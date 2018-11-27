МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Росатом изготовил первую партию ядерного топлива для Белорусской АЭС, она успешно прошла контроль качества, сообщила топливная компания Росатома ТВЭЛ.

"На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО "НЗХК"; входит в ТВЭЛ) успешно завершилась инспекционная проверка — выходной контроль изготовленной партии ядерного топлива для начальной загрузки в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС (г. Островец, Гродненская область)", — говорится в сообщении.

"На НЗХК была изготовлена партия из 180 тепловыделяющих сборок для реактора ВВЭР-1200, из которых 163 штук предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв", — сообщили в топливной компании.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Белоруссии АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Пуск первого энергоблока станции запланирован на 2019 год, второго — на 2020 год.