Российско-аргентинское соглашение по мирному атому вступило в силу

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Межправительственное соглашение о сотрудничестве России и Аргентины в области использования атомной энергии в мирных целях вступило в силу, следует из названия этого документа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано 12 июля 2014 года в ходе визита в Аргентину президента России Владимира Путина. Датой вступления документа в силу обозначено 23 ноября нынешнего года. Соглашение создает правовую основу для реализации сторонами новых совместных проектов в сфере мирного атома.

Согласно тексту соглашения, Россия и Аргентина планируют сотрудничать по таким направлениям, как фундаментальные и прикладные исследования в области мирного атома; проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов, включая водоопреснительные установки; ядерный топливный цикл для АЭС и исследовательских реакторов.

Также в числе направлений сотрудничества — обращение с радиоактивными отходами, за исключением их ввоза на территорию РФ и Аргентины; обеспечение ядерной и радиационной безопасности; производство радиоактивных изотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; обучение и подготовка специалистов в области ядерной физики и атомной энергии.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" заинтересована в проекте по сооружению в Аргентине АЭС российского дизайна. Россия и Аргентина 23 апреля 2015 года подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий основы сотрудничества сторон в области сооружения на территории Аргентины 6-го энергоблока АЭС "Атуча" с водо-водяным энергетическим реактором российского дизайна установленной электрической мощностью до 1200 МВт. Кроме этого, топливная компания Росатома ТВЭЛ тогда же подписала два меморандума о взаимопонимании с Национальной комиссией по атомной энергии Аргентины и государственной корпорацией провинции Рио Негро (Республика Аргентина) INVAP.