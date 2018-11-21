На блоке №1 Белорусской АЭС идет подготовка к пуску ядерного реактора

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Одна из важных операций в процессе подготовки к пуску ядерного реактора — монтаж так называемых внутрикорпусных устройств, началась на энергоблоке №1 строящейся при участии России Белорусской АЭС, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
Первая контрольная сборка была проведена на заводе-изготовителе, вторая ведется в настоящее время. После этого будет проведена ревизия оборудования и реактор соберут третий раз.
В ближайшее время в реактор будут установлены внутрикорпусная шахта, выгородка и блок защитных труб, после чего будет проведена проверка соответствия зазоров оборудования проектным значениям. Затем в реактор будут загружены 163 имитатора тепловыделяющих сборок.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Пуск энергоблока №1 намечен на 2019 год. Генеральный подрядчик строительства — АО "Атомстройэкспорт" (Москва).