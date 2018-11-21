На блоке №1 Белорусской АЭС идет подготовка к пуску ядерного реактора

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Одна из важных операций в процессе подготовки к пуску ядерного реактора — монтаж так называемых внутрикорпусных устройств, началась на энергоблоке №1 строящейся при участии России Белорусской АЭС, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

Монтаж оборудования выполняется в рамках этапа контрольной сборки реактора. "Контрольная сборка реактора – это регламентная операция в процессе сооружения любого атомного объекта. Цель данной операции – подтвердить соответствие оборудования реакторной установки проектным характеристикам. В общей сложности до момента загрузки топлива реактор собирается трижды, и это позволяет обеспечить безопасную работу реакторной установки в период эксплуатации", — отметил вице-президент – директор проекта по сооружению Белорусской АЭС "Инжиниринговой компании "АСЭ" Виталий Полянин, слова которого цитируются в сообщении.

Первая контрольная сборка была проведена на заводе-изготовителе, вторая ведется в настоящее время. После этого будет проведена ревизия оборудования и реактор соберут третий раз.

В ближайшее время в реактор будут установлены внутрикорпусная шахта, выгородка и блок защитных труб, после чего будет проведена проверка соответствия зазоров оборудования проектным значениям. Затем в реактор будут загружены 163 имитатора тепловыделяющих сборок.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Пуск энергоблока №1 намечен на 2019 год. Генеральный подрядчик строительства — АО "Атомстройэкспорт" (Москва).