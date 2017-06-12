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День России на Украине: трагический оптимизм на охраняемой территории

08:0012.06.2017
011931
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фотоПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Празднование Дня России на Украине прошло на пару дней раньше, чем в самой России. Отмечали его в Доме приемов посольства РФ под Киевом. Это — лесопарковая зона, куда в этот день приехали несколько десятков украинцев, которые, несмотря на прогрессирующую в стране официальную русофобию, относятся к России с симпатией и доверием.

"Улыбайтесь, вас снимают"

Памятник Анне Ярославне в Сенлисе, Франция
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Speurt / Anne of Kiev statue
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Об обстановке, в которой приходится работать российским дипломатам на Украине, можно судить по маскарадному патрулю, встретившему нас у Дома приемов. Люди в масках, в специально сшитых костюмах изображали "кровавое зло", кривлялись и дрыгали конечностями как в американских фильмах ужасов.

По словам сотрудников посольства, этот костюмированный патруль — непременный атрибут, почти всегда дежурно находится здесь, в лесопарковой зоне, особенно, если становится известно о проведении каких-либо мероприятий, встреч, праздников.

Сам Дом приемов расположен на территории дачи бывшего первого секретаря Компартии Украины Щербицкого. Это — под Киевом, добираемся сюда на такси. Однополосная асфальтированная дорога пролегает через лес, петляет и вдруг останавливается у ворот, украшенных львами. Рядом — около десятка автомобилей гостей, часть из них, правда, были привезены на автобусах Россотрудничества от памятника философу Сковороде, что расположен на Подоле.

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
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Среди машин гостей замечаем автомобиль президентского "Пятого канала". Телевизионщики расположились тут же, перед входом на охраняемую территорию, куда им доступа нет. А здесь они снимают всех, кто приезжает на машинах и автобусах, то есть, не скрываясь, "собирают" компромат, который с соответствующими комментариями покажут в эфире. Впрочем, и гости, и охрана к этому уже привыкли и к происходящему относятся с юмором. "Улыбайтесь, вас снимают", — произносит мой товарищ, приветственно машет телевизионщикам в видеокамеру.

Отчаяние смельчаков-реалистов

Собственно, Служба безопасности Украины, как пояснили мне сотрудники посольства, и так всех гостей знает, все они внесены в соответствующие списки "предателей родины", многие из тех, кто мужественно пришел в этот день в Дом приемов российского посольства, как потом они рассказывали мне уже во время приема сами, постоянно ощущают за собой слежку, их телефоны прослушиваются, а почта перлюстрируется.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве, где проходят выборы в единый день голосования. 18 сентября 2016
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Здание посольства Российской Федерации в Киеве, где проходят выборы в единый день голосования. 18 сентября 2016

Автомобиль на пропускном пункте Гоптовка на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Козлов
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В Киеве рассказали, во сколько Украине обойдется визовый режим с Россией
- Но ты знаешь, сейчас у нас и почты нет, — смеется известный на Украине журналист Владимир. — Раньше я пользовался почтовым ящиком на Mail.ru, а теперь, когда этот ресурс запретили, то непонятно, как они теперь будут нас отслеживать…

Настроение у собравшихся нескольких десятков украинцев, несмотря на антироссийский антураж за пределами территории Дома приемов, приподнятое, торжественное. Как говорит один из главных редакторов издание, которое весьма критически настроено к нынешней власти, "пока есть сильная и мощная Россия и мы сильны и нас побоятся тронуть".

Впрочем, истины ради надо сказать, большинство тех, кто в этот день собрались здесь — мой друзья, в предыдущие годы весьма успешные журналисты, писатели, историки, деятели культуры… Но сегодня они оказались в творческом вакууме, то есть большинство лишены за свои политические взгляды возможности работать, а значит и источников существования.

— Да, перебиваемся, кто как может, — рассказывает Вячеслав. — Случайными публикациями, у кого-то оставалось что-то от прежних времен. Помогаем друг другу, как можем, живем весьма скромно. У кого-то супруг или супруга работает не в нашей сфере, а где-то на предприятии, где нет идеологического контроля. Ну, в общем, крутимся, как можем…

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии по случаю начала действия безвизового режима с Евросоюзом
© Фото : Администрация Президента Украины
Порошенко "открыл дверь в Евросоюз" на словацкой границе
- Обидно знаешь что, — вступает в разговор третий наш собеседник, Василий,- при "злочинной" власти (то есть в переводе с украинского преступной, так на Украине в официальных органах, в прессе называют режим Януковича) такого не было. Мы ведь Януковича не поддерживали, а наши бывшие коллеги, вмиг ставшие ярыми русофобами, никогда — ни при Януковиче, ни при Ющенко — не имели ситуации "запрета на профессию", который существует сейчас в отношении нас.

— Почему же не уезжаете?— спрашиваю коллег.

— Почему мы должны отдавать нашу Украину "бандеровцам"?— говорит Владимир. — Я лично им не уступлю.

Мне, живущему в благополучной по украинским меркам России, конечно, трудно понять своих товарищей-коллег, с которыми еще несколько лет назад мы здесь же на Украине проводили пресс-конференции, круглые столы, встречались с нашими политическими противниками во Львове и Донецке, Харькове и, конечно, в Киеве, открыто, ничего не опасаясь, спорили, обсуждали то, что происходит в стране и между нашими государствами. Тогда это не казалось чем-то эксклюзивным, невероятным. А сегодня открыто и честно, как получается, можно говорить о действиях украинской власти только в лесу, и то на охраняемой территории российского посольства…

© РИА Новости / Александр МазуркевичПерейти в фотобанкВетераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова

И все же праздник

Монумент Родина-мать. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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День России на Украине, особенно в Киеве всегда проходил торжественно и шумно. Во времена, когда послом России на Украине был Виктор Степанович Черномырдин в центре Киеве снимали в аренду Дворец "Украина", в который стекались люди со всех концов столицы. Собиралось от 3 до 5 тысяч человек. И со всеми, подчеркиваю это, посол Черномырдин лично здоровался за руку.

При Михаиле Зурабове посольство в лучшей гостинице города — "Интерконтинентале" — собирало почти ежемесячно творческую и бизнес-элиту страны — по несколько сотен человек, обсуждали значимые для России и Украины исторические события. Был на этих вечерах и олигарх, а ныне президент Петр Порошенко. Я даже брал у него на одном из таких мероприятий интервью. Говорил он тогда о российско-украинских культурных и экономических связях, которые, как он тогда утверждал, надо не только сохранять, но и укреплять. Сейчас, став президентом, действует в совершенно обратном направлении — последовательно их разрушает.

Участники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Русское и советское остается главной опорой антифашизма
Во время нынешнего Дня России на Украине про Порошенко, кроме меня, никто не вспоминал, во всяком случае в нашей журналистской компании. Несмотря на витающий в воздухе трагизм, много смеялись, шутили, поздравляли друг друга с праздником. Еще периодически вспоминали тех из наших коллег, кто переметнулся в лагерь националистов. И такие тоже есть, хотя еще недавно были в этой компании. А теперь далеки и от России, и от ее Дня.

Может быть, так происходит из-за материальным трудностей, которые побеждают моральные принципы. Но как воспитывать детей, если вчера ты был за дружбу с Россией, а сегодня приветствуешь переименование проспекта генерала Ватутина в улицу гауптштурмфюрера СС Шухевича?

© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкУчастники факельного шествия в честь 60-летия гибели командира УПА Романа Шухевича. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Участники факельного шествия в честь 60-летия гибели командира УПА Романа Шухевича. Архивное фото

Об этой дилемме в этот день мы тоже много говорили, потому что она не теоретическая, а вполне конкретная и в этой журналистской среде имеет конкретные имена и фамилии.

Андрей Парубий. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Парубий подписал законы о языковых квотах и запрете георгиевской ленточки
А еще потому что пару дней назад на Украине как раз отмечали День журналиста и власть преподнесла подарок моим украинским коллегам — возбуждено новое дело против Руслана Коцабы, который провел в заключении более 580 дней, был оправдан судом и выпущен на свободу. Коцаба призывал к миру на Донбассе. И сейчас против него возбуждено новое дело и начат новый процесс.
Так что в праздник мы не могли перестать говорить о повседневных заботах, о предательстве и верности, о правде и лжи.
Расходились, против обыкновения не поздно, завтра новый день, который принесет моим украинским коллегам, людям мужественным и духовно сильным, новые проблемы.

Все имена, диалоги, обстоятельства и место происходившего — подлинные. А фамилий участников и фотографий с места события на этот раз не будет. Не хочу даже невольно помогать сотрудникам СБУ.

Им и так помогает президентский "Пятый канал".

Промывка мозгов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Промывка мозгов
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