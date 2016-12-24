США
25.1225 декабря22:47МСК
USD60.85-0.01
EUR63.54-0.02
Проекты
 
США
Сменить фон
Авторы

Юрий Абрамочкин - государственный фотограф эпохи

23:3424.12.2016
(обновлено: 23:41 24.12.2016)
0320
Фотограф Юрий Абрамочкин и первый космонавт Юрий Гагарин. 1961 год
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин

Борис Каймаков, журналист

Одному из самых известных фотографов современности Юрию Абрамочкину в конце 2016 года исполнилось 80-т лет. "Я взял в руки фотоаппарат рано. И с тех пор никогда с ним не расставался. Я больше ничего не умею. Я – фотограф. И я считаю, что это искусство".

Но надо честно сказать, что в первую очередь бывший фоторепортер Агентства печати Новости – хроникер. Он начал свою карьеру фоторепортера в АПН в середине 50-годов. И продолжил ее уже в РИА Новости. Снимал все. Все что движется, стоит или сидит. Но как снимал, кого снимал! Это были главы государств, космонавты, артисты, рабочие, колхозники, дети и их родители. Это был рутинный хлеб фоторепортера. Но что это за магический объектив, который превращал снимки людей в портреты, природу в картины, а тяжелый труд на земле или в горячем цехе в неповторимый сюжет. Его брутальный весь в наколках рыбак на Волге в момент высшего напряжения, когда тянет сети, завораживает. Здесь не рельефные мышцы гимнаста, здесь грубые камни тела человека, добывающего хлеб свой насущный в поте лица. И потому рыбак Абрамочкина, как это ни странно, эстетичнее, чем гимнаст при исполнении самого сложного элемента.

В АПН молодой репортер довольно быстро получил почетную роль "паркетного фотографа", снимая сильных мира сего. Его камера могла польстить объекту, этого требуют законы жанра. Но снимая "паркет", он видел политических актеров во всех их эмоциональных проявлениях. В истории они остаются не тогда, когда с маской радости пожимают друг другу руки, а когда маска спадает и на партнера изливается вся желчь политической страсти. Увидеть это — нужен талант, снять — профессионализм.

Это и есть искусство, когда фотограф делает снимок, сам еще не догадываясь, что сейчас он остановит мгновение на века. И это мгновение расскажет о жизни и реальности больше, чем многие повести и романы. Искусство Юрия Абрамочкина – это им самим неосознанное стремление к выявлению духа и плоти, психологии предмета и его страсти. Попытки проникнуть вглубь, не разрушая эстетику внешнего.

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
Рождение балерины. Москва, 1965

Его лучше всего понимали деятели искусства и поэты. Он им был близок по мироощущению и самовыражению во внешнем мире. Поэт Роберт Рождественский "вслушивался" в фотографии Юрия Абрамочкина. Ибо "….они наполнены живыми голосами людей, щебетом птиц, гулом машин, плеском волн, шелестом листьев… а если молчат, то молчание тоже надо слушать".

Как только Юрий Абрамочкин убирал камеру, он превращался в нормального приятеля, каких много. Но стоило ему посмотреть в объектив, и это уже был другой человек, это уже был актер, вышедший на сцену и вошедший в роль. И тогда это искусство перевоплощения начинало приносить плоды, о которых он мог и не догадываться, но снимок начинал жить своей жизнью. Да такой, что иногда аж дух захватывало.

Это особенно наглядно видно на ставшей классической фотографии военного парада на Красной площади. На нее с двух сторон заходят тягачи с межконтинентальными ракетами на лафетах. Сам Кремль со Спасской башней, а тем более Мавзолей с толпящимися руководителями остаются серой незначительной кулисой справа. Но зато как рельефно и зримо встает прямо по курсу идущих на него тягачей Храм Василия Блаженного — последнее препятствие на пути к Апокалипсису. Не ведает художник, что творит, но если он талантлив, то рукой его водит Бог, а не дьявол.

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
Парад на Красной площади. Москва ,1964

Настоящий творец должен быть абсолютно свободным человеком. Юрий Абрамочкин как-то сказал, что он уважал людей, которых снимал. Уважал, но не испытывал страха перед генсеками и канцлерами. И это видно. Юрий ищет драматизм в личности, и часто находит.

Наверное, поэтому Фидель Кастро у Абрамочкина не миф, не пламенный революционер "острова зари багровой", а сидящий на ступеньках с сигарой в зубах задумчивый интеллектуал, в глазах которого можно прочитать неуверенность и сомнения.

Так же, как не подвела камера Юрия Абрамочкина, когда он снимал Андрея Сахарова. Странно, но Сахаров здесь фантастически похож на Вангу, оправа толстых роговых очков закрыла глазные впадины, левая рука поддерживает клонящуюся на бок голову. Поза смертельно усталого человека, которому уже не нужны глаза, чтобы видеть, какая дорога ведет к храму.

Каждый, кто смотрит на фотографии Юрия Абрамочкина, всегда может увидеть в них историю страны, психологию личности, конфликты и озарения, быт и праздники. И еще, наверное, то, что могут видеть только люди, понимающие искусство. Такого сложного и специфического, как искусство фотографии.

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
Целинник. Кустанайская обл., 1962

Выставки фотографий Юрия Абрамочкина проходили во многих странах, он был удостоен самых престижных международных премий.   Но  Провидение решило сделать  в год 80-летия репортера АПН и РИА Новости  ему королевский подарок – выставку его работ  прямо напротив Всероссийского Выставочного Центра в помещениях монумента "Рабочий и Колхозница". Юрий Абрамочкин  непросто заслужил своим талантом и фантастическим трудолюбием быть удостоенным такой выставочной площадки, он – один из ведущих фотографов, запечатлевших Достижений Народного Хозяйства и людей той эпохи. "Я исколесил всю страну вдоль и поперек",- говорит Юрий Васильевич. Мы видели страну его глазами. И он создал шедевры документальной фотографии СССР. Именно это отметил в своем вступительном слове, открывая выставку, руководитель информационного агентства  "Россия Сегодня"  Дмитрий Киселев.

Эпоха для роли государственного фотографа выбрала именно этого шустрого, невысокого роста, страшно амбициозного парня. Мы все по — разному рассказывали о времени и о себе. С пафосом и без пафоса, реально и с внутренним цензором. Время примиряет всех. И прав коллега Юрия Абрамочкина по совместной работе в АПН, его золотое перо Владимир Симонов: "…хорошие фотографии стареют, но не умирают".

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
Лезгинка Махмуда Эсамбаева. Предгорье Грозного, 1971 год
Комментировать
+
Авторы
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.