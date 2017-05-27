Как уничтожить Коктебель?

Виктор Ерофеев

Каждый город можно задушить и уничтожить уродством. Стройте уродливые здания — смерть городу наступит непременно. Маленький, но гордый крымский поселок Коктебель знает каждый просвещенный человек. И каждый просвещенный человек должен знать, что Коктебель подлежит теперь сознательному уничтожению. Его бомбят дикостью архитектурных проектов. Доходные дома-гостиницы, вызывающе безвкусные, выросли в самом центре. Над Коктебелем издеваются, коверкая набережную, мемориальную территорию бывшего Литфонда. Всё в ржавых заборах и вони закусочных.

© РИА Новости Строительство трансформаторной подстанции в Коктебеле, Крым © РИА Новости Строительство трансформаторной подстанции в Коктебеле, Крым

Если бы Максимилиан Волошин и его именитые гости, избранники Серебряного века, заглянули бы в нынешний Коктебель, их бы вырвало от тошнотворного вида. Думаю, и моих старших современников — писателей-шестидесятников тоже бы возмутило отвратительное строительство.А в наши дни варвары взялись за то, что составляет красоту красот всего Крыма: Тихую бухту. Вы бывали там? Вы видели это чудо холмистых видов, похожих на магических ящериц, прозрачного моря и, действительно, тихих пляжей, где отдыхаешь от суеты? Вот это всё решили уничтожить. Застроить 9-этажной доходной дрянью, обустроить архитектурной пошлостью. И на этих варваров из некоей строительной конторы под названием "Коктебельская сечь" управы не находится ни на местном, на федеральном уровне. Чем больше там они будут строить, тем более опасными будут эти хозяева уродства, пришедшие в бухту ради бабла.

Уничтожение Тихой Бухты — это плановое действие? Кто виноват: дурак, хапуга, чиновник-коррупционер? Или вся эта шайка вместе? Кто велел обезобразить Крым? Кто не смог этому сопротивляться? Это как называется: крымоцид?

© РИА Новости Строительный проект в Коктебеле, Крым © РИА Новости Строительный проект в Коктебеле, Крым

Всякий раз, когда я ездил в Коктебель, я шел на встречу с Тихой Бухтой, как ходят в природный храм. Если не остановят варваров, которые решили ее погубить, значит это будет сигнал к разрушению всего восточного берега, по которому пройдет автострада, летящая через будущий мост на Кубань.

До революции в Крыму был свой стиль жизни и жилья. Не хуже, чем в Сен-Тропе или на Капри. Теперь в Крыму нет ответственной власти для восстановления крымских традиций. Коктебель, благодаря которому русская культура озарилась южным солнцем, украсилась виноградниками, на грани гибели. Это что: нарочно? так и задумывалось? Или это преступление без очевидного еще наказания?

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