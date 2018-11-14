Объекты производства плутония на Енисее перевели в безопасное состояние

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Важная с точки зрения обеспечения экологической безопасности российской атомной отрасли задача решена раньше срока на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, красноярский Железногорск), где были очищены от радиоактивных отходов бассейны выдержки облученного ядерного топлива (ОЯТ) реакторов, использовавшихся для наработки оружейного плутония.

"Недавно реакторный завод завершил работы по приведению в ядерно-безопасное состояние бассейнов выдержки ОЯТ промышленных уран-графитовых реакторов предприятия, причем досрочно", — пишет корпоративное издание комбината "Вестник ГХК". О планах выполнения этих работ РИА Новости сообщало в начале марта нынешнего года.

На ГХК, расположенном в горных выработках скального массива на берегу Енисея, действовали три мощных промышленных уран-графитовых реактора-наработчика оружейного плутония. Благодаря плутонию с ГХК Советскому Союзу удалось переломить отставание от США по количеству ядерных боеприпасов. В 1995 году с предприятия был снят оборонный заказ на производство плутония. Комбинат выполнил задачу, для которой создавался — надежно обеспечил безопасность страны. Сейчас на ГХК идет вывод всех трех реакторов из эксплуатации. Этот проект выполняется в рамках ФЦП по ядерной и радиационной безопасности. Вывод из эксплуатации не только реакторов, но и вспомогательного оборудования — обязательный этап их жизненного цикла, необходимый для снижения радиационной нагрузки на окружающую среду.

На площадке реакторного завода ГХК расположены бассейны, в которые после облучения в реакторах помещались урановые блоки, содержавшие наработанный плутоний. Во время выдержки в бассейнах блоки охлаждались, при этом также происходил распад короткоживущих радионуклидов. После этого блоки поступали на переработку с целью выделения плутония.

За период эксплуатации в бассейнах, в частности, накопились иловые отложения, которые являются среднеактивными радиоактивными отходами. Очистка бассейнов была необходима для их подготовки к выводу из эксплуатации. В ходе проведенных работ извлеченные иловые отложения разместили в специальных контейнерах.

"Теперь объект выведен на консервацию с отключением систем жизнеобеспечения", — пишет "Вестник ГХК". Проведенные работы позволили не только привести бассейны в ядерно-безопасное состояние, но и достигнуть хорошего экономического эффекта для предприятия за счет снижения затрат на содержание объектов так называемого ядерного наследия, отмечает издание.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК — ключевое предприятие Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.