Предприятие Росатома "Маяк" готовится стать "всеядным" переработчиком ОЯТ

В цехе хранения и погрузки контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива ПО Маяк. Архивное фото

В цехе хранения и погрузки контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива ПО Маяк. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) планирует в декабре начать переработку отработавшего уран-циркониевого ядерного топлива, что позволит ему стать первым в мире предприятием, овладевшим технологиями переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) любого типа.

Технологий переработки уран-циркониевого ядерного топлива до недавнего времени не было, и оно за несколько десятилетий накопилось в больших количествах. Такое топливо использовалось, например, в реакторных установках атомных ледоколов. Ранее на "Маяке" был проведен большой объем научно-исследовательских работ по теме переработки такого типа ОЯТ.

"В декабре уже на опытно-промышленной установке действующего производства запланирована переработка первой партии уран-циркониевого отработавшего ядерного топлива", — рассказал в интервью газете "Вестник Маяка" заместитель генерального директора по производству гражданской продукции Сергей Кириллов.

"Это позволит технологиям радиохимического завода, как говорят "маяковцы", стать "всеядными". Все топливные композиции, которые сегодня существуют в сборках, сможет переработать "Маяк". Это единственное предприятие в мире, которое обладает такими уникальными компетенциями и возможностями", — отметил Кириллов.

Переработка отработавшего ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, направленный на минимизирование радиационной опасности ОЯТ, безопасную утилизацию неиспользуемых компонентов, выделение полезных веществ и обеспечение их дальнейшего использования. Промышленная переработка ОЯТ ведется в трех странах — в России, Франции, Великобритании.

"Маяк" выполняет проект по расширению номенклатуры перерабатываемого у себя отработавшего ядерного топлива. В частности, ранее была освоена технология переработки ОЯТ российских реакторов АЭС ВВЭР-1000.

Нынешний год стал отправной точкой переработки в промышленных объемах отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000, отмечает "Вестник Маяка". И впервые на радиохимический завод поступили чехловые сборки с блока №5 Нововоронежской АЭС. "ОЯТ с этого блока с 2018 года вывозится на переработку только на "Маяк". Планы по дополнительному увеличению загрузки радиохимического завода топливом реакторов ВВЭР-1000 уже согласованы с Росэнергоатомом", — пишет издание.

"Маяк" — первый промышленный объект отечественной атомной отрасли. Он был создан для наработки оружейного плутония, необходимого для создания советского атомного оружия. Приоритетные направления работы "Маяка" в настоящее время — переработка отработавшего ядерного топлива, производство изотопов и средств радиационного контроля, выполнение государственного оборонного заказа.