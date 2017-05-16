США
17.0517 мая10:40МСК
USD56.26-0.27
EUR62.04+0.19
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Авторы

Экономике не нужны люди. России не повторить "восточноевропейского чуда"

12:5116.05.2017
(обновлено: 10:37 17.05.2017)
466644840
© AFP 2017 / Petras MalukasЖители Литвы несут флаг своей страны во время празднования 25-летней годовщины Балтийской цепиЖители Литвы несут флаг своей страны во время празднования 25-летней годовщины Балтийской цепи
© AFP 2017 / Petras Malukas

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Как сообщила на днях Еврокомиссия в своем официальном прогнозе, невероятно бойкий экономический рост ожидает Прибалтику. ВВП Литвы, Латвии и Эстонии вырастет в этом году на 2,3-3,2%, а в следующем рванет еще быстрее.

Надо сказать, что опубликованные в местных прибалтийских СМИ прогнозы вызвали у жителей упомянутых республик совершенно искреннее и беспрецедентно дружное недоумение, в мягкой форме звучащее так: "Какой к черту рост? Люди же как бежали, так и бегут".

Вид на Вильнюс, Литва
© Fotolia / mareciok
На месте стой! Раз-два: почему местные жители убегают из Прибалтики
Тут надо сказать, что эмиграция из Восточной Европы вообще и из Прибалтики в особенности — это совсем не то же, что привычные нам жалобы на "отъезд лучших людей из России".

В России отъезжающие — это по большей части, во-первых, жители крупных мегаполисов. Обладатели престижных технических "вышек", в карьерных целях отбывающие программировать на Запад или в Южную Корею; обладательницы филологических дипломов, ищущие для себя новой "климатической родины" по месту освоенного в вузе языка; наконец, просто владельцы выгодно расположенной жилой недвижимости, предпочитающие жилье сдавать, жить в дешевой загранице и по возможности "немножко шить" на удаленке (конечно, среди отбывающих до сих пор есть и ученые — хотя они, разумеется, не составляют значительного процента эмигрирующих).

Нет, эмиграция из России — явление, безусловно, серьезное. Экспорт специалистов при импорте рабочей — и порой не слишком квалифицированной — силы чреват снижением общего уровня квалификации и угрожает работе многих стратегических научных и технических институтов государства.

Международная паромная переправа Мукран - Клайпеда
© РИА Новости / Улозявичюс Аудрюс
Перейти в фотобанк
За что боролись. ЕС потребовал от Литвы беречь советское наследство
Но в прибалтийских республиках речь давно не идет о сохранении научно-технической мощи — за отсутствием таковой. Там речь идет о самоликвидации основной части населения, которое, будучи обладателем европейских паспортов, в массовом порядке год за годом выезжает со своих родин работать туда, где есть работа и платят больше. И эти люди, в отличие от знакомых нам "зарабатывающих в России и возвращающихся жить в дешевый Таджикистан" гастарбайтеров, назад не едут.

В целом Прибалтика теряет по 1-1,5% населения в год эмигрантами — только по официальным данным (то есть в статистику попадают те, кто специально известил местные органы о смене места жительства). Понятно, что реальные цифры выше — но вот насколько, остается неизвестным. Например, реальную численность населения Латвии, официально составляющую 1,9 миллиона человек, эксперты оценивают кто в 1,7 миллиона, а кто и в полтора миллиона жителей (для республики, встретившей независимость с 2,7 миллиона граждан, это обезлюживание, далеко превосходящее по масштабам результаты обеих мировых войн). Официально чемпионом по самовывозу населения считается Литва — ее покидает от полутора, по официальным данным, до двух-трех процентов жителей — по неофициальным. Ежегодно.

Беженцы. Архивное фото
© AFP 2017 / Al-Rubaye Ahmad
ЕК раскритиковала "непомерные" требования для беженцев в странах Прибалтики
Прибалтийские страны, разумеется, тратят силы и деньги на возвращение отбывших (примерно по полтора-два евро на человека ежегодно). Но эффекта это почему-то не приносит.

К этому стоит добавить естественную убыль населения, которая во всей Прибалтике значительно ниже уровня его воспроизводства. А также стойкость в защите этнической чистоты, благодаря которой восточноевропейцы, в отличие от столь же успешно вымирающих западноевропейцев, не "пополняются" мигрантами.

То есть, помимо непрерывной утечки рабочих рук, имеется еще и перманентное сокращение числа потребителей.

…И вот на этом катастрофическом, строго говоря, фоне мы видим в маленьких, но гордых республиках рост ВВП и успехи экономики.

Это экономическое чудо необъяснимо, однако, лишь на первый взгляд.

Дело в том, что успехи мистической "безлюдной экономики" Прибалтики складываются из вполне понятных составляющих.

Экономика безлюдья
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Экономика безлюдья

Репродукция почтовой открытки начала 20 века с видом города Риги. 1988 год
© РИА Новости / Михаил Блинов
Перейти в фотобанк
Дотерпеть до юбилея: к чему привели Латвию 98 лет независимости
Главная из этих составляющих — европейские фонды (около 70% инвестиций в основной капитал — в случае, скажем, Латвии), которые по схеме софинансирования выделяют деньги на строительство разного рода объектов и инфраструктуры. Этим фондам все равно, кем будут объекты использоваться — и будут ли. Надо лишь, чтобы конкретная молодая восточноевропейская демократия изыскала у себя (или одолжила) часть средств на строительство, я не знаю, новой тридцатикилометровой дороги из города Вентспилса (35 тысяч жителей) в город Попе (1500 жителей). Дорога будет проложена, будут платить деньги за технику, материалы и труд работников. ВВП будет пополняться цифрами. Тот факт, что потраченные несколько миллионов евро не отобьются от слова "никогда" ни прямо, ни косвенно — вопрос, в принципе, отдельный и мало кого волнующий.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВид на летное поле международного аэропорта Рига из зала ожидания
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вид на летное поле международного аэропорта Рига из зала ожидания

Понятно, что от этого "софинансирования" в молодых демократиях растет бюджетный дефицит (ведь одалживать где-то надо), но это также мало кого волнует.

Города мира. Рига
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
То, что Латвия стареет – это очень хорошо
Еще одна составляющая — экспорт того, что в передовых восточноевропейских странах принято гордо именовать "продукцией деревообрабатывающей промышленности". В действительности это слегка замаскированный экспорт леса (основные предметы его — такие высокотехнологичные изделия, как доска обрезная и брус четырехкантный). В Латвии, например, это самая главная отрасль экспорта.

Поскольку годы евроинтеграции не прошли даром, потребность в рабочих руках в этой отрасли постоянно падает. Как и во второй по значимости экспортной отрасли — сельском хозяйстве. Страна, у которой есть поля и купленная Европой техника, но нет собственных едоков, тоже может быть вполне эффективной.

Ну и еще один мощный толчок экономическому росту дают, конечно, военные расходы, недавно резко увеличенные по требованию США и приближающиеся к 2% ВВП. Это и закупка пожилой военной техники у союзников по НАТО, и затраты на ее обслуживание. И деньги, которые тратят в молодых демократиях недавно размещенные там натовские контингенты.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие армий США и Литвы во время совместных учений
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие армий США и Литвы во время совместных учений

Демонтаж памятника В.И. Ленину в Юрмале. 27 августа 1991
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Признание независимости Эстонии, Латвии и Литвы (1991)
Конечно, эти драйверы роста несколько конечны. Европейские фонды закончат свою миссию в 2020 году. Лес тоже не бесконечен. Натовские солдаты, конечно, никуда не денутся — но и больше их не станет. А долги придется когда-нибудь отдавать.

Но передовые прибалтийские умы уже планируют на начало двадцатых годов переход к "мудрой" экономике — экономике программистов и технологических разработок.

Правда, как следует из выступлений руководителей местной науки, у идеи есть проблемы. Число студентов постоянно падает. Уже сегодня в "мудреющих" республиках наблюдается довольно катастрофический недостаток образованных граждан. Но понятно, как эта проблема будет решена: Прибалтика попросту станет усиленно предоставлять услуги "европейской регистрации" для компаний из других государств, еще сохранивших огромное население и специалистов. Способных работать "из Бурятии и Николаева", но под еэсовской маркой.

Беженцы на сербской границе ждут возможности перейти на венгерскую сторону на КПП Хоргош-Реске
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Вильнюсу беженцы дороже собственных граждан. В три раза
…К чему я это все, уважаемые читатели. Как видно, для успешного экономического чуда эффективной небольшой страны — народ этой стране вовсе не так уж необходим. Достаточно, по сути, небольшого персонала из клерков и хорошего, развитого управленческого инструментария.

Поэтому стареющие и вымирающие "балтийские тигры" находятся в отличной форме и, можно даже сказать, в прыжке.

Однако есть основания полагать, что для нашей 150-миллионной страны радикальная самооптимизация по восточноевропейскому образцу недоступна. И не только потому, что нам некуда сплавить 50 000 000 гастарбайтеров, а упрощение до состояния незатейливой аграрно-отверточной территории попросту развалит нашу слишком сложную державу на бессвязные осколки.

Но еще и потому, что мы слишком далеки от истинно глобального мышления передовых обществ — мышления, которое на первое место ставит Эффективность и Рост. А копощащимся под гусеницами эффективности гражданам оставляет возможность выбора — приспосабливаться или без жалоб освободить место.

Комментировать
+
Авторы
Комментарии
33 пользователя оставили 46 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Моська Ивановна
По сути автор потверждает обросшую мхом мудрость, что есть ложь, огромная ложь и статистика. Переехавшую в Западную Европу часть населения по документам считают проживающей по месту прописки. Потребляемые неуехавшими товары делят на количество мертвых душ и одним росчерком пера расходы на каждого падают наполовину. В "доходы" населения добавляют высылаемые отпрысками родителям деньги, вот и пенсионеры живут себе "припеваючи".

К сожалению выведенный в заголовке вывод не соответствует действительности, Россия повторяет то же "чудо". Люди в глубинке выживают на копеечных зарплатах. Бывшие ПГТ, в которых раньше жили и работали тысячи жителей, превращаются в вымирающие деревни. Мелкое производство уничтожено, а вывоз леса не является исключительным достоянием только прибалтов. Молодежь бежит в большие муравейники в поисках заработка и отцовский дом годится только в фазенду. Если повезет срубить денег, фазенду можно повысить до дачи.
14:42
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
mr.alex.002
Аналогичная ситуация в Болгарии, Венгрии, во всех балканских государствах. То есть у всех "новичков", попавших в орбиту притяжения Евросоюза после распада СССР. Лидеры государств-основателей ЕС (Германия, Франция, Италия) давно озабочены отрицательной демографией коренного населения и его замещением мигрантами из Ближнего Востока и Африки. Поэтому они выстроили политику притяжения "белого" населения из окраин ЕС, которые хоть и не местные, но близки по менталитету к коренному населению. Думаю, лет через 20-30 население окраин Евросоюза (если конечно он вообще устоит) мигрирует в центр Европы, а их место займут мигранты-мусульмане. И получим мы на наших европейских рубежах кордон из выкормышей ИГИЛ, "Нусры" и прочих отбросов американской внешней политики.
15:01
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена