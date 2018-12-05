Росатом впервые в России начал "цифровую" добычу урана

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первый в России "Умный полигон" по добыче урана, работающий на основе программных комплексов, с помощью которых идет управление технологическими процессами, введен в опытную эксплуатацию на уранодобывающем предприятии госкорпорации "Росатом" АО "Хиагда" в Бурятии (входит в урановый холдинг АРМЗ).
Управление всеми технологическими процессами на предприятии производится из главного диспетчерского пункта. Оператор видит на экранах мониторов все производственные процессы, происходящие в главном корпусе, в сернокислотном цехе, на локальной сорбционной установке, на полигоне подземного выщелачивания.
Программные комплексы помогут предприятию достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.
По словам генерального директора "Хиагды" Андрея Гладышева, уже на предварительном этапе выполнения проекта предприятие смогло значительно оптимизировать схемы вскрытия рудных тел, сократить расходы на добычу и эксплуатацию полигона.
Кроме того, впервые в мире в рамках этого проекта применено компьютерное моделирование оценки состояния и прогноза изменения экологической обстановки в области прямого техногенного воздействия на участки водоносных горизонтов, что позволит обеспечить экологически безопасную добычу урана, отмечается в сообщении.
В дальнейшем технологии "Умного полигона" будут тиражированы на других месторождениях Хиагдинского рудного поля, отрабатывающихся "Хиагдой", а также на другом уранодобывающем предприятии АРМЗ АО "Далур" в Курганской области.