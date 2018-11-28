Россия и Аргентина обсуждают строительство АЭС

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноя — РИА Новости. Россия и Аргентине обсуждают целый ряд проектов в ядерной сфере, среди них — строительство АЭС российского дизайна и продажа плавучей АЭС, в рамках визита президента РФ Владимира Путина будет подписан рамочный документ о стратегическом партнерстве в этой сфере, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "большой двадцатки".

‌ "Несколько недель назад здесь был замруководителя "Росатома" (Кирилл) Комаров, буквально послезавтра прилетает руководитель "Росатома" (Алексей) Лихачев. Комаров был принят лично президентом (Маурисио) Макри, обсуждались различные варианты сотрудничества", — сказал он.

"Один из тех документов, который будет подписан (в рамках визита Путина — ред.), это соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Аргентиной в ядерной сфере. Речь идет о различных направлениях сотрудничества в этой области, в том числе о возможном сооружении крупной АЭС российского дизайна 3+, это один из самых современных дизайнов, подобные станции построены в Турции и Финляндии", — добавил Феоктистов.

Он отметил, что стоимость такой АЭС достаточно высока. "Россия готова прийти сюда с готовым проектом, со своим финансированием, и построить станцию, заниматься ее обслуживанием и продавать электроэнергию по определенной фиксированной цене электроэнергию аргентинских партнерам" — подчеркнул посол.

Также, по его словам, " обсуждается сооружение АЭС меньшей мощности и, возможно, о совместном сооружении или продаже аргентинцам плавучей атомной электростанции на подобии станции "Академик Ломоносов".

Феоктистов также заявил, что в дополнение к этому рамочному документу обсуждается дорожная карта по сотрудничеству в этой сфере, однако она пока не согласована аргентинской стороной.

"Эта карта будет более конкурентной, в ней будут прописаны направления и, возможно, конкретные проекты с временными показателями", — добавил посол.