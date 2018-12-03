МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Десятый юбилейный международный форум поставщиков российской атомной отрасли "Атомекс-2018" открывается в понедельник в столичном Гостином Дворе. Форум проводится госкорпорацией "Росатом" с целью привлечения новых поставщиков в свои проекты и повышения информированности поставщиков в вопросах закупок.

Агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня") выступает стратегическим информационным партнером "Атомекса-2018".

В связи с расширением портфеля заказов Росатома возникает необходимость привлечения новых поставщиков в эти проекты и, как следствие, повышения информированности потенциальных поставщиков в вопросах закупок.

Деловая программа "Атомекса-2018" будет включать в себя круглые столы, треки ключевых дивизионов Росатома, мастер-классы для российских и зарубежных поставщиков оборудования, работ и услуг; презентационные сессии поставщиков, а также индивидуальные встречи поставщиков с представителями заказчиков в формате "В2В".

Откроет деловую программу круглый стол "Сооружение АЭС в России и за рубежом. Статус проектов, возможности поставщиков". Аудитории будет представлена программа строительства АЭС российского дизайна, включая этапы и текущие графики реализации проектов; информация о требованиях к подрядчикам, об условиях организации закупочных процедур и ключевых закупках на 2019-2020 годы.

На круглом столе "Типизация продукта АЭС" будут сделаны доклады о типизации проектов, технологических решений и характеристик оборудования при сооружении АЭС в РФ и за рубежом. Специалисты инжинирингового дивизиона Росатома поделятся опытом разработки типовых технических требований на оборудование АЭС и опытом контрактации оборудования для серии сооружаемых энергоблоков. В свою очередь, представители предприятий-поставщиков расскажут о выгодах и проблемных вопросах при изготовлении серий оборудования и реализации долгосрочных контрактов. К участию в круглом столе, кроме представителей Росатома, приглашены также специалисты госкорпорации "Роскосмос", российских предприятий, южнокорейской компании KHNP и других.

На выставочной площадке форума будет организована экспозиция действующих и потенциальных компаний-поставщиков. На объединённом стенде Росатома и основных его дивизионов в цифровом формате можно будет получить информацию о системе закупок Росатома и о программе закупок каждого дивизиона.

В 2017 году форум "Атомекс" собрал почти 3 тысячи делегатов и гостей из 12 стран, свыше 1100 компаний-поставщиков.