МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Росатом изготовил первую партию ядерного топлива для Белорусской АЭС, она успешно прошла контроль качества, сообщила топливная компания Росатома ТВЭЛ.
"На НЗХК была изготовлена партия из 180 тепловыделяющих сборок для реактора ВВЭР-1200, из которых 163 штук предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв", — сообщили в топливной компании.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Белоруссии АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Пуск первого энергоблока станции запланирован на 2019 год, второго — на 2020 год.