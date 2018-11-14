Перри призвал Чехию реализовать заказы для АЭС с помощью США

ПРАГА, 14 ноя – РИА Новости. Посетивший с визитом Чехию министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции после переговоров с премьером Андреем Бабишем посоветовал в поисках исполнителей заказов в сфере АЭС и других источников электроэнергии обращаться в первую очередь к Вашингтону.
В свою очередь, Бабиш сообщил, что во время переговоров заверил гостя из США, что все ожидаемые проекты в данной сфере будут носить открытый характер, и подчеркнул, что "при инвестициях в ядро мы должны помнить о нашей геополитической ориентации".
Перри в Праге посетил также президента страны Милоша Земана.
Уже длительное время в Чехии идут дебаты о строительстве одного энергоблока на АЭС "Дукованы" или по одному блоку на каждой из двух имеющихся АЭС – "Дукованы" и "Темелин". Предполагалось, что до конца этого года правительство республики примет решение о способах финансирования строительства и объявит тендер, для участия в котором подали заявки 6 претендентов: российская госкорпорация "Росатом", французская компания EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse, кроме того, совместный проект предложен французской компанией Arevа и японской Mitsubishi Atmea.
Однако 30 октября Бабиш предложил вместо строительства нового блока на АЭС "Дукованы" продлить на 10 лет жизнедеятельность имеющихся четырех блоков, это стоило бы, по его словам, в 10 раз меньше, то есть 20 миллиардов крон (около 0,9 миллиарда долларов).