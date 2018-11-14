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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Перри призвал Чехию реализовать заказы для АЭС с помощью США

(обновлено: 20:09 14.11.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр энергетики США Рик Перри. Архивное фотоМинистр энергетики США Рик Перри. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПРАГА, 14 ноя – РИА Новости. Посетивший с визитом Чехию министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции после переговоров с премьером Андреем Бабишем посоветовал в поисках исполнителей заказов в сфере АЭС и других источников электроэнергии обращаться в первую очередь к Вашингтону.

Атомная электростанция Темелин в Чехии. Архивное фото
© AFP 2018 / Radek Mica
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"Наши энергетические компании готовы участвовать в тендерах на основе открытой конкуренции. Если ищете заказы в сфере ядерной энергетики, углей, обновительных источников энергии и других, в первую очередь думайте об Америке", — сказал Перри.

В свою очередь, Бабиш сообщил, что во время переговоров заверил гостя из США, что все ожидаемые проекты в данной сфере будут носить открытый характер, и подчеркнул, что "при инвестициях в ядро мы должны помнить о нашей геополитической ориентации".

Перри в Праге посетил также президента страны Милоша Земана.

Строительство трубопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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"Президент подтвердил интерес Чехии к углублению трансатлантических отношений в энергетике. Чехия заинтересована в максимальной диверсификации источников энергии. Мы считаем компанию Westinghouse серьезным претендентом на участие в развитии чешской ядерной энергетики", — заявил после встречи Перри с Земаном глава международного отдела Пражского града Рудолф Йиндрак.

Уже длительное время в Чехии идут дебаты о строительстве одного энергоблока на АЭС "Дукованы" или по одному блоку на каждой из двух имеющихся АЭС – "Дукованы" и "Темелин". Предполагалось, что до конца этого года правительство республики примет решение о способах финансирования строительства и объявит тендер, для участия в котором подали заявки 6 претендентов: российская госкорпорация "Росатом", французская компания EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse, кроме того, совместный проект предложен французской компанией Arevа и японской Mitsubishi Atmea.

Однако 30 октября Бабиш предложил вместо строительства нового блока на АЭС "Дукованы" продлить на 10 лет жизнедеятельность имеющихся четырех блоков, это стоило бы, по его словам, в 10 раз меньше, то есть 20 миллиардов крон (около 0,9 миллиарда долларов).

Генеральный директор НИИАР Александр Тузов. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Наука и инновации"
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В настоящее время в Чехии действуют две АЭС, построенные в разное время по советским проектам. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин" находится на юго-западе республики и состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985–1987 годах, она расположена на юго-востоке страны и имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".

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