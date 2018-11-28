Пуски обоих реакторов плавучей АЭС "Академик Ломоносов" прошли успешно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Пуски обоих ядерных реакторов первого российского плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" прошли успешно, говорится в материалах к визиту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Балтийский завод в Санкт-Петербурге.

"В Мурманске на базе ФГУП "Атомфлот" специалисты Балтийского завода проводят завершающий этап постройки первого плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов". На судне успешно проведены физические пуски атомных реакторов", — говорится в материалах.

Второго ноября нынешнего года состоялся физический пуск реакторной установки правого борта ПЭБ "Академик Ломоносов". Физпуск реактора является началом комплексных испытаний энергоблока, проведение которых необходимо перед выведением реакторной установки на проектную мощность. Все работы проходят в Мурманске, на площадке предприятия Росатома ФГУП "Атомфлот" при участии специалистов Балтийского завода.

ПАТЭС предназначена для замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС, которая расположена в Чукотском автономном округе и на сегодняшний день вырабатывает 80% электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. Первый энергоблок БлбАЭС планируется окончательно остановить в 2019 году. Вся станция, как ожидается, будет остановлена в 2021 году.

В основу проекта ПЭБ "Академик Ломоносов" проекта 20870 положены технологии судовых (ледокольных) реакторных установок. На ПЭБ установлены два парогенерирующих блока с реакторами типа КЛТ-40С, мощностью по 35 МВт каждый.

Это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, предлагаемый для энергообеспечения крупных промышленных предприятий, портовых городов, комплексов по добыче и переработке нефти и газа на шельфе морей, создается на основе серийной энергетической установки атомных ледоколов, проверенной в течение их длительной эксплуатации в Арктике.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на судах отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.