ты был за дружбу с Россией, а сегодня приветствуешь переименование проспекта генерала Ватутина в улицу гауптштурмфюрера СС Шухевича?

Об этой дилемме в этот день мы тоже много говорили, потому что она не теоретическая, а вполне конкретная и в этой журналистской среде имеет конкретные имена и фамилии.

А еще потому что пару дней назад на Украине как раз отмечали День журналиста и власть преподнесла подарок моим украинским коллегам — возбуждено новое дело против Руслана Коцабы, который провел в заключении более 580 дней, был оправдан судом и выпущен на свободу. Коцаба призывал к миру на Донбассе. И сейчас против него возбуждено новое дело и начат новый процесс.Так что в праздник мы не могли перестать говорить о повседневных заботах, о предательстве и верности, о правде и лжи.Расходились, против обыкновения не поздно, завтра новый день, который принесет моим украинским коллегам, людям мужественным и духовно сильным, новые проблемы.

Все имена, диалоги, обстоятельства и место происходившего — подлинные. А фамилий участников и фотографий с места события на этот раз не будет. Не хочу даже невольно помогать сотрудникам СБУ.

Им и так помогает президентский "Пятый канал".