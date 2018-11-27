Ереван попросил Москву продлить сроки кредита на модернизацию Армянской АЭС

ЕРЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Армения обратилась к России с предложением продлить сроки реализации кредита на модернизацию Армянской АЭС, заявил во вторник журналистам гендиректор компании "Русатом сервис" (входит в концерн "Росэнергоатом", интегратор услуг по обслуживанию блоков c российскими реакторами за рубежом, входит в Росатом) Евгений Сальков.

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Финансирование будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с "Росатомом" продолжаются работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.

"Это нормальная рабочая практика. Есть обращение министерства финансов Армении к Минфину РФ продлить финансовое МПС до середины 2021 года. Но здесь нет ничего страшного", — сказал Сальков.

По его словам, причины простые — в процессе реализации программы возникли новые потребности, и потребовалось большее время. "Это не означает, что у Армении возрастут затраты или кредит будет дороже. Кредит льготный и проценты будут начисляться с момента использования средств", — сказал гендиректор компании.

И.о. министра энергетики Армении Гарегин Баграмян заявил журналистам, что армянская сторона просит РФ продлить срок использования кредита, и, параллельно, выплаты процентов, примерно на полтора года. По его словам, в рамках реализации кредитной программы уже подписаны 52 контракта на 204 миллиона долларов.

Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.