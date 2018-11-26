Российско-аргентинское соглашение по мирному атому вступило в силу

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Межправительственное соглашение о сотрудничестве России и Аргентины в области использования атомной энергии в мирных целях вступило в силу, следует из названия этого документа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту соглашения, Россия и Аргентина планируют сотрудничать по таким направлениям, как фундаментальные и прикладные исследования в области мирного атома; проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов, включая водоопреснительные установки; ядерный топливный цикл для АЭС и исследовательских реакторов.
Также в числе направлений сотрудничества — обращение с радиоактивными отходами, за исключением их ввоза на территорию РФ и Аргентины; обеспечение ядерной и радиационной безопасности; производство радиоактивных изотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; обучение и подготовка специалистов в области ядерной физики и атомной энергии.