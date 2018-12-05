Росатом впервые в России начал "цифровую" добычу урана

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первый в России "Умный полигон" по добыче урана, работающий на основе программных комплексов, с помощью которых идет управление технологическими процессами, введен в опытную эксплуатацию на уранодобывающем предприятии госкорпорации "Росатом" АО "Хиагда" в Бурятии (входит в урановый холдинг АРМЗ).

Как отмечается в сообщении АРМЗ, реализация этого проекта позволит повысить производительность труда и экономическую эффективность добычи урана методом так называемого скважинного подземного выщелачивания (СПВ). "Цифровая" технология управления разработкой месторождений урана методом СПВ создана специалистами АРМЗ совместно с учеными Северского технологического института Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

Управление всеми технологическими процессами на предприятии производится из главного диспетчерского пункта. Оператор видит на экранах мониторов все производственные процессы, происходящие в главном корпусе, в сернокислотном цехе, на локальной сорбционной установке, на полигоне подземного выщелачивания.

"Мы видим структуру полигона, то есть скважины и обвязку, видим потоки, которые подаем в недра, их перемещение, объем раствора, который выдаем на поверхность. То есть, теперь мы можем управлять технологией на глубине 400 метров, полностью контролируем все процессы, происходящие в рудном теле", — пояснил главный инженер "Хиагды" Анатолий Михайлов, слова которого цитируются в сообщении.

Программные комплексы помогут предприятию достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.

По словам генерального директора "Хиагды" Андрея Гладышева, уже на предварительном этапе выполнения проекта предприятие смогло значительно оптимизировать схемы вскрытия рудных тел, сократить расходы на добычу и эксплуатацию полигона.

"Система уже помогает нам осуществлять прогноз и своевременное выполнение ремонтно-восстановительных работ, и, таким образом, снизить затраты на обслуживание добычного комплекса. Мы доводим обработку геологических и геотехнологических данных до полной автоматизации, обеспечивая оперативный доступ к любой геотехнологической информации, и теперь сможем рассчитывать и поддерживать оптимальные режимы отработкиэксплуатационных блоков", — подчеркнул он.

Кроме того, впервые в мире в рамках этого проекта применено компьютерное моделирование оценки состояния и прогноза изменения экологической обстановки в области прямого техногенного воздействия на участки водоносных горизонтов, что позволит обеспечить экологически безопасную добычу урана, отмечается в сообщении.

В дальнейшем технологии "Умного полигона" будут тиражированы на других месторождениях Хиагдинского рудного поля, отрабатывающихся "Хиагдой", а также на другом уранодобывающем предприятии АРМЗ АО "Далур" в Курганской области.