ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Россия и Аргентина готовят новые совместные проекты по мирному атому

040
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЛоготип корпорации Росатом. Архивное фотоЛоготип корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия и Аргентина намерены развивать новые совместные проекты по мирному использованию атомной энергии, стратегический документ в этой области планируется подписать в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Аргентину.

О планах подписания этого документа ранее сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Направления атомного партнерства

На текущей неделе вступило в силу межправительственное соглашение о сотрудничестве России и Аргентины по мирному атому. Соглашение создает правовую основу для реализации сторонами новых совместных проектов в сфере мирного атома.

Согласно тексту соглашения, Россия и Аргентина планируют сотрудничать по таким направлениям, как фундаментальные и прикладные исследования в области мирного атома; проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов, включая водоопреснительные установки; ядерный топливный цикл для АЭС и исследовательских реакторов.

Директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Лихачев рассказал о переговорах Росатома с Бразилией по атомному парку

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" заинтересована в проекте по сооружению в Аргентине АЭС российского дизайна с атомными энергоблоками поколения "3+", соответствующими самым современным требованиями эффективности и безопасности.

Россия и Аргентина 23 апреля 2015 года подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий основы сотрудничества сторон в области сооружения на территории Аргентины энергоблока №6 АЭС "Атуча" с водо-водяным энергетическим реактором российского дизайна установленной электрической мощностью до 1200 МВт. Также стороны подписали предварительное соглашение о развитии проекта по сооружению АЭС в Аргентине.

Топливная компания Росатома ТВЭЛ тогда же подписала два меморандума о взаимопонимании с Национальной комиссией по атомной энергии Аргентины и государственной корпорацией аргентинской провинции Рио Негро INVAP.

Также в числе направлений сотрудничества, обозначенных в межправсоглашении, — обращение с радиоактивными отходами, за исключением их ввоза на территорию России и Аргентины; обеспечение ядерной и радиационной безопасности; производство радиоактивных изотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; обучение и подготовка специалистов в области ядерной физики и атомной энергии.

Уран и медицина

Первым этапом ядерного топливного цикла является добыча урана. В январе в рамках официального визита в Россию аргентинского президента Маурисио Макри стороны подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и добыче урана в Аргентине.

Меморандум предусматривает сотрудничество между Россией и Аргентиной по добыче этого металла экологически щадящим методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Ожидается, что инвестиции в работы по этому направлению могут составить 250 миллионов долларов, будут созданы около 500 новых рабочих мест.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Аргентина предложила "Росатому" присоединиться к добыче урана в стране

В отличие от традиционного способа добычи, который заключается в извлечении руды из недр, ее дроблении и обработке, при скважинном подземном выщелачивании ураносодержащая руда остается на месте залегания, а через нее прокачивается реагент для выщелачивания урана из руды с последующей откачкой содержащего уран раствора на поверхность для дальнейшей переработки. При этом почвенный покров почти не нарушается, не образуются остатки пустой породы, а также так называемые хвостохранилища с отходами переработки руд. Такой способ значительно экономичнее и экологически предпочтительнее горного способа добычи урана. В развитие этой темы в июне в Москве стороны обсудили возможность создания в Аргентине технологического центра по добыче урана методом СПВ.

В нынешнем году расширилось сотрудничество Москвы и Буэнос-Айреса в области ядерной медицины. Росатом подписал с аргентинской Laboratorios Bacon двухлетний контракт на еженедельные поставки в Аргентину медицинского радиоизотопа молибдена-99 российского производства.

Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии. Молибден-99 (Мо-99) является основным радиоизотопом, используемым в этих целях. Он распадается до короткоживущего изотопа технеций-99m, с помощью которого, в свою очередь, в мире проводится порядка 70% диагностических процедур в области онкологии, до 50% — в кардиологии. Мо-99, в силу сложности его производства и сравнительно высокой цены, сегодня широко доступен только в ограниченном числе стран.

Сотрудничество между Росатомом и Laboratorios Bacon началось в 2013 году, но ограничивалось поставками на период технического обслуживания аргентинского ядерного реактора, в котором нарабатывается молибден-99, с целью обеспечения национальных потребностей Аргентины в этом изотопе. В 2017 году российская сторона выполнила ряд "страхующих" поставок, которые позволили избежать срывов в снабжении медицинских учреждений Аргентины жизненно важной изотопной продукцией.

Атом в Аргентине: история развития

История атомной энергетики в Аргентине (а с ней – и летопись мирного атома в Южной Америке) начиналась еще в середине XX века. В 1950 году в стране была создана Национальная комиссия атомной энергетики. В середине 60-х годов аргентинские специалисты провели технико-экономические исследования возможности строительства в регионе Буэнос-Айреса атомного блока мощностью 300−500 МВт (для страны-новичка в атомной сфере в те годы это была серьезная заявка).

В 1968 году в 115 километрах от Буэнос-Айреса с помощью ФРГ началось строительство первого блока АЭС "Атуча" мощностью 340 МВт. В 1974 году ее ввели в эксплуатацию.

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время встречи. 23 января 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Межгосударственные отношения России и Аргентины

Уникальность этой АЭС заключалась не только в том, что она стала первой в Южной Америке. На ней был установлен ядерный реактор на тяжелой воде, что позволило применять в нем слабообогащенное урановое топливо, содержащим уран-235 в количестве совсем немногим большим, чем в природном уране. Благодаря этому существенно сокращались эксплуатационные расходы и, конечно, не было потребности в больших мощностях для обогащения урана.

Дело в том, что геологические исследования, проводившиеся в Аргентине с середины 1950-х годов, показали, что запасы урана в стране очень невелики — примерно 15 тысяч тонн, они даже были занесены в местную Красную книгу. Правда, сделанные позже оценки в нескольких местах страны позволили утверждать, что запасы урана в Аргентине достигают 55 тысяч тонн.

Тем не менее, энергетическая политика Аргентины долгое время базировалась на необходимости применении тяжеловодных ядерных реакторов АЭС, которые работают на природном уране.

В 1981 году, спустя семь лет после начала работы блока №1 АЭС "Атуча", специалисты из ФРГ принялись за строительство второго блока этой станции. Но на него не хватило денег, и в 1984 году стройку заморозили. Однако в начале 1990-х годов потребности Аргентины в электроэнергии резко выросли, и второй, еще более мощный блок "Атучи", был совершенно необходим.

В 1992 году к строительству блока "Атуча-2" мощностью 692 МВт приступили во второй раз. Он был построен на 80%, но через два года стройку вновь заморозили. В третий раз строители подступили к проекту в 2006 году, и проект наконец удалось довести до конца. Энергоблок №2 АЭС "Атуча" был сооружен к 2011 году, а введен в эксплуатацию в 2014 году.

АЭС "Атуча" – не единственная атомная станция в Аргентине. Вторая АЭС "Эмбальсе" с единственным энергоблоком построена в 110 километрах от города Кордова. Она работает с 1984 года. На АЭС "Эмбальсе" действует реакторная установка типа CANDU мощностью 600 МВт с реактором на тяжелой воде

В связи с растущими потребностями в электроэнергии Аргентина ищет пути решения этой проблемы. В 2006 году кабинет министров Аргентины объявил, что планирует увеличить выработку атомной электроэнергии до 15−18% всей производимой электроэнергии. В дальнейшем было заявлено, что в стране будут построены новые энергоблоки АЭС "Атуча", на сооружение одного из которых (блока №6) претендует Россия.

Но в Аргентине будет развиваться и малая атомная энергетика. Недалеко от Буэнос-Айреса и от АЭС "Атуча" с 2014 года строится энергоблок CAREM25 мощностью 25 МВт. Это новый экспериментальный реактор типа PWR на легкой воде. Необходимость его заключается в том, чтобы поставлять относительно недорогую электроэнергию в малонаселенные районы Аргентины.

Не исключено, что Аргентина со временем с помощью России обзаведется новыми АЭС малой мощности, в том числе плавучей атомной станцией — такой вопрос обсуждается, ранее сообщил журналистам посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Комментировать
Ядерные технологии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена