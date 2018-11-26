В Красноярском крае могут открыть центр ядерной медицины

КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил профильным ведомствам досконально изучить проект центра ядерной медицины и возможность его реализации на территории региона, сообщает пресс-служба администрации края.

Возможность создания центра ядерной медицины обсудили губернатор края и председатель совета директоров холдинга "Фармстандарт" Виктор Харитонин во время встречи в Краснодаре. Отмечается, что компания готова предложить создание центра ядерной медицины полного цикла в регионе. В нем онкобольные люди смогут получать помощь, начиная от приготовления радиофармпрепарата, новейшей диагностики и заканчивая лечением. По словам Харитонина, использование позитронно-эмиссионной томографии позволяет наиболее точно установить стадию заболевания и оценить качество лечения.

"Вениамин Кондратьев поручил профильным ведомствам досконально изучить проект и возможности его реализации на территории края", — говорится в сообщении.

По словам Кондратьева, речь идет о спасении жизней. "Создание современного онкоцентра может дать надежду на выздоровление для тысяч жителей края", – приводятся в сообщении его слова.

Харитонин сообщил, что у холдинга есть опыт строительства онкологических центров радиохирургии и лучевой терапии по всей стране. Сегодня в регионах работают уже 11 таких лечебных учреждений.

"Это совершенно новые технологии, которых раньше не было, но в которых люди остро нуждаются. И в тех территориях, где они уже внедрены, мы отмечаем высокий спрос на эти услуги", – уточнил Харитонин.

Губернатор края отметил, что медицинскую базу края необходимо наращивать. "Именно поэтому мы приняли решение о строительстве в Краснодаре нового онкологического центра и расширении действующего. В Краснодаре уже выделено 50 гектаров для создания медицинского кластера. Там мы разместим самые передовые лечебные учреждения. Ваш проект современный и востребованный, необходимо проработать варианты государственно-частного партнерства", – заключил Кондратьев.

В начале 2018 года "Фармстандарт" стал 100-процентным владельцем федеральной сети центров ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи". На сегодняшний день "ПЭТ-Технолоджи" включает в себя центры ядерной медицины в 11 российских городах, а также две площадки по выпуску радиофармпрепаратов.