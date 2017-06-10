ШОС на пути к евразийскому единству

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В Астане завершается очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. На нём в организацию вступили Индия и Пакистан. Теперь ШОС объединяет не только большую часть Евразии, но и большую часть человечества.
Исходя из завяленной при её создании в 2001 году концепции, организация занимает промежуточное положение между постоянным совещанием по вопросам безопасности (каковым было СБСЕ до трансформации в ОБСЕ) и военным блоком. Фактически задача ШОС обеспечивать военно-политический зонтик евразийским экономическим интеграционным проектам. Следовательно, как сам факт расширения организации, так и направленность этого расширения много о чём может рассказать.
Нетрудно заметить, что кроме евро-азиатской России, европейской Белоруссии и афро-азиатского Египта, остальные государства ШОС находятся в Азии. Этот факт, равно как и частичное перекрытие членства в ШОС и ЕАЭС, который также является открытой к вступлению новых членов структурой и также привлекает в основном азиатских партнёров России, свидетельствует о том, что, во-первых, ЕС, который Китай и Россия видят необходимой составляющей евразийской политической и экономической интеграции, пока не готов к полноценному сотрудничеству в многостороннем формате. Европа, в своих худших традициях пытается разделять и властвовать, хоть уже не очень-то и получается.
Не то, чтобы данный вариант евразийской интеграции был хуже. Он просто сложнее и дольше. Лишние силы и средства будут ещё довольно долго тратиться на бессмысленную и даже вредную конкуренцию между единой Европой и единой Евразией. Наконец, это снижает возможности самого ЕС благополучно преодолеть нынешний кризис, что не меняет концепцию евразийской интеграции в целом, но может в очередной раз существенно скорректировать сроки и формат её реализации.
Действительно Центральная Азия — крайне уязвимый регион. Разрушенный Афганистан является прекрасной базой для любого количества любых террористов. Всей мощи США не хватило даже на то, чтобы за более, чем 15 лет интервенции справиться с одним лишь Талибаном. При этом, при сравнении с теми, кто развёлся там за эти годы, талибы представляются просто образцом цивилизованности. А рядом находятся структурно слабые государства Средней Азии которые уже не раз заявлялись исламскими радикалами в качестве перспективной цели своей экспансии.
Но на Ближнем Востоке они появились и налились силой благодаря неадекватной и недальновидной политике ЕС, который не только полностью поддерживал действия американских глобалистов по поджогу Северной Африки и Ближнего Востока в рамках "арабской весны", но в некоторых случаях (как, например, в Ливии) играл первую скрипку.
В результате этой политики ЕС полностью потерял влияние на Ближнем Востоке. Более того, Европа оказывается не в силах защитить от террористических атак, равно как и от нарастающих волн беженцев, свою собственную территорию и свой образ жизни. США сражаются за возможность сохранить в регионе хоть часть своего прежнего влияния. Порядок в регионе наводят Россия (член-основатель ШОС), Иран (наблюдатель в ШОС), Сирия и Египет (подали заявку на статус наблюдателя в ШОС), а также Турция (партнёр по диалогу ШОС).
У России просто не хватит ресурсов, в том числе военных, чтобы продолжая эффективную операцию в Сирии и находясь в готовности на стратегически уязвимом западном направлении, разворачивать новую многолетнюю кампанию по ликвидации террористов в Центральной Азии. Роль Москвы здесь может быть только такой же, как в Сирии. Оказание технологической, военно-технической и ограниченной военной (узкие специалисты и современная авиация) поддержки местным усилиям. Если бы не способность Ассада напрячь все силы Сирии, российская помощь никого бы не спасла, а лишь затянула агонию. Помочь можно лишь тому, кто борется сам.
Как уже было сказано именно Афганистан способен стать первоначальной базой исламских радикалов, откуда, как когда-то из северного Ирака, они постараются начать распространение на соседние территории. Если удастся перекрыть им возможность воспользоваться данной базой, то проблема блокирования их проникновения на территорию Центральной Азии будет наполовину решена.
Можно с уверенностью сказать, что роль организации в системе международных отношений и перспективы её развития будут во многом зависеть о того, насколько оперативно и эффективно удастся решить вопросы, обсуждавшиеся в Астане.